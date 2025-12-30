Partenerul tău insistă să petreceți timp în natură? Care este soluția de mijloc benefică pentru amândoi

Să aveți ieșiri în natură este benefic pentru trup și minte, dar cum le organizați și de ce criterii țineți cont devine un test pentru cuplu.

Partenerul tău insistă să petreceți timp în natură? Care este soluția de mijloc benefică pentru amândoi

Poate că amândoi iubiți la fel de mult natura, dar chiar și așa apar conflicte sau neînțelegeri legate de maniera în care vă organizați timpul liber. Dacă unul este omul pădurilor și celălalt mai degrabă omul asfaltului, negocierea devine cu atât mai dificilă, dar nu imposibil de realizat. De ce sunt atât de importante evadările în natură? Pentru că te ajută să ai un program corect de somn, contribuie la corecția tulburărilor de somn.

Natura e un instrument util de a gestiona stresul, te invită să exersezi ancorarea în prezent, te ajută să ai o minte mai clară, mai atentă, să fii mai conectat cu tine. E și un teren de joacă unde trebuie să comunicați și să lucrați în echipă tu și partenerul tău, unde până la urmă setați împreună un obiectiv (să ajungeți la vârful x, numărul y de pași etc) și munciți amândoi pentru atingerea lui. Cum ajungeți acolo? Prin negociere, prin a ține cont de nevoile și ritmul fiecăruia.

Natura de acasă

Dacă stați la curte faceți un plan astfel încât grădina voastră să devină micul loc verde din mijlocul orașului, în care voi să evadați în fiecare zi. Stați la apartament? Transformați baconul într-o mică grădină, puneți jardiniere la ferestre, ghivece cu plante în interiorul camerelor, să existe cât mai mult această amprentă verde. Plantele ajută și la purificarea aerului, iar dacă aveți animale de companie alegeți plantele sigure pentru prietenii blănoși.

Natură fără să părăsiți orașul

Cu siguranță aveți un parc în care să faceți o plimbare, să ieșiți cu bicicletele sau la alergat dacă preferați o variantă mai activă. Sunt mai aproape de oraș anumite rezervații sau parcuri naturale până la care să faceți pe drum sub 1 oră? A fi în natură nu trebuie să fie un efort considerabil, să aducă suplimentar stres și ca atare să declanșeze mecanismul de evitare.

Unde vă aflați fizic…

… ca nivel de pregătire corporală, unde vă aflați din punctul de vedere al oboselii? Pe lângă asta, este în primul rând o diferență fizică între un bărbat și o femeie, chiar dacă amândoi sunt genul care fac sport, merg mult pe jos în fiecare zi, nu sunt nicicum sedentari. Deci soluția de mijloc pentru a petrece timp în natură presupune și a ține cont de aceste diferențe, unde se află fiecare fizic la momentul respectiv.

Nu doar la final de săptămână

De la serviciu către casă există posibilitatea să alegi un traseu prin oraș care să treacă printr-o zonă mai verde. Poate un bulevard cu mulți copaci, poate drumul să treacă exact printr-un parc. Vorbești la telefon, te gândești la un plan și ai nevoie de analiză? Cum ar fi să faci asta ieșind afară din birou, din casă? Să îți creezi un spațiu de 5-10-15 minute în care să simți soarele și vântul de piele, să explorezi mediul înconjurător cu privirea, să descoperi tactil o bancă pe care te așezi. Ori pauza aceasta să fie una activă, presupunând o plimbare scurtă. Iar plimbarea să devină de-a dreptul un exercițiu de mers conștient, unde atenția ta să fie fixată pe simți în corp de la nivelul bazinului până la tălpi.

Resimți singurătatea mai grea ca oricând? Cum să te reglezi emoțional

