Cher reaprinde zvonurile despre o posibilă căsătorie cu Alexander Edwards. Cum a apărut artista la nunta fiului ei

Apariția lui Cher la nunta fiului ei, Chaz Bono, a stârnit numeroase speculații după ce artista a fost văzută purtând un inel impresionant pe degetul inelar.

Evenimentul a avut loc luni, la Hollywood Roosevelt Hotel, unde Bono s-a căsătorit cu partenera sa, Shara Blue Mathes. Cei doi formează un cuplu din 2017, iar ceremonia s-a desfășurat într-una dintre sălile de bal ale celebrului hotel.

În vârstă de 79 de ani, Cher a atras atenția invitaților și a presei după ce a apărut purtând un inel masiv, însoțit de o verighetă, accesoriu care a alimentat rapid speculațiile potrivit cărora artista s-ar fi căsătorit în secret cu partenerul ei, Alexander „AE” Edwards.

Dincolo de bijuteria care a generat discuții, Cher a ales pentru eveniment o apariție surprinzător de relaxată. Câștigătoarea premiilor Grammy Awards a sosit la ceremonie purtând un trening și o pereche de sneakers, optând pentru un stil casual la unul dintre cele mai importante momente din viața fiului său.

Cu toate acestea, în luna decembrie a anului trecut, Cher a rupt tăcerea în legătură cu zvonurile privind o posibilă căsătorie cu Alexander „AE” Edwards. Un purtător de cuvânt al cântăreței a declarat pentru Gossip List că „nu există absolut niciun plan de nuntă în viitorul ei”.

Potrivit aceleiași surse, Cher se concentrează în această perioadă pe proiecte profesionale.

Precizările au venit la scurt timp după ce The Mirror a publicat un material în care o sursă apropiată artistei susținea contrariul.

„Și-a pus în gând să ajungă la altar alături de el în jurul aniversării sale importante din luna mai”, a afirmat sursa, adăugând: „Vede apropiata celebrare a împlinirii vârstei de 80 de ani ca pe momentul perfect pentru ca ea și Alexander să-și oficializeze relația”.

Aceeași sursă a mai declarat pentru The Mirror: „Cher nu dă doi bani pe diferența de vârstă dintre ei și amândoi sunt pregătiți să facă pasul cel mare”.

Cher, declarații despre diferența de vârstă dintre ea și iubitul ei

Într-un interviu recent acordat emisiunii CBS Mornings, Cher a răspuns criticilor legate de diferența de vârstă de 40 de ani dintre ea și iubitul ei, Alexander „AE” Edwards.

„Ei nu trăiesc viața mea. Nimeni nu știe ce se întâmplă între noi, dar ne distrăm de minune”, a spus Cher, întrebată de prezentatoarea emisiunii CBS Mornings, Gayle King.

Cântăreața a adăugat că vârsta nu reprezintă un obstacol între ea și iubitul ei.

„Știi, îmbătrânești, dar spiritul tău rămâne tânăr”, obișnuiește Alexander să-i spună, potrivit declarațiilor ei.

Cher a vorbit și despre chimia care îi leagă, descriind relația lor ca fiind plină de bucurie și spontaneitate.

„Râdem tot timpul împreună”, a spus artista. „Pur și simplu îl iubesc. Cred că este superb. Este foarte talentat. Este una dintre cele mai talentate persoane pe care le-am întâlnit vreodată”.

Detalii inedite despre relația celor doi

Cher și Alexander „AE” Edwards au fost văzuți împreună pentru prima oară în noiembrie 2022, când au fost surprinși ținându-se de mână în timp ce părăseau un restaurant din Los Angeles. Câteva luni mai târziu, în martie 2023, cei doi și-au făcut debutul oficial pe covorul roșu, la prezentarea de modă Versace toamnă-iarnă 2023, organizată la Pacific Design Center din West Hollywood.

„Ne simțim foarte bine împreună. Putem vorbi despre muzică, despre orice. Are un simț al umorului grozav. Pur și simplu ne înțelegem”, a declarat Alexander despre Cher.

Cântăreața a mărturisit în cadrul emisiunii The Kelly Clarkson Show că relația lor „funcționează de minune”.

„Ei bine, pe hârtie este cam ridicol, dar în viața reală ne înțelegem de minune. El este fabulos, iar eu nu ofer bărbaților calități pe care nu le merită, știi? Dar el este foarte, foarte amabil, inteligent, talentat și amuzant. Și cred că este destul de chipeș”, a spus Cher.

De asemenea, în timpul unei apariții la Jimmy Kimmel Live!, Cher a făcut o declarație rară despre fiul iubitului său, Alexander Edwards. Artista a povestit că a petrecut sărbătorile de iarnă în compania lui Edwards și a fiului acestuia.

„Am avut o mulțime de oameni, 25 de persoane [la noi acasă]”, a explicat cântăreața. „Am avut copii care sunt foarte drăguți și am un prieten drăguț, un prieten apropiat, Slash, care este fiul iubitului meu și este foarte, foarte drăguț”.

La rândul său, Edwards a declarat că artista este „uimitoare” cu fiul său, Slash Electric, în vârstă de șase ani, pe care îl are cu fosta parteneră, Amber Rose. Întrebat ce l-a făcut să se îndrăgostească de Cher, el a răspuns simplu: „Doar Cher fiind Cher”.

