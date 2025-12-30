10 interpretări de excepție din seriale TV care n-au primit laudele pe care le merită

Starurile de mai jos nu au obținut recunoașterea pe care o merită pentru anumite interpretări de excepție din seriale TV.

1. Glenn Close – Damages

Serialul Damages a rulat timp de cinci sezoane, între 2007 și 2012. În acest thriller polițist, apreciata Glenn Close a jucat-o pe Patty Hewes, o avocată dură stabilită în New York City. Actrița a fost răsplătită cu multiple premii pentru performanța ei, inclusiv cu un premiu Emmy și un Glob de Aur.

2. Robin Williams – The Crazy Ones

Pentru Robin Williams, rolul său din The Crazy Ones a reprezentat întoarcerea sa la televiziune, după o perioadă îndelungată, dar și ultima sa prestație televizată. În serialul creat de către David E. Kelley, actorul l-a interpretat pe extravagantul director de publicitate Simon Roberts și a fost în distribuție alături de Sarah Michelle Gellar.

3. Gary Oldman – Slow Horses

Gary Oldman are o interpretare profundă și peste care nu poți trece ușor în Slow Horses. Actorul are rolul lui Jackson Lamb, liderul grupului de agenți MI-5 aflați în purgatoriul de spioni de la Slough House.

4. Susan Kelechi Watson – This Is Us

Serialul This Is Us a avut șase sezoane și a rulat între 2016 și 2022. Pe parcursul lor, publicul a descoperit-o în distribuție pe Susan Kelechi Watson. Actrița a interpretat-o pe Beth Pearson, soția lui Randall, jucat de Sterling K. Brown, iar rolul ei a impresionat prin inteligență și vulnerabilitate.

5. Matt LeBlanc – Episodes

Serialul Episodes surprinde o producătoare și un producător de origine britanică, care fac pasul de a se muta la Hollywood pentru a-și reface serialul lor de mare succes. Matt LeBlanc a fost în distribuție și a interpretat o versiune autoironică a sa, care i-a adus un Glob de Aur în 2012 pentru cel mai bun actor dintr-un serial TV.

6. Bette Davis – The Dark Secret of Harvest Home

The Dark Secret of Harvest Home este un mini-serial de televiziune din 1978 și are la bază pe romanul Harvest Home scris de Tom Tryon. Bette Davis, una dintre actrițele emblematice de la Hollywood, a jucat-o pe văduva Fortune și a avut pe ecrane o interpretare înfricoșătoare, dar captivantă în același timp.

7. Pamela Adlon – Better Things

Better Things este un serial de comedie neagră creat de Pamela Adlon, care a rulat timp de cinci sezoane între 2016 și 2022. Actrița a interpretat și rolul principal în acest proiect. Ea a jucat-o pe Sam Fox, o actriță care se confruntă cu presiunea de a excela la Hollywood în timp ce își crește singură cele trei fiice.

8. D’Arcy Carden – The Good Place

În serialul The Good Place creat de către Michael Schur, D’Arcy Carden a jucat-o pe Janet. Ea era, de fapt, o entitate metafizică creată de viața de apoi, care urmărea cu maximă precizie fiecare detaliu de pe Pământ sau din viața de apoi. Personajul interpretat de ea a fost numit curajos, având în vedere că includea curiozitatea oamenilor față de inteligența artificială.

9. Zosia Mamet – Girls

Zosia Mamet a jucat-o pe amuzanta Shoshanna Shapiro în celebrul serial de comedie Girls, creat de Lena Dunham, care a rulat timp de șase sezoane, între 2012 și 2017. Actrița a interpretat-o pe una dintre protagonistele show-ului HBO și, pentru public, a fost considerată cea mai simpatică. Dar, nu a primit atât de multe aprecieri și laude pe cât s-ar aștepta toată lumea.

10. Hailee Steinfeld – Dickinson

În serialul Dickinson, Hailee Steinfeld a interpretat-o pe Emily Dickinson, o tânără care începe să se descopere în calitate de poetă și scriitoare în America la mijlocul anilor 1800, încercând, prin propriile puteri, să scape de standardele sociale de la acea vreme. Actrița a oferit publicului o interpretare de excepție și a petrecut mult timp pentru a se documenta și a afla cât mai multe detalii despre viața poetei pe care a portretizat-o pe ecrane. Pe lângă asta, Hailee Steinfeld a fost și producătoarea proiectului și a interpretat o serie de piese pentru coloana sonoră a serialului TV.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro