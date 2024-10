10 actori de comedie care n-au fost convingători în roluri dramatice

De-a lungul carierei lor, actorii de mai jos s-au implicat în filme de comedii. Atunci când au jucat roluri serioase, dramatice și profunde, fanii au fost surprinși de asocierea lor cu astfel de proiecte, considerând că nu sunt puși în valoare la adevăratele lor calități actoricești.

1. Tiffany Haddish

Tiffany Haddish este recunoscută pentru rolul principal din Girls Trip și interpretarea amuzantă din film. Actrița și-a explorat și latura sa dramatică în filmul The Card Counter, unde a fost protagonistă și a jucat alături de Oscar Isaac. Fanii ei au considerat că actrița nu a fost deloc potrivită rolului din film.

2. Amy Schumer

Amy Schumer a jucat în nenumărate comedii, Trainwreck, Snatched și I Feel Pretty fiind câteva titluri. În Thank You for Your Service, care este o dramă de război, a interpretat-o pe Amanda Doster, o femeie care suferă după ce soțul ei a fost omorât în luptă. Actrița nu a ieșit în evidență prin această interpretare, care n-a ajuns la inimile fanilor.

3. Molly Shannon

Publicul o cunoaște pe Molly Shannon din filmele Superstar, Never Been Kissed și Wet Hot American Summer. Actrița a jucat și în drama Other People, alături de Jesse Plemmons, unde a interpretat rolul unei mame diagnosticate cu cancer. Fanii ei au apreciat-o pentru că a dus până la capăt o astfel de provocare, însă aveau așteptări mai mari de la ea.

4. Owen Wilson

Owen Wilon a jucat în destule comedii în cariera sa, printre cele mai cunoscute fiind Zoolander, Wedding Crashers, The Darjeeling Limited și The Royal Tenenbaums. Actorul a interpretat chiar rolul principal în filmul de acțiune No Escape, în care talentul său nu i-a fost pus în valoare.

5. Mike Myers

Mike Myers este recunoscut datorită prestației din franciza Austin Powers. Fanii lui au fost luați prin surprindere, și nu într-un mod tocmai plăcut, când a lăsat deoparte comedia și a acceptat să facă parte din distribuția dramei 54 din 1998, în care l-a jucat pe Steve Rubell, co-fondatorului celebrului club de noapte Studio 54.

6. Chevy Chase

Spies Like Us și Three Amigos sunt câteva dintre comediile din care a făcut parte Chevy Chase. În drama Memoirs of an Invisible Man regizată de John Carpenter, l-a interpretat pe Nick Halloway, care devine invizibil în urma unui accident și e urmărit de un oficial de la CIA. Fanii lui nu au fost tocmai încântați de interpretarea sa.

7. John Cleese

A Fish Called Wanda, The Meaning of Life și Monty Python and the Holy Grail sunt câteva dintre filmele de comedie în care a jucat și John Cleese. Actorul a încercat și altceva odată cu un rol ceva mai serios în pelicula Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, însă, chiar și acolo, a adus o notă comică personajului său.

8. Jimmy Fallon

Din 2014, Jimmy Fallon este gazda emisiunii The Tonight Show de la NBC, după ce înainte a fost la Late Night With Jimmy Fallon. Publicul îl asociază în special cu rolurile amuzante de la Saturday Night Live, așa că a fost într-adevăr o surpriză apariția lui scurtă din miniseria dramatică Band of Brothers.

9. Seth Rogen

Seth Rogen și-a dorit să experimenteze și un rol dramatic în cariera sa și a făcut acest lucru cu personajul Steve Wozniak din filmul Steve Jobs regizat de Danny Boyle. Actorul nu a fost suficient de convingător în rolul acesta, iar publicul său a simțit asta din prima clipă.

10. Dane Cook

Dane Cook este cunoscut prin intermediul show-urilor sale de stand-up. În vreme ce în acele spectacole explorează latura comică a sa, în drama Answers to Nothing a încercat să joace un personaj care vrea să găsească răspunsuri la dileme existențiale. Cum probabil era de așteptat, actorul nu s-a apropiat de profunzimea necesară unui astfel de rol.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro