Thrillere despre răzbunări periculoase care te vor ține în suspans și pe care merită să le urmărești

Tema principală pe care o vei găsi în aceste thrillere de mai jos este dorința puternică de răzbunare și de găsire a adevărului după ce a avut loc o nedreptate.

1. Man on Fire

Man on Fire este un thriller din 2004 regizat de Tony Scott și cu Denzel Washington în rol principal. Actorul a intrat în pielea unui fost agent CIA care devine bodyguard pentru o familie bogată care trăiește în Mexic. După ce fiica din acea familie este răpită, atunci pornește într-o cursă haotică pentru a o salva.

2. Law Abiding Citizen

Gerard Butler l-a jucat pe Clyde Shelton în filmul Law Abiding Citizen. După moartea soției și a fiicei sale, dar și eliberarea ulterioară a unuia dintre bărbații responsabili de crimă, Clyde decide să plece într-o misiune cu scopul de a obține dreptatea de care nu a avut parte. Personajul interpretat de Gerard Butler omoară membri din sistemul de justiție, dar și pe cei doi bărbați responsabili de moartea familiei sale.

3. Sympathy for Mr. Vengeance

Sympathy for Mr. Vengeance este un thriller sud-coreean despre un bărbat care e dat afară de la locul de muncă, ceea ce complică și mai mult găsirea unor resurse materiale pentru tratamentul pe care trebuie să îl ia sora lui, care e bolnavă. Fiind în această situație, el vrea să se răzbune pe compania la care a lucrat și o răpește pe fiica unuia dintre directori.

4. Sleepers

Robert De Niro, Minnie Driver, Brad Pitt, Kevin Bacon, Billy Crudup au jucat în thrillerul Sleepers. În acest thriller asistăm la modul în care patru prieteni din copilărie sunt trimiși la un centru de detenție juvenilă, acolo unde au loc o serie de abuzuri cutremurătoare. La distanță de câțiva ani, doi dintre băieți omoară un gardian care a fost vinovat de acele abuzuri.

5. Blue Ruin

Jeremy Saulnier a scris și regizat thrillerul Blue Ruin, în care Dwight, jucat de Macon Blair, vrea cu orice preț să se răzbune pe persoana pe care o consideră vinovată de uciderea părinților săi. Dar, drumul lui către adevăr e pavat cu multe secrete pe care le descoperă pentru prima dată.

6. Hard Candy

Filmul Hard Candy spune o poveste tulburătoare despre o persoană care încearcă prin mijloacele proprii să arate că bărbatul pe care l-a întâlnit este, de fapt, un pedofil. Acest thriller psihologic aduce în atenție o mulțime de dileme morale despre felul în care îți cauți singur dreptatea. Din distribuție au făcut parte Elliot Page, Patrick Wilson, Sandra Oh și Odessa Rae.

7. A History of Violence

David Cronenberg a regizat filmul A History of Violence, cu Maria Bello și Viggo Mortensen în rolurile principale. Tom Stall încă este urmărit și măcinat de trecutul său sumbru, iar acum trebuie să își asume greșelile pe care le-a comis atunci și ale căror ecouri încă se aud.

8. Out of the Furnace

Christian Bale, Zoe Saldaña, Casey Affleck, Dendrie Taylor și Woody Harrelson au jucat în filmul Out of the Furnace. În acest thriller este vorba despre doi frați, Russell Baze care încearcă să își facă din nou un rost după ce a ieșit din închisoare și Rodney Baze Jr. care caută diferite modalități prin care să se îmbogățească.

9. Run All Night

În filmul Run All Night cu Liam Neeson, Ed Harris, Joel Kinnaman și Vincent D’Onofrio în distribuție, este vorba despre un asasin plătit care trebuie să facă o alegere foarte dificilă: dacă să îl ajute pe fiul său înstrăinat, care e pus în pericol după ce asistă la uciderea unei persoane sau pe prietenul său cel mai bun.

10. The Brave One

Drama The Brave One regizată de Neil Jordan a avut-o în rol principal pe Jodie Foster. Ea o joacă pe Erica Bain, o prezentatoare de radio, care în urma unui atac violent în Central Park din New York a stat timp de mai multe săptămâni în comă, iar logodnicul ei și-a pierdut viața. Această tragedie o determină să caute răzbunarea.

Citește și:

Seriale polițiste pe care chiar merită să le vizionezi

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro