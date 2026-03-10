Trăsături pe care le ai și le consideri pozitive, dar devin o problemă când ești la început de relație

La început de relație trăsăturile tale pozitive să devină sabotori? Da, pentru că ele sunt de fapt mecanisme de apărare ambalate elegant.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  . Actualizat 10.03.2026, 09:10,  de  Cristescu Catalina
Trăsături pe care le ai și le consideri pozitive, dar devin o problemă când ești la început de relație

Ești foarte mulțumită de aceste trăsături ale tale, pe care chiar le numești calități sau pui între ele și identitatea ta semnul egal. Te-au însoțit de-a lungul timpului, eficiența lor consideri că a fost probată, și tocmai de aceea nu-ți dai timp să le analizezi, nici măcar nu îți trece prin minte să faci asta căci le etichetezi din prima ca fiind grozave. Dar tocmai această lipsă a introspecției și a lucidității personale amplifică potențialele capcane la început de relație.

Relaxarea

Ce poate fi rău în a sta relaxată, să nu te stresezi deloc, să iei lucrurile așa cum vin? Nu e rău, dacă nu aluneci către lipsa de angajament, către lipsa predictibilității, către lipsa asumării responsabilității. Să nu uităm că un grad rezonabil de stres ne ajută să creștem, să ne motivăm sau mobilizăm. Iar viața ne oferă la tot pasul declanșatori de stres, ideea este de a naviga acești stimuli cât mai corect și sănătos. Percepția că nu vrei să te mai stresezi în nicio situație te poate duce într-o zonă de detașare sau de indisciplină. Nu te angajezi emoțional și nu te uiți la efectele acestei lipse de disciplină.

Ești foarte bună la pus limite

Doar că ceea ce crezi tu că sunt limite sănătoase sunt de fapt strategii inconștiente de tip coping, moduri de a face față, de a te adapta la o situație dar într-o manieră dezadaptativă, de fapt. Tai în carne vie fără să te uiți la imaginea de ansamblu, inclusiv la propriile tale comportamente. Sub steagul lui trebuie să am grijă de nevoile mele să virezi către a căuta cu lupa probleme, a interpreta eronat ceea ce spune noul partener și nu doar el, de a nu-l asculta într-o situație de dezacord sau conflict de-a dreptul. Tu să fii cea care știe mai bine și care trebuie să aibă grijă de propria persoană prin aceste aparente limite care reflectă control și îndreptățire.

Vrei să experimentezi fericirea

Ești atât de concentrată pe crâmpeiele de fericire, pe momentele cu sclipici din relație încât ajungi să nu te mai uiți corect la dinamică în ansamblul ei, o dinamică ce până la urmă nu se poate traduce automat în relație asumată, angajament față de tine. Și să întreții în felul acesta o prietenie cu beneficii care va aduce mare dezamăgire la momentul conștientizării ei. Sau să îți întreții propriul tipar de evitare a unei relații de cuplu, în care nu vrei tot pachetul ci doar acele momente frumoase în care te simți specială, care te fac să simți că trăiești.

Intensitatea

Prea mult, prea repede la nivel de confesiuni despre tine, cerințe aplicate noului partener. Sau perspectiva că bărbatul ideal, acela potrivit pentru tine te va face să simți emoțiile la o intensitate care ajunge la stele. Dacă simți liniște, echilibru, împreună cu atracție, să nu se califice pentru locul 1 în alegerile din aici și acum. Să îl vezi ca pe ceva plictisitor, tranzitoriu, pe când aceasta este de fapt relația care aduce siguranță și împlinire emoțională.

Citește și:
Vrei să te raportezi la cuplu într-o manieră tradițională? De ce poate fi copleșitor sau deficitar pentru tine

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Actori care au dezvăluit numele filmelor din cariera lor de care nu sunt mulțumiți
Lifestyle
Actori care au dezvăluit numele filmelor din cariera lor de care nu sunt mulțumiți
Serialul audio care intră sub acoperire în lumea fraudelor online: Țeapă, Țeapă, Țeapă
Lifestyle
Serialul audio care intră sub acoperire în lumea fraudelor online: Țeapă, Țeapă, Țeapă
Filme și seriale noi de văzut în luna martie 2026 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna martie 2026 pe Netflix
Vrei să te raportezi la cuplu într-o manieră tradițională? De ce poate fi copleșitor sau deficitar pentru tine
Lifestyle
Vrei să te raportezi la cuplu într-o manieră tradițională? De ce poate fi copleșitor sau deficitar pentru tine
Raftul Roz, o serie de cărți indispensabile pentru femei, debutează la editura Nemira
Lifestyle
Raftul Roz, o serie de cărți indispensabile pentru femei, debutează la editura Nemira
Dezordinea din casă este un subiect de ceartă în cuplu? Strategii eficiente pentru mai multă ordine, fără conflict
Lifestyle
Dezordinea din casă este un subiect de ceartă în cuplu? Strategii eficiente pentru mai multă ordine, fără conflict
Libertatea
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Adrian Kaan pentru a participa la Survivor România 2026. Eliminat după nouă săptămâni din show-ul de la Antena 1
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Ioana, fiica lui Ion Țiriac, mesaj ironic pentru cei care critică Dubaiul: „Comportament clasic de aproape rezident”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas
Ce face Maria Avram pentru a scăpa de procesul cu Oana Monea. „Războiul” dintre cele două femei continuă și după Insula Iubirii
Ce face Maria Avram pentru a scăpa de procesul cu Oana Monea. „Războiul” dintre cele două femei continuă și după Insula Iubirii
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
catine.ro
Kate Middleton și Prințul William au participat la slujba anuală de Ziua Commonwealth-ului. Prințesa de Wales a impresionat cu o ținută elegantă
Kate Middleton și Prințul William au participat la slujba anuală de Ziua Commonwealth-ului. Prințesa de Wales a impresionat cu o ținută elegantă
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
Incident grav la casa unei cântărețe. Focuri de armă trase în timp ce artista era în interior
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
5 zodii chinezești sunt destinate să se îmbogățească și să aibă succes în 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 9 martie – 15 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din lifestyle
Cheltuiți mulți bani, fără sens? Cum să fiți mai eficienți și să faceți economii în cuplu
Cheltuiți mulți bani, fără sens? Cum să fiți mai eficienți și să faceți economii în cuplu
Lifestyle

Ați realizat că nu aveți economii și cheltuiți mult și inutil. Ce puteți face pentru a vă schimba comportamentul financiar în cuplu.

+ Mai multe
La Maison L’Oréal, deschis publicului larg la Palatul Ghica. Nadia Comăneci a fost prezentă la inaugurare
La Maison L’Oréal, deschis publicului larg la Palatul Ghica. Nadia Comăneci a fost prezentă la inaugurare
Lifestyle

La Maison L’Oréal este deschis pentru prima dată în România la Palatul Ghica.

+ Mai multe
Vrei să fii fericită, cu o stare de spirit mai bună? Ce să faci singură sau împreună cu partenerul de cuplu
Vrei să fii fericită, cu o stare de spirit mai bună? Ce să faci singură sau împreună cu partenerul de cuplu
Lifestyle

Să fii fericită este o intenție grozavă, cum ajungi acolo ține de schimbarea unor tipare de gândire și de comportament.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC