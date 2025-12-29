Ai început o nouă relație și aveți mici certuri? Strategii ineficiente de a face față într-un conflict

Ți-ai pus multe speranțe în această relație. Poate ai senzația că ceasul biologic te presează. Interpretarea ta despre ce trebuie să faci cu viața ta etapizat aduce un plus de stres și câteodată aceste gânduri te copleșesc. Chiar e un tip de calitate, care îți place mult și îți dorești sincer ca totul să fie bine între voi. După multă vreme în sfârșit ai dat peste cineva ok și nu vrei sub nicio formă să strici tu povestea. Iar dacă știi despre tine din relațiile trecute că anumite tipare de gândire și tipare comportamentale nu ți-au servit deloc… cu atât mai mult e nevoie de analiză și un control rezonabil, sănătos.

Să taci…

… pentru că vrei să fie bine, să nu pui tu și mai multă benzină peste focul care deja arde. Una este să nu vrei să întreții un conflict, să îl gestionezi corect, și una este să nu pui limite, să nu îți spui părerea, să accepți lucruri cu care sub nicio formă nu ești de acord și te macină. Nu așa protejezi relația și nici pe tine.

Ataci înapoi cu toate armele

De ce faci asta din moment ce chiar îți dorești relația respectivă? Pentru că te gândești că aceasta este cea mai bună manieră de a-i arăta că tu nu ești slabă. Că el cu tine nu se joacă, nu este de glumit cu tine în situații de genul acesta. Că trebuie să învețe să se teamă de tine, și cu cât se întâmpla asta mai devreme cu atât mai bine. Poate fi un discurs interior despre control și cum aceste mici certuri în care îl ataci reprezintă maniera de a duce polul puterii exclusiv în direcția ta. Ori e un discurs interior despre răzbunare, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, în care trebuie să sufere partenerul. Dar asemenea declarații de război cum ar putea să aducă și să mențină real pacea și prosperitatea în cuplul vostru?

Evitarea discuțiilor

Și poate nu doar a discuțiilor, ci chiar și evitarea partenerului. A-l ocoli până îi trece supărarea, până se calmează spiritele. Să reveniți asupra problemei? În niciun caz, îți spui. Doar sunt certuri mici, de ce să le faceți și mai mari? Doar că eviți să te confrunți și cu realitatea, cu ce nu este armonizat între voi și ar fi indicat să devină. Eviți rezolvarea problemei, repararea unor mici fisuri care să nu devină crăpături serioase în cimentul relației voastre.

Dezaprobarea exprimată prin limbajul corpului

Nu spui mare lucru la nivel verbal, dar corpul tău nu doar că vorbește… țipă de-a dreptul. Felul în care gesticulezi, în care îți dai ochii peste cap, grimasele de dezgust, superioritate transmit mult mai multe decât cuvintele. De ce este o strategie necâștigătoare în caz de conflict? Că nu așa explici ce te deranjează, nu așa ceri ce ai nevoie. Iar dacă apoi asociezi acest comportament și cu un tratament al tăcerii, care e o formă de pedeapsă, partea ta de responsabilitate în comunicare este îndeplinită mai mult decât ineficient.

Citește și:

Tipuri de iubiri sau parteneri fantasmă care îți creează așteptări romantice nerealiste

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro