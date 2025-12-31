Ești foarte stresată și nu vrei să-ți mai descarci furia în cuplu? Strategii simple de echilibrare emoțională

Ești foarte stresată, iar manifestările pe care le ai în cuplu ajung să fie o amenințare reală pentru relație. Ce ai de făcut.

Ești foarte stresată și nu vrei să-ți mai descarci furia în cuplu? Strategii simple de echilibrare emoțională

Să fugi de stres nu ai cum. Este stresul drumului până la serviciu, cel generat de problemele de la job, situații familiale, contexte de viață, iar dacă și tu ai un fond anxios avalanșa emoțională se face mare destul de rapid. Ce se petrece mai departe? Descarci acasă, pe partenerul tău. Dar el nu este sacul tău de box emoțional și nici cel responsabil să îți regleze emoțiile. Da, te poate sprijini, poate fi cel împreună cu care să te coreglezi, dar este relevantă și implicarea ta, ce faci tu în legătură cu emoțiile tale, cum ți le ții în frâu. Căci da, te simți eliberată pe moment, dar să verși constant pe partener asta macină și sabotează relația.

În primul rând conștientizarea…

… că ceea ce faci nu faci bine. Ca să procedezi diferit e necesar să ai viziunea a ceea ce se petrece disfuncțional, să descoperi motivația schimbării. Care ar fi aceea? De exemplu, că perpetuezi un tipar care în primul rând ție nu îți face bine, apoi care îi va răni pe oamenii importanți din viața ta, care la un moment dat se pot sătura și pot ieși definitiv din relație și din viața ta. Vrei să fii fără limite, fără efort și singură? Sau vrei să ai oamenii iubiți aproape și să înveți să te conții?

Tehnica time out

Observi că furia se apropie și nu mai este foarte mult până îți pierzi controlul? Împărtășește-i partenerului asta și cere-i 30 de minute pauză sau time out astfel încât să te calmezi. Pleci din cameră, mergi în alta, ieși afară la o plimbare. Nu vă sunați, nu vă dați mesaje, nu continuați cearta în online. Scopul este să scadă activarea emoțională astfel încât apoi să puteți purta o discuție rațională, constructivă. După ce expiră timpul de 30 de minute, comunicat clar partenerului, te întorci în locul în care vă aflați când ai luat decizia de time out.

Rutinele ajutătoare

Mișcarea se știe că este foarte eficientă în gestionarea stresului, anxietății, stărilor depresive. Fă-ți abonament la sală și programează-ți antrenamentele după ce termini serviciul. În ziua fără antrenamente fă o plimbare lungă spre casă, eventual de fiecare dată schimbă traseul, dacă se poate. Când ai ajuns acasă fă o baie relaxantă, un duș în care să adaugi și o imagerie cum apa curăță stresul, furia, dezamăgirea, dezgustul, toate stările acelea negative cu care ai tu venit poate acasă. Uleiurile esențiale, bețișoarele parfumate pot contribui și ele ca aromaterapie la instalarea stării de bine, de relaxare. Meditează 5-10 minute în fiecare zi pentru a-ți crește capacitatea de autoreglare emoțională. Atenție și la oamenii care își sporesc negativitatea, cu care fiecare discuție este despre o problemă, ceva rău, cum viața este grea și se întâmplă lucruri oribile.

Atenție la cum îți întreții stările

Oare ceea ce faci tu poate să îți amplifice trăirile negative? Absolut. Atunci când îți setezi prea multe obiective, care sunt nerealiste. Când începi să faci multe lucruri în același timp și normalizezi multitasking-ul care devine copleșitor și e dăunător pentru creier. Când te grăbești să rezolvi lucruri fără să ții cont de ritmul tău, de resursele pe care le ai.

