10 interpretări de excepție din seriale TV care n-au primit laudele pe care le merită

În lista de mai jos vei cunoaște o parte dintre interpretările din seriale TV care au fost ocolite pe nedrept de public.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Glenn Close – Damages
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Starurile de mai jos nu au obținut recunoașterea pe care o merită pentru anumite interpretări de excepție din seriale TV.

1. Glenn Close – Damages

Serialul Damages a rulat timp de cinci sezoane, între 2007 și 2012. În acest thriller polițist, apreciata Glenn Close a jucat-o pe Patty Hewes, o avocată dură stabilită în New York City. Actrița a fost răsplătită cu multiple premii pentru performanța ei, inclusiv cu un premiu Emmy și un Glob de Aur. 

2. Robin Williams – The Crazy Ones

Pentru Robin Williams, rolul său din The Crazy Ones a reprezentat întoarcerea sa la televiziune, după o perioadă îndelungată, dar și ultima sa prestație televizată. În serialul creat de către David E. Kelley, actorul l-a interpretat pe extravagantul director de publicitate Simon Roberts și a fost în distribuție alături de Sarah Michelle Gellar.

3. Gary Oldman – Slow Horses

Gary Oldman are o interpretare profundă și peste care nu poți trece ușor în Slow Horses. Actorul are rolul lui Jackson Lamb, liderul grupului de agenți MI-5 aflați în purgatoriul de spioni de la Slough House.

4. Susan Kelechi Watson – This Is Us

Serialul This Is Us a avut șase sezoane și a rulat între 2016 și 2022. Pe parcursul lor, publicul a descoperit-o în distribuție pe Susan Kelechi Watson. Actrița a interpretat-o pe Beth Pearson, soția lui Randall, jucat de Sterling K. Brown, iar rolul ei a impresionat prin inteligență și vulnerabilitate. 

5. Matt LeBlanc – Episodes

Serialul Episodes surprinde o producătoare și un producător de origine britanică, care fac pasul de a se muta la Hollywood pentru a-și reface serialul lor de mare succes. Matt LeBlanc a fost în distribuție și a interpretat o versiune autoironică a sa, care i-a adus un Glob de Aur în 2012 pentru cel mai bun actor dintr-un serial TV.

6. Bette Davis – The Dark Secret of Harvest Home

The Dark Secret of Harvest Home este un mini-serial de televiziune din 1978 și are la bază pe romanul Harvest Home scris de Tom Tryon. Bette Davis, una dintre actrițele emblematice de la Hollywood, a jucat-o pe văduva Fortune și a avut pe ecrane o interpretare înfricoșătoare, dar captivantă în același timp. 

7. Pamela Adlon – Better Things

Better Things este un serial de comedie neagră creat de Pamela Adlon, care a rulat timp de cinci sezoane între 2016 și 2022. Actrița a interpretat și rolul principal în acest proiect. Ea a jucat-o pe Sam Fox, o actriță care se confruntă cu presiunea de a excela la Hollywood în timp ce își crește singură cele trei fiice. 

8. D’Arcy Carden – The Good Place

În serialul The Good Place creat de către Michael Schur, D’Arcy Carden a jucat-o pe Janet. Ea era, de fapt, o entitate metafizică creată de viața de apoi, care urmărea cu maximă precizie fiecare detaliu de pe Pământ sau din viața de apoi. Personajul interpretat de ea a fost numit curajos, având în vedere că includea curiozitatea oamenilor față de inteligența artificială. 

9. Zosia Mamet – Girls

Zosia Mamet a jucat-o pe amuzanta Shoshanna Shapiro în celebrul serial de comedie Girls, creat de Lena Dunham, care a rulat timp de șase sezoane, între 2012 și 2017. Actrița a interpretat-o pe una dintre protagonistele show-ului HBO și, pentru public, a fost considerată cea mai simpatică. Dar, nu a primit atât de multe aprecieri și laude pe cât s-ar aștepta toată lumea. 

10. Hailee Steinfeld – Dickinson

În serialul Dickinson, Hailee Steinfeld a interpretat-o pe Emily Dickinson, o tânără care începe să se descopere în calitate de poetă și scriitoare în America la mijlocul anilor 1800, încercând, prin propriile puteri, să scape de standardele sociale de la acea vreme. Actrița a oferit publicului o interpretare de excepție și a petrecut mult timp pentru a se documenta și a afla cât mai multe detalii despre viața poetei pe care a portretizat-o pe ecrane. Pe lângă asta, Hailee Steinfeld a fost și producătoarea proiectului și a interpretat o serie de piese pentru coloana sonoră a serialului TV. 

Citește și:
Discursuri încărcate politic ale vedetelor la gale de premiere, pe care nu trebuie să le uităm

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Coregrafa Simona Deaconescu este mereu în mișcare: "Trăim într-o perioadă în care și arta este într-o zonă mai activistă"
Lifestyle
Coregrafa Simona Deaconescu este mereu în mișcare: "Trăim într-o perioadă în care și arta este într-o zonă mai activistă"
Partenerul tău insistă să petreceți timp în natură? Care este soluția de mijloc benefică pentru amândoi
Lifestyle
Partenerul tău insistă să petreceți timp în natură? Care este soluția de mijloc benefică pentru amândoi
Ștefania Preda, despre tehnologie și AI:  "Când aproape totul devine posibil, adevărata provocare devine alegerea"
Lifestyle
Ștefania Preda, despre tehnologie și AI:  "Când aproape totul devine posibil, adevărata provocare devine alegerea"
10 filme profunde despre experiențele diverse ale adolescenților
Lifestyle
10 filme profunde despre experiențele diverse ale adolescenților
Ai început o nouă relație și aveți mici certuri? Strategii ineficiente de a face față într-un conflict
Lifestyle
Ai început o nouă relație și aveți mici certuri? Strategii ineficiente de a face față într-un conflict
Artista Mădălina Pavăl spune povești prin vocea ei: "Muzica e cariera mea, dar și un exercițiu constant de echilibru"
Lifestyle
Artista Mădălina Pavăl spune povești prin vocea ei: "Muzica e cariera mea, dar și un exercițiu constant de echilibru"
Libertatea
Actrița Kate Winslet dezvăluie detalii intime din adolescență: „Primele mele experiențe intime au fost cu fete”
Actrița Kate Winslet dezvăluie detalii intime din adolescență: „Primele mele experiențe intime au fost cu fete”
Brigitte Bardot și relația complicată cu fiul ei: „Mai bine aveam un câine decât un copil”. Cine e Nicolas-Jacques Charrier
Brigitte Bardot și relația complicată cu fiul ei: „Mai bine aveam un câine decât un copil”. Cine e Nicolas-Jacques Charrier
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la TV. Nu e prima dată când partenera lui Nicușor Dan se îmbracă așa
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la TV. Nu e prima dată când partenera lui Nicușor Dan se îmbracă așa
Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Ramona Olaru și-a arătat „sponsorul” alături de care a plecat în vacanță, după acuzațiile lui Alex Bodi: „Atât am putut. Nu e chiar bătrân”
Ego.ro
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Trendul anului 2026: cum să-ți porți părul ca să fii la modă
Trendul anului 2026: cum să-ți porți părul ca să fii la modă
TEST: Cât de darnic ești? Răspunde doar la aceste întrebări!
TEST: Cât de darnic ești? Răspunde doar la aceste întrebări!
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Ce trebuie să faci neapărat în 2025, în funcție de zodie! Mai ai doar câteva zile la dispoziție
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini rare cu Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu. A apărut la un eveniment alături de fiul ei, Mario Mutu
Imagini rare cu Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu. A apărut la un eveniment alături de fiul ei, Mario Mutu
Cum și-a câștigat Mirabela Grădinaru primii bani când a venit în București. Partenera lui Nicușor Dan a recunoscut fără rețineri
Cum și-a câștigat Mirabela Grădinaru primii bani când a venit în București. Partenera lui Nicușor Dan a recunoscut fără rețineri
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Cât a costat rochia purtată de Victoria Beckham la nunta fiicei celebrului chef Gordon Ramsay. Fiica ei, Harper, îi calcă pe urme
Cât a costat rochia purtată de Victoria Beckham la nunta fiicei celebrului chef Gordon Ramsay. Fiica ei, Harper, îi calcă pe urme
Unica.ro
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Toată România vuiește! S-a recăsătorit la 80 de ani, cu o femeie mai tânără ca el cu aproape un sfert de secol! „E problema mea personală”
Toată România vuiește! S-a recăsătorit la 80 de ani, cu o femeie mai tânără ca el cu aproape un sfert de secol! „E problema mea personală”
Poza care a stârnit dezbateri aprinse pe internet. Ce detaliu au remarcat oamenii în fotografia publicată de Cătălin Măruță, după o vizită cu familia acasă la Ioan Andone. „Codul bunelor maniere spune”
Poza care a stârnit dezbateri aprinse pe internet. Ce detaliu au remarcat oamenii în fotografia publicată de Cătălin Măruță, după o vizită cu familia acasă la Ioan Andone. „Codul bunelor maniere spune”
catine.ro
Horoscopul lunii ianuarie 2026. Nativii au încredere în forțele proprii
Horoscopul lunii ianuarie 2026. Nativii au încredere în forțele proprii
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 31 decembrie 2025. Peștii se gândesc la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
12 boabe de struguri de Revelion: semnificații, tradiții și superstiții
12 boabe de struguri de Revelion: semnificații, tradiții și superstiții
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Ce să pui pe masa de Revelion ca să ai noroc tot anul
Mai multe din lifestyle
Trăsături pe care le are un bărbat cu care îți va fi foarte greu să ai o relație, indiferent cât încerci
Trăsături pe care le are un bărbat cu care îți va fi foarte greu să ai o relație, indiferent cât încerci
Lifestyle

Cu el este foarte greu să ai o relație. Te străduiești enorm, duci toată lupta singură și acest bărbat nu merită să îți irosești timpul.

+ Mai multe
Niciodată prea târziu pentru Elton John. Un interviu cu R.J. Cutler, regizorul documentarului care surprinde retragerea unei legende
Niciodată prea târziu pentru Elton John. Un interviu cu R.J. Cutler, regizorul documentarului care surprinde retragerea unei legende
Lifestyle

Documentarul Elton John: Never Too Late, de văzut pe Disney+, arată publicului încă o fațetă a unei legende, nu doar unul dintre cei mai populari cântăreți ai ultimelor decenii, dar și un artist aclamat de critici (deține prețiosul EGOT – trofee Emmy, Grammy, Oscar și Tony) și un activist neobosit împotriva HIV/SIDA. ELLE a stat de vorbă cu R.J. Cutler, care a co-regizat proiectul, alături de David Furnish.

+ Mai multe
De ce ideea de relație perfectă este cea mai sigură cale către nefericire
De ce ideea de relație perfectă este cea mai sigură cale către nefericire
Lifestyle

Îți dorești o relație perfectă și te străduiești teribil să construiești asta. Dar cum perfecțiunea nu există, te autosabotezi cu un mit.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC