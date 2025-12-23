Tipuri de iubiri sau parteneri fantasmă care îți creează așteptări romantice nerealiste

Visezi cu ochii deschiși la anumiți parteneri de cuplu, iar perspectiva a depășit o discuție în glumă cu prietenele? Poate fi periculos...

  de  Cristescu Catalina
Tipuri de iubiri sau parteneri fantasmă care îți creează așteptări romantice nerealiste

O seară cu fetele ce se întinde până târziu în noapte, un prânz care nu ați vrea să se mai termine. Vorbiți pe diverse teme, vă relaxați, vă amuzați, iar discuțiile despre cuplu și sex sunt probabil preferatele voastre. Nu pentru că analizați probleme cu care vă confruntați în relațiile voastre, ori vă oferiți sprijin reciproc, o părere echidistantă și onestă despre o dinamică anume din cuplul vostru.

Ok, vorbiți și despre cei de acasă, cine are, dar vorbiți și despre cei din mintea voastră. Despre acei parteneri fantasmă, descoperiți într-o carte, într-un film, un serial, ori cărora le faceți un portret robot pe loc. Iar un astfel de tip de partener e foarte periculos dacă vă comparați partenerul oficial cu el, ori cele singure speră să întâlnească așa ceva. Căci de aceea se și numește fantasmă sau fantezie.

Partenerul mult mai tânăr

Cele care ați văzut deja filmul The idea of you știți despre ce este vorba. Diferență de vârstă de 15-16 ani, tânăr, frumos, bogat, de succes, matur emoțional, își asumă responsabilități, se poartă minunat, e generos, o vrea pe ea cea mult mai mare decât el. Iar relația merge înainte, se oprește o perioadă și apoi se reia, în ce variantă preferați voi, dar e cu happy end, ei doi rămân împreună.

Da, există și în realitate cazuri similare, rare sau foarte rare, dar nu varianta lui Făt-Frumos extrem de tânăr călare pe calul alb. Practic imaginii de bărbat perfect i s-a atribuit niște ani minus în buletin. Fără să fie luate în calcul diferențele de maturitate reală, etapă de viață, nevoi și ritmuri diferite, limite sau diferențe biologice, provocările cu care se vor confrunta în 5 sau 10 ani. Senzația este că e simplu, e ușor, se poate, tu de ce nu ești într-o astfel de poveste? Așa că hai să o cauți, iar dezamăgirea o mare probabilitate.

Pasiunea arzătoare…

… care aceasta înseamnă iubirea adevărată și care se întâmplă o singură dată în viață. Care e cu dramă, cu intrigă serioasă, cu situații sau persoane care nu vă lasă să fiți împreună (poate chiar soția lui?!), cu regretul că vă aflați într-un timing nepotrivit. Nu că există fluturi în stomac, întreaga lume pare dată peste cap și ceea ce se petrece e răsturnător de lumi. Dar o astfel de iubire e de fapt aceea de care să fugi fără să privești în urmă, cea care nu are nicio legătură cu siguranța emoțională, cu predictibilitatea, atașamentul, cu ceea ce numești plictisitor tocmai pentru că a fost intens promovat haosul.

Partenerul cea mai bună prietenă

Și te enervezi teribil că soțul tău nu ocupă acest loc. Sau te aștepți ca următorul tău partener să fie ca o prietenă bună cu care să vorbești și despre modă, politică, produse cosmetice, dar să faceți și sex nebun, să te protejeze și să fie foarte masculin. Ca și cum prietena ta cea mai bună ar căpăta brusc aspect fizic masculin și organele sexuale adecvate.

Iubirile necondiționate…

… și care de regulă vin cu o poveste de viață foarte tristă, o satisfacție a vieții foarte scăzută. În care e promovată o iubire ce se întinde în timp și rămâne la fel de puternică indiferent ce comportamente au unul sau celălalt, cei care sunt personajele principale. Mesajele distorsionate: vei fi iubit, iertat, acceptat orice greșeală ai face, indiferent cât de mult rănești, e în regulă să iubești în continuare pe cineva care te tratează oribil, intensitatea sau natura sentimentelor tale nu se va schimba.

