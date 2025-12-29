10 filme profunde despre experiențele diverse ale adolescenților

Filmele acestea ne arată fața uneori tulbure, neînțeleasă, complicată și efervescentă a perioadei adolescenței, marcată de întrebări și explorări.

1. Anywhere but Here

Anywhere But Here este un film cu Natalie Portman și Susan Sarandon în rolurile principale. Cele două interpretează rolurile de fiică, respectiv mamă, în această comedie dramatică care le urmărește felul în care își construiesc o viață în Beverly Hills. Relația lor e departe de a fi una perfectă, dar asta le aduce autenticitate.

2. Now and Then

Now and Then este o comedie romantică despre procesul de maturizare și alegerile care ne definesc viața. Devenite adulte, patru prietene din copilărie își analizează relația apropiată după ce se reîntâlnesc și își dau seama în ce puncte diferite ale vieții au ajuns.

3. Blue Is the Warmest Color

Blue Is The Warmest Color îndeamnă la o meditație asupra explorării sexualității. În film, asistăm la relația dintre Adèle, o tânără în vârstă de 16 ani, care încă mai are multe de învățat, și Emma, care e în ultimul an de facultate și e sigură pe cine este cu adevărat. Atunci când se întâlnesc la un bar, cele două nu pot ignora atracția pe care o simt și pasiunea care le convinge că trebuie să fie împreună. Povestea lor de dragoste vine și cu multe provocări și situații grele de gestionat. Un film emblematic cu talentatele actrițe Adèle Exarchopoulos și Léa Seydoux.

4. Sixteen Candles

Acțiunea filmului Sixteen Candles se petrece în 1984, unde actrița Molly Ringwald are rolul unei tinere, Samantha, care e îndrăgostită de cel mai popular băiat din școală. Sora Samanthei se căsătorește, iar în lumina acestui eveniment, restul familiei uită de ziua ei de naștere.

5. Girlfight

Girlfight este primul film al regizoarei Karyn Kusama, dar și debutul în actorie al scenaristei și actriței Michelle Rodriguez. Ea o interpretează pe Diana Guzman, o tânără care începe să practice boxul, însă fără să știe tatăl ei acest lucru. Este un film care ne readuce în atenție faptul că fetele și femeile sunt capabile de tot ceea ce își propun, dincolo de obstacole.

6. Girl in Progress

Patricia Riggen a regizat filmul Girl in Progress despre felul în care o mamă singură își crește singură fiica și încearcă să se împace cu acest rol din viața ei. Fiica ei își dorește foarte mult să ajungă mai repede matură, dar, pe parcurs, realizează că nu este tocmai un drum ușor. O dramă emoționantă cu Eva Mendes și Cierra Ramirez în rolurile principale.

7. Waves

Trey Edward Shults a scris și regizat filmul Waves, cu Taylor Russell, Alexa Demie, Kelvin Harrison Jr. și Lucas Hedges în distribuție. Această dramă urmărește traseul unei familii afro-americane dintr-o suburbie și ne arată lupta pentru iubire, reziliența și maturizarea în contexte de viață critice și întunecate.

8. Yes, God, Yes

Karen Maine a scris și regizat filmul Yes, God, Yes, despre Alice, o adolescentă în vârstă de 16 ani, care frecventează o școală catolică strictă și care face cunoștință pentru prima dată cu sexualitatea și masturbarea. Alice tratează cu mare seriozitate ceea ce învață la școală, și anume că sexul înainte de căsătorie este interzis sau că masturbarea nu este permisă nici ea, dar când află că toate aceste idei sunt prea rigide, începe să își pună întrebări.

9. Pretty in Pink

Pretty in Pink este o comedie romantică cu Molly Ringwald, Jon Cryer, Annie Potts și Andrew McCarthy în rolurile principale. Andie este o adolescentă care are parte de o atenție la care foarte multe dintre colegele ei aspiră. Doi băieți sunt dornici să fie cu ea, așa că trebuie să aleagă către cine merge inima ei.

10. The Virgin Suicides

Sofia Coppola și-a făcut debutul ca regizoare de lungmetraj cu filmul The Virgin Suicides, o adaptare după romanul scris de Jeffrey Eugenides, despre cinci surori adolescente din suburbiile statului Michigan, în anii ’70. Filmul oferă o privire extrem de brutală și violentă vieții acestor adolescente, care au părinți conservatori și extrem de stricți, care nu le dau voie tinerelor să își trăiască existența în voie.

