Tipuri de povești amoroase din trecut care te fac să-ți judeci greșit actualul partener

Comparațiile nu sunt ceva nou în viața ta. Cel mai probabil când erai mică părinții te comparau cu frații tăi, cu colegii, cu verișori, totul cu scopul de a-ți corecta anumite comportamente. De a te motiva, a deveni mai serioasă, mai silitoare, mai ascultătoare, mai cuminte. A mers? Nu prea. Căci aceste comparații te-au rănit și ți-au creat percepția că nu faci bine, suficient, tu nu ești bună sau suficientă. Și tiparul acesta de comparații l-ai luat cu tine la maturitate în orice domeniu. Și te-ai comparat cu prietene, colege, ți-ai comparat între ei foștii parteneri, povești amoroase, iar acum este și rândul actualului partener de cuplu să fie subiectul acestor comparații.

Cel extra grijuliu

Ai un fost iubit care te suna de nenumărate ori pe zi, îți dădea continuu mesaje, voia să știe unde ești, când pleci de la serviciu, când ajungi acasă dacă ieși cu prietenele, care e dinamica de la serviciu, ce se petrece la sală. Și toate acestea le-ai etichetat drept grijă, interes pentru tine și ceea ce se petrece cu viața ta. Iar pentru că actualul partener nu procedează nicidecum în felul acesta, abia dacă îți trimite un mesaj în timpul zilei și stați de vorbă seara față în față, spui că e dezinteresat, detașat și începi și fantasmezi la comportamentul celui din trecut. Problema? Nu comunici cu partenerul actual, nu negociați un nivel de contact, de comunicare pe timpul zilei. Problema și mai mare? Că ai împachetat în note pozitive un comportament autentic de control și intruziune al fostului. Aceea nu era grijă, ci pur și simplu o manieră prin care să te aibă sub observație mereu, să te controleze.

Love bombing

Oh, dar în ce fel te copleșea acel bărbat care îți aducea nu flori, ci florării întregi, îți făcea cadouri, te surprindea când îl găseai așteptându-te la serviciu doar ca să te ducă acasă seara, ce complimente îți făcea… Iar când îți amintești te întrebi actualul iubit când te-a complimentat ultima dată, când ți-a adus ultima dată flori. Dar mergi mai departe în acest carusel al amintirilor. Acel partener din trecut și-a asumat relația cu tine? Sau la un moment dat a dispărut brusc fără explicații? Ori avea deja o parteneră la care ți-a zis că nu poate să renunțe? Sau că tu ești grozavă dar el nu se poate implica deoarece dorește libertate? Mintea ta s-a dus către cineva care nu te-a ales, tu de ce ai alege să îl pui pe un piedestal? Ce e mai important pentru tine? Curtarea fără finalitate sau angajamentul? Ți-ai dori ca iubitul tău să fie totuși ceva mai atent? Discută cu el despre limbajele iubirii.

Distracția maximă

A fost o vreme când ieșeai foarte mult, făceai foarte multe lucruri, viața ta era plină, iar rutina în care trăiești acum te macină. Și în perioada aceea de distracție a fost cineva aventuros cu care era imposibil să te plictisești. Oare acum ai mai putea să susții stilul acela de viață? Mai ești tu cea de atunci? Nevoile tale, ritmul tău nu s-au schimbat? Cum ai putea să spargi rutina și plictiseala din actualul cuplu? Ai propus și tu activități și partenerul le-a refuzat? Dacă el nu e neapărat un om cu inițiativă, dar merge unde vrei, ce alte calități are care ar putea echilibra balanța?

