Fiica lui Răzvan Simion vorbește despre problemele sale de sănătate. Cu ce se confruntă Ianca: „A început să-mi afecteze calitatea vieții”

Fiica lui Răzvan Simion a vorbit sincer despre problemele cu care se confruntă, în special din cauza anxietății.

Răzvan Simion este un tată mândru al doi copii, Ianca și Tudor, iar fiica sa a ajuns la 21 de ani și este tot mai activă în mediul online, unde are o comunitate numeroasă de urmăritori. Recent, aceasta a decis să împărtășească cu fanii săi câteva aspecte personale și provocări cu care se confruntă.

Ianca Simion se confruntă cu anxietatea

Ianca a vorbit despre problemele de sănătate mintală cu care se luptă de ceva timp. În ultimul an, anxietatea ei s-a accentuat, iar, în paralel, au început să apară și atacurile de panică, afectându-i calitatea vieții, în ciuda terapiei și exercițiilor pe care le face pentru a gestiona aceste stări.

„Primul lucru cred că ar fi anxietatea mea (n.r. pe care vrea să îl schimbe la ea). Mereu am avut anxietate, dar cumva, în ultimul an, s-a dezvoltat destul de mult. A început să-mi afecteze calitatea vieții (…) Fac tot felul de exerciții și terapie în direcția asta, dar, da, e destul de nasol. Și odată cu anxietatea vine și al doilea punct la care vreau să ajung și anume atacurile de panică. Mi se par cele mai groaznice lucruri din lume. Când nu iese ceva cum vreau eu sau când cineva nu răspunde conform așteptărilor mele, creierul meu o ia razna și este atât de greu să nu avem așteptări de la cei din jur”, a explicat Ianca Simion online.

Pe lângă anxietate și atacuri de panică, fiica lui Răzvan Simion a menționat că perfecționismul este un alt aspect pe care își dorește să îl schimbe. Dorința de a face totul „ca la carte” îi afectează procesul creativ și productivitatea, chiar și în ceea ce privește conținutul pe care îl postează pentru urmăritori.

„Un alt lucru pe care aș vrea să-l schimb la mine este perfecționismul. Sunt ceva de groază, adică inclusiv videoclipurile pentru voi le vedeți le gândesc atât de mult și am atât de multe materiale pe care nu le-am postat. Am overthink-uit super tare și mi se pare că distruge cumva tot procesul creativ și toată personalitatea”, a mai explicat Ianca Simion.

@baby_ianky Incepem saptamana cu un video mai vulnerabil pe covor ci nu la masa, fara oglinda, fara toate produsele pe care le folosesc in mod normal. Ceva mai natural si mai realist in care vreau sa ma cunosti mai bine in timp ce ne pregatim impreuna pentru o noua zi de luni. Astept raspunsul tau in comentarii si totodată o recomandare pentru un gel de sprancene nou. Poate cel de la Loreal? Sunt indecisa ig: ianca.simion #fyp #fy #pensuledemachiaj #loreal #grwm ♬ original sound – Ianca Simion

Ianca Simion, declarații despre relația cu tatăl ei

Ianca este fiica pe care Răzvan Simion o are alături de fosta lui soție, Diana. Cei doi s-au despărțit în 2015 și mai au împreună un băiat, pe nume Tudor. În prezent, prezentatorul TV formează un cuplu alături de Daliana Răducan, cu care trăiește o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Întrebată despre relația cu tatăl ei, Ianca Simion a afirmat în urmă cu ceva timp că are o legătură strânsă cu Răzvan Simion, pe care îl consideră cel mai bun prieten și cel care a susținut-o întotdeauna să urmeze ceea ce îi place. Tânăra își amintea cu drag de perioada copilăriei, când el o ducea la lecțiile de pian.

„Relația mea cu tata este una foarte bună, este prietenul meu cel mai bun, persoana care mă susține în tot ce fac. El mă susține cel mai mult, mai ales cu facultatea în perioada asta. Când eram mică tata mă ducea la pian, tata mă ducea la balet și îmi făcea coc. Aș putea spune și că este prietenul meu cel mai bun, dar este și foarte protectiv (…) E altă persoană acasă. Deși pare că e foarte vorbăreț și foarte glumeț, acasă este într-o liniște totală. E foarte tăcut și foarte analitic și foarte sensibil. Tind să cred că suntem la fel pe partea asta, pentru că mereu mă gândeam că nu sunt ca el…”, declara Ianca Simion, pe scena iUmor.

