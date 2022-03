Comunicarea în cuplu este esențială. Ce câștigați când nu evitați discuțiile delicate

Comunicarea în cuplu nu înseamnă doar să stați de vorbă despre lucrurile care vă pasionează sau ce ați mai făcut peste zi. Ea are și o componentă care vă plasează în disconfort, dar are ca scop claritatea, bunăvoința, rezolvarea problemelor și continuitatea relației. Poate că e mai facil să evitați, însă și dacă bagi gunoiul sub covor, el tot iese la iveală. Sau grămada se face atât de mare încât ajungi și te împiedici. Prin urmare nu salvezi relația, ci doar eviți un conflict de moment, care în viitor va deveni și mai mare și mai dureros.

Vă cunoașteți mai bine

Abordarea temelor dificile sau delicate permite o cunoaștere reciprocă mai de profunzime. Vedeți mai bine care vă sunt principiile, valorile, perspectivele. Unde anume și cum puteți găsi o cale de mijloc, ce nu este negociabil sau în final cât sunteți de compatibili, de potriviți.

Ajustați relația

Discuțiile inconfortabile creează și noi cadre pentru relația voastră. Setați noi limite și rigori în funcție de care să existați ca entitate relațională. Poate unul dintre voi se grăbește și e necesar să apese pedala de frână, aveți aceleași dorințe dar nu ați avut curajul să le expuneți.

Câștigați timp

Un timp de igienă emoțională. Cu ce te ajută să stai săptămâni întregi prinsă în gânduri dureroase când mai bine discuți și limpezești lucrurile? Cu ce te ajută să taci sperând că ceva se va schimba? Iar schimbarea nu vine dacă nu o ceri. Sau și dacă o ceri e posibil să nu o primești. Ca atare știi în ce etapă vă poziționați. Câștigați timp și punând punct unei relații în care nevoile voastre nu sunt luate în considerare și împlinite.

Te explorezi…

… când ești în disconfort. Căci sigur îl vei experimenta abordând problemele spinoase. Vezi cum reacționezi la frustrare, la furie, ce comportamente este necesar să ții în frâu și ce atitudini să dezvolți, benefice unei comunicări și relaționări sănătoase.

Creșteți apropierea

Cum se poate ca asta să se întâmple având discuții delicate? Tocmai pentru că aveți încredere unul în celălalt să vă dezvăluiți trăirile interioare, reușiți să comunicați cu respect și bunăvoință, găsiți rezolvări împreună pentru ceea ce vă supără.

Prioritizări

Nu totul arde și nu totul este la fel de important. Discuțiile pe teme sensibile vă ajută să prioritizați problemele din cadrul cuplului vostru, ba chiar poate să le priviți cu alți ochi. Ce vi se părea groaznic să nu mai aibă aceeași intensitate. Și ce părea să ocupe locul 1 de fapt să aibă relevanță medie sau chiar mică. Stabiliți noi obiective, vă repoziționați față de teme pe care poate le tratați superficial sau nu știați că în realitate contează atât de mult pentru voi.

Foto: PR

