Cum să stai departe de negativism când ești la început de relație

De la dating ați trecut oficial la statutul de relație. V-ați asumat că sunteți împreună și aici s-au schimbat lucrurile pentru tine. Până acum erai destul de relaxată deoarece nu exista componenta implicării emoționale, a unui viitor împreună și ca atare a vulnerabilizării care te înspăimântă. Dacă vei suferi, dacă el te va dezamăgi? Dar dacă nu se vor întâmpla toate astea?

Conștientizează-ți emoțiile

Câteodată apare un sentiment profund de disconfort și efectiv nu știi ce e cu el. De unde vine, ce semnifică. Ca să îți poți controla emoțiile pune-le o etichetă. Cum se numesc ele, cum sună gândurile care le produc. Adu-le din inconștient în plan conștient.

Distragerea

Mintea ta croșetează toate acele scenarii negative pentru că are loc să facă asta. Dar dacă i-ai da ceva mai util de făcut? Meditație, exerciții de mindfulness, sport, diverse activități practice care să îți facă viața mai ușoară.

Râul poluării

Sau mai există varianta în care observi acele gânduri anxioase, îți spui că le-ai văzut și sunt ca un zgomot de fundal al televizorului, pe care oricum nu îl bagi în seamă. Sau ca un râu al poluării, ce curge fără ca tu să te bagi acolo și îl lași să fie, fără să te apropii.

Descarcă-te

Te simți copleșită? De câte ori nu ți s-a întâmplat ca după ce plângi să te simți mai bine? Să dai afară, să te descarci și după furtuna emoțională să iasă din nou soarele în sufletul tău?

Amintește-ți cine ești

Criticul tău interior e posibil să ocupe ringul de dans. Și să îți spui că nu ești suficientă, nu ești bună, nu ai așa multe calități, cum să se uite el la tine etc. Mută focusul pe toate realizările tale, pe toate calitățile tale, notează-le pentru a le vedea mai bine.

Spune stop negativității celorlalți

Evident că stai de vorbă cu prietenele tale despre noul tău partener. Și poate cel puțin una este o fire mai anxioasă, care pune răul în față și te alimentează negativ. Spune-i că în felul aceasta nu te ajută și oprește-o ori de câte ori începe ea să conceapă propriile scenarii triste în ceea ce privește cuplul tău.

Blândețe față de sine

Mintea ta fuge în trecut la situații pe care nu le-ai gestionat foarte bine, la decizii de relație care ulterior ți-au adus suferință. Privește cu blândețe femeia de atunci, care a făcut cum a putut ea mai bine. Nu mai ești ea, ai evoluat, ai crescut, ai învățat lecții de viață diverse. Atât ai putut și știut tu la momentul respectiv, iar acum tu trăiești prezentul actual, nu trecutul.

Oprește-ți comportamentele de control

Este foarte seducătoare tendința de a-l controla, de a fi atentă cu cine vorbește la telefon și pe ce ton, de a-i monitoriza programul. Însă toate astea nu îți aduc liniște, ci alimentează nesiguranța.

Identifică…

… și combate gândurile acelea negative. Ah, ce fac eu acum? Ghicesc viitorul? Ce dovezi am că relația nu va merge? Cât de rațional și logic e gândul meu? Ce impact are el asupra mea? Când anume am învățat și în relație cu cine să gândesc așa?

