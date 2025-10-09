Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil în secret. Primele declarații: „Nunta mare va fi mai târziu”

Francisca Dulceanu și TJ Miles, pe numele său real Miles Jordache, s-au căsătorit! Artista și fostul concurent de la Survivor au făcut acest pas în secret.

Francisca și TJ Miles s-au căsătorit civil

Francisca Dulceanu și TJ Miles și-au anunțat fanii că s-au căsătorit civil. Cei doi au decis să facă pasul acesta înainte de nașterea primului lor copil. Artista este însărcinată, iar peste câteva luni vor deveni părinți.

„Ne-am căsătorit! Am făcut starea civilă, adică ne-am căsătorit oficial cu acte. Nu vă panicați! Urmează să facem și nuntă și botez, dar aveți răbdare! De acum încolo noi suntem domnul și doamna Jordache!”, a scris TJ Miles pe Instagram.

În cadrul unui interviu, Francisca a vorbit cu emoție despre momentul în care s-a căsătorit civil cu partenerul ei, TJ Miles.

„Exact cam cum am scris la story. Acolo a fost doar cununia civilă. Următoarele evenimente vor urma… Va avea loc la un moment dat și cununia religioasă. Probabil tot intim. Nunta mare va fi mai târziu, când o vom organiza. Luăm în calcul și varianta de a face nunta împreună cu botezul dar deocamdată nu ne-am făcut niciun plan în acest sens. Nu e că am semnat acum și cu asta rămânem. Am vrut să ne cununăm civil înainte ca bebelușul să vină pe lume. Am considerat că e mai drăguț și mai bine așa. Joia trecută a avut loc evenimentul!”, a spus Francisca pentru Click!

Francisca și TJ Miles vor deveni părinți

În luna septembrie, Francisca și TJ Miles au luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că vor deveni părinți pentru prima dată. Artista a împărtășit atunci pe rețelele sociale primele imagini în care se vede clar burtica sa de gravidă.

„Cea mai frumoasă aventură abia începe… vom fi părinți!”, a transmis Francisca.

Francisca, despre fosta căsnicie

Francisca Dulceanu a fost invitată în urmă cu ceva timp în emisiunea La Măruță, unde a răspuns cu sinceritate celor mai incomode întrebări despre viața ei personală. Artista a vorbit despre divorțul de fostul soț, Bogdan Lățescu, dar și despre iubitul ei actual, TJ Miles.

În 2023, Francisca Dulceanu a divorțat de fostul ei soț, Bogdan Lățescu. Cei doi s-au căsătorit în 2019 și s-au cunoscut în urmă cu mai bine de un deceniu. Artista a explicat că relația nu mai funcționa, iar fiecare a ales să meargă pe propriul drum. În primăvara anului trecut, TJ Miles a confirmat povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Francisca, existând chiar zvonuri că cei doi s-ar fi apropiat încă înainte ca divorțul artistei să fie oficial.

În cadrul rubricii „Sosuri Iuți”, Francisca a fost întrebată care este cel mai mare defect al iubitului ei, TJ Miles. Artista a descris:

„Încăpățânarea, orgoliul, e repezit ca persoană. Cu un ego cât Casa Scânteii. Astea sunt defectele.”

Despre motivele despărțirii de Bogdan Lățescu, Francisca a răspuns fără ezitare:

„Nefericire, incompatibilitate și nu știu, al treilea, lipsa de comunicare, răceală, distanțare, nu mai recunoșteam persoana. În ultimul an jumătate era așa. Și distanța a fost, dacă te vezi o săptămână pe lună. La mine a venit TJ Miles, la el a venit partenera lui, alături de care are un copil.”

În plus, artista a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut după divorț și despre cum a apelat la psiholog pentru a face față anxietății:

„Da, merg des la psiholog. Merg în fiecare săptămână la terapie. Când a început perioada cu divorțul a existat o perioadă în care apropiații nu știau toți și e anxietatea care vine natural. Evitam să mă întâlnesc cu oameni, pentru că nu voiam să dau explicații. Nu m-am ascuns de oameni niciodată ca în perioada asta cu divorțul. A fost greu.”

Francisca a recunoscut că, uneori, își mai verifică fostul soț pe rețelele de socializare, dar că relația lor rămâne civilizată:

„Mi-am verificat de multe ori fostul soț pe rețelele de socializare. N-am profil fals de Instagram. Uneori nu mă uitam eu și le puneam pe prietenele mele. Ultima dată l-am verificat pe fostul soț. Suntem OK, în sensul că putem să purtăm o conversație normală. E normal să discutăm civilizat.”

