Corina Caragea, profund impresionată de inovațiile din Shanghai: „Experiențe care par aproape SF”

Corina Caragea, în vârstă de 43 de ani, a avut parte recent de o experiență impresionantă în Shanghai și și-a ținut fanii la curent cu aventurile sale prin intermediul Instagram. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a fost fascinată de tehnologia de ultimă generație și de infrastructura spectaculoasă a orașului.

Corina Caragea, vacanță de vis

Vedeta este o împătimită a vacanțelor și nu ratează ocaziile să viziteze locuri noi. Dacă la începutul anului a avut parte de experiențe inedite în Patagonia, acum se bucură din plin de inovațiile din Shanghai.

„Shanghai are câteva experiențe care par aproape SF pentru vizitatori. Aici este o cafenea… ce ziceți de barista? A fost bună cafeaua preparată de robot”, a spus Corina într-un clip publicat online.

De asemenea, vedeta a experimentat o călătorie futuristă prin oraș într-o capsulă autonomă:

„Acum vreau să trec pe partea cealaltă a orașului. Intru într-o capsulă fără șofer care merge pe sub râul Huangpu, între The Bund (partea veche a orașului) și zona futuristă Pudong”, a povestit ea.

La hotel, Corina a fost impresionată de serviciile automatizate: „La hotel tocmai a venit curierul cu mâncare. Aici poți să comanzi orice, nici prin cap nu vă trece ce se comandă, iar livrarea vine extrem de repede. Desigur, robotul duce pachetul în cameră, tot el face și curat”, a mai spus prezentatoarea.

Experiență inedită în Chongqing

Ulterior, Corina Caragea a ajuns în Chongqing, oraș construit în munți, unde a asistat la o inovație arhitecturală uluitoare: un tren care traversează un bloc de 19 etaje.

„Ce credeți că iese pe aici? Un tren! Este de neimaginat, dar da, un tren trece printr-un bloc. Ia să iau și eu un bilet să văd cum e! Stația este construită în interiorul unui bloc de 19 etaje. Trenul intră prin clădire la etajele 6-8, unde se află stația, iar cât îl aștepți poți să împrumuți și o carte. Mă gândeam cum stai tu liniștit seara, la tine acasă, pe canapeaua ta, și urmărești meciul, iar trenul îți trece pe la ureche, pe hol. Nu vibrează? Nu este zgomot? Nu, nu este chiar așa cum pare! Construcția este special făcută. Dar de ce ai construi un tren printr-un bloc? Ei bine, Chongqing, acest oraș, este construit pe munți foarte abrupți, iar spațiul este extrem de limitat. În loc să demoleze clădiri sau să mute locuitori, inginerii au decis să integreze stația direct în clădire. Wow, incredibil! Bun venit în viitor! Și asta nu e tot: autostrăzi suprapuse pe 4-5 niveluri, trenuri prin clădiri, un oraș construit pe munți și poduri uriașe”, a transmis Corina Caragea online.

Corina Caragea vorbește despre schimbările de la PRO TV

După ce s-a confirmat că un nou jurnal de weekend va fi difuzat de la ora 13:00, cu Roxana Hulpe și Cosmin Stan la pupitru, Corina Caragea a venit cu propriul mesaj către public. Vedeta PRO TV va prezenta pentru prima dată știrile sportive la această oră, iar informația a fost împărtășită direct pe rețelele de socializare.

„Un nou jurnal intră în teren în acest weekend. Pentru prima dată, voi prezenta știrile din sport la ora 13.00. Așadar, vă aștept și în weekend: dimineață, la prânz și seara!”, a scris Corina Caragea.

Foto: Instagram

