Francisca și TJ Miles au devenit părinți și au dezvăluit primele imagini cu fiica lor

Francisca și TJ Miles au făcut o postare comună pe Instagram prin care au anunțat cu emoție că au devenit părinți. Cei doi au publicat primele imagini cu fiica lor și au dezvăluit ce nume au ales pentru ea, mai exact Clara Lia.

„Noi și Clara Lia

Din 09.02.2026 pentru totdeauna!”, au transmis Francisca și TJ Miles.

Ce a dezvăluit TJ Miles înainte să devină tată

Cu câteva ore înainte să devină tată pentru prima dată, TJ Miles a făcut o serie de confesiuni emoționante. Aflat la spital și pregătit să își susțină soția în acest moment important, el a mărturisit că abia așteaptă să vină pe lume fetița lui.

„Deci mie nu îmi vine să cred că o să devin tată fix acum. O să devin tată chiar acum. Efectiv mă pregătesc să mă duc să ajut și eu la naștere. Ea o să nască, o pregătește acum cu anestezie. Eu sunt îmbrăcat frumos, cu mască, să fie cât mai puțini microbi. Ce să zic, o să fiu tată în curând, asta este ultimul moment înainte de aia. Am ajuns în camera de operații. La revedere! Nu știu, am emoții, sincer, dar am. Sunt gata. Cred că eu am mai mult decât Francesca, dar asta e viața.”

Francisca și TJ Miles s-au căsătorit religios

În luna noiembrie a anului 2025, Francisca și TJ Miles și-au anunțat fanii că căsătorit religios. Cei doi au împărtășit mai multe imagini de la ceremonie, care a fost una discretă. Cu ocazia asta, au dezvăluit că nașii lor sunt sportivul Cătălin Moroșanu și soția lui, Georgiana. Pentru ceremonia religioasă, Francisca a ales o rochie albă, lungă, cu mâneci impresionante cu flori albe, iar TJ Miles a optat pentru un look all black.

„Un DA în fața lui Dumnezeu, înainte ca miracolul nostru să vină pe lume

Ne-am dorit ca acest moment să fie simplu, sincer și plin de sens. După ce ne-am unit sufletele și în fața legii, am simțit că e timpul să o facem și în fața lui Dumnezeu, pentru noi, pentru iubirea noastră și pentru sufletul care urmează să vină pe lume. Mulțumim din suflet nașilor noștri @catalin_morosanu_official și @iamgeorgianamorosan pentru că ne sunteți alături și pentru toată dragostea voastră! De acum suntem o familie!

This is the first day of the rest of our lives!

P.S. Aceasta nu este nunta! Petrecerea cea mare va avea loc anul viitor, atunci când vom sărbători cum se cuvine alături de toți prietenii și oamenii dragi nouă.

Până atunci, am ales ca acest pas să fie doar despre noi și câțiva apropiați, discret, din inimă și pentru suflete.”

Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil în octombrie anul trecut

Francisca Dulceanu și TJ Miles au dezvăluit în luna octombrie a anului 2025 că s-au căsătorit civil. Cei doi au decis să facă pasul acesta înainte de nașterea primului lor copil.

„Ne-am căsătorit! Am făcut starea civilă, adică ne-am căsătorit oficial cu acte. Nu vă panicați! Urmează să facem și nuntă și botez, dar aveți răbdare! De acum încolo noi suntem domnul și doamna Jordache!”, a scris TJ Miles pe Instagram.

Foto: Instagram

