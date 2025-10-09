Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil în secret. Primele declarații: „Nunta mare va fi mai târziu”

Francisca și TJ Miles au dezvăluit că s-au căsătorit civil. Cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată.
Francisca Dulceanu și TJ Miles, pe numele său real Miles Jordache, s-au căsătorit! Artista și fostul concurent de la Survivor au făcut acest pas în secret.
Francisca Dulceanu și TJ Miles și-au anunțat fanii că s-au căsătorit civil. Cei doi au decis să facă pasul acesta înainte de nașterea primului lor copil. Artista este însărcinată, iar peste câteva luni vor deveni părinți.
„Ne-am căsătorit! Am făcut starea civilă, adică ne-am căsătorit oficial cu acte. Nu vă panicați! Urmează să facem și nuntă și botez, dar aveți răbdare! De acum încolo noi suntem domnul și doamna Jordache!”, a scris TJ Miles pe Instagram.
În cadrul unui interviu, Francisca a vorbit cu emoție despre momentul în care s-a căsătorit civil cu partenerul ei, TJ Miles.
„Exact cam cum am scris la story. Acolo a fost doar cununia civilă. Următoarele evenimente vor urma… Va avea loc la un moment dat și cununia religioasă. Probabil tot intim. Nunta mare va fi mai târziu, când o vom organiza. Luăm în calcul și varianta de a face nunta împreună cu botezul dar deocamdată nu ne-am făcut niciun plan în acest sens. Nu e că am semnat acum și cu asta rămânem. Am vrut să ne cununăm civil înainte ca bebelușul să vină pe lume. Am considerat că e mai drăguț și mai bine așa. Joia trecută a avut loc evenimentul!”, a spus Francisca pentru Click!
În luna septembrie, Francisca și TJ Miles au luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că vor deveni părinți pentru prima dată. Artista a împărtășit atunci pe rețelele sociale primele imagini în care se vede clar burtica sa de gravidă.
„Cea mai frumoasă aventură abia începe… vom fi părinți!”, a transmis Francisca.
Francisca Dulceanu a fost invitată în urmă cu ceva timp în emisiunea La Măruță, unde a răspuns cu sinceritate celor mai incomode întrebări despre viața ei personală. Artista a vorbit despre divorțul de fostul soț, Bogdan Lățescu, dar și despre iubitul ei actual, TJ Miles.
În 2023, Francisca Dulceanu a divorțat de fostul ei soț, Bogdan Lățescu. Cei doi s-au căsătorit în 2019 și s-au cunoscut în urmă cu mai bine de un deceniu. Artista a explicat că relația nu mai funcționa, iar fiecare a ales să meargă pe propriul drum. În primăvara anului trecut, TJ Miles a confirmat povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Francisca, existând chiar zvonuri că cei doi s-ar fi apropiat încă înainte ca divorțul artistei să fie oficial.
În cadrul rubricii „Sosuri Iuți”, Francisca a fost întrebată care este cel mai mare defect al iubitului ei, TJ Miles. Artista a descris:
„Încăpățânarea, orgoliul, e repezit ca persoană. Cu un ego cât Casa Scânteii. Astea sunt defectele.”
Despre motivele despărțirii de Bogdan Lățescu, Francisca a răspuns fără ezitare:
„Nefericire, incompatibilitate și nu știu, al treilea, lipsa de comunicare, răceală, distanțare, nu mai recunoșteam persoana. În ultimul an jumătate era așa. Și distanța a fost, dacă te vezi o săptămână pe lună. La mine a venit TJ Miles, la el a venit partenera lui, alături de care are un copil.”
În plus, artista a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut după divorț și despre cum a apelat la psiholog pentru a face față anxietății:
„Da, merg des la psiholog. Merg în fiecare săptămână la terapie. Când a început perioada cu divorțul a existat o perioadă în care apropiații nu știau toți și e anxietatea care vine natural. Evitam să mă întâlnesc cu oameni, pentru că nu voiam să dau explicații. Nu m-am ascuns de oameni niciodată ca în perioada asta cu divorțul. A fost greu.”
Francisca a recunoscut că, uneori, își mai verifică fostul soț pe rețelele de socializare, dar că relația lor rămâne civilizată:
„Mi-am verificat de multe ori fostul soț pe rețelele de socializare. N-am profil fals de Instagram. Uneori nu mă uitam eu și le puneam pe prietenele mele. Ultima dată l-am verificat pe fostul soț. Suntem OK, în sensul că putem să purtăm o conversație normală. E normal să discutăm civilizat.”
