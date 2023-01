Pentru tine limbajul iubirii este reprezentat de cuvinte? Învață-ți partenerul ce ai nevoie să auzi

Cuvintele sunt pentru tine ca mierea pentru albine. Te hrănesc, te fac să te simți în siguranță, iubită, importantă, văzută, ascultată. Acesta este în mod clar limbajul principal al iubirii pentru tine sau una dintre variantele cu adevărat semnificative. Dar, atenție, nu orice fel de cuvinte. Unii bărbați sunt mai abili, au mai multă inteligență emoțională. Alții se iau după stereotipuri precum ești frumoasă, noapte bună și bună dimineața zilnic și consideră că este suficient. Dar sunt cuvinte sau complimente mult mai încărcate de substanță și emoție. Este în regulă dacă el nu știe de la sine să le spună. Până la urmă partenerul tău de cuplu nu îți citește gândurile și nu știe să îți ofere dacă tu nu îi ceri punctual, concret. Învață-l ce ajunge la inima ta.

Tu ești echipa mea

Da, are prieteni la care ține foarte mult. O familie de origine căreia îi este loială, părinți pe care îi iubește. Aceste conexiuni emoționale pe care le are nu te exclud pe tine. Relația pe care o are cu tine este diferită de relația pe care o are cu ceilalți oameni importanți pentru el. Iar în calitatea ta de iubită, parteneră de cuplu, tu ești coechipierul lui cu care construiește o viață, un viitor, umăr la umăr.

Îmi pare rău/Regret că…

Cine nu greșește?! Chiar și tu greșești fără să îți dai seama sau la supărare spui sau faci anumite lucruri ca și el să se simtă la fel de rău ca și tine. Apoi regreți că te-ai răzbunat astfel. Faptul că el își asumă partea lui de responsabilitate, că a greșit, te-a rănit, nu se ascunde sau nu plasează vina pe tine este încurajator și vindecător.

Aleg să fiu cu tine

Formula des uzitată este: am nevoie de tine. Ceea ce presupune o fisură undeva, un beneficiu de menținere. Sigur, cu toții primim ceva în relații și de aceea în final rămânem acolo. Însă să știi că cineva nu are nevoie de tine, ci alege în mod conștient să fie cu tine întărește și mai mult sentimentul de siguranță, de apartenență.

Sunt mândru de tine

Nu în sens parental, ca un tată, ci ca un iubit care apreciază calitățile, realizările, eforturile partenerei sale. Le vede și este mândru nu doar de rezultatul obținut, ci și de drumul până acolo. Uneori reușita nici nu apare la nivelul pe care ți l-ai fi dorit sau este un eșec evident. Iar partenerul să fie în continuare mândru, să aprecieze munca depusă, nu să caute laurii victoriei în mod special. Să fie mândru de tine, chiar și atunci când criticul tău interior nu îți permite ca tu să fii, iar asta să te ajute să te vezi tu într-o lumină mai blândă, încărcată de acceptare și iubire.

Îmi lipsești

O variantă a lui îmi e dor de tine, ce reflectă conexiunea, legătura, dar și capacitatea lui de a deveni vulnerabil, sensibil, de a-ți recunoaște lipsa și impactul acesteia asupra lui.

