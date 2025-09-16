Francisca și TJ Miles vor avea un copil. Artista a publicat primele imagini cu burtica de gravidă

Francisca și Tj Miles au făcut un anunț emoționant pentru fani. Cei doi vor deveni părinți pentru prima dată. Artista a împărtășit pe rețelele sociale primele imagini în care se vede clar burtica sa de gravidă.

Francisca și TJ Miles vor deveni părinți

„Cea mai frumoasă aventură abia începe… vom fi părinți!', a transmis Francisca.

Cuplul, considerat unul dintre cele mai îndrăgite din showbiz, trăiește acum un moment special, ducându-și relația la un alt nivel. Videoclipul publicat de Francisca surprinde momente tandre între cei doi: relaxați, zâmbitori și îmbrăcați în costume de baie, Tj Miles mângâind cu drag burtica partenerei sale, semn că viitorul lor copil este așteptat cu mult entuziasm.

Fericiți și emoționați, cei doi se pregătesc pentru sosirea micuțului în martie 2026 și se declară gata să îmbrățișeze rolul de părinți.

Tj Miles a povestit și despre prima lor întâlnire, care a avut momente complicate.

„Când am văzut-o, a fost o chestie wow. Două suflete s-au întâlnit, dar drumul era lung. În momentul în care am întâlnit-o, nu știam că e măritată. Am aflat pe parcurs și m-a făcut să mă gândesc de 5000 de ori dacă asta este ceva ce vreau să fac, dar doi oameni care sunt destinați să fie împreună… orice ar fi, se întâmplă! (…) În Bali s-au oficializat lucrurile. A fost un drum greu pentru noi”, a mărturisit el.

Francisca, despre fosta căsnicie

Francisca a fost invitată în urmă cu ceva timp în emisiunea La Măruță, unde a răspuns cu sinceritate celor mai incomode întrebări despre viața ei personală. Artista a vorbit despre divorțul de fostul soț, Bogdan Lățescu, dar și despre iubitul ei actual, TJ Miles.

În urmă cu mai bine de un an, solista anunța finalul căsniciei de 10 ani, explicând că relația nu mai funcționa, iar fiecare a ales să meargă pe propriul drum. În primăvara anului trecut, TJ Miles a confirmat povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Francisca, existând chiar zvonuri că cei doi s-ar fi apropiat încă înainte ca divorțul artistei să fie oficial.

În cadrul rubricii „Sosuri Iuți”, Francisca a fost întrebată care este cel mai mare defect al iubitului ei. Artista a descris:

„Încăpățânarea, orgoliul, e repezit ca persoană. Cu un ego cât Casa Scânteii. Astea sunt defectele”.

Despre motivele despărțirii de Bogdan Lățescu, Francisca a răspuns fără ezitare:

„Nefericire, incompatibilitate și nu știu, al treilea, lipsa de comunicare, răceală, distanțare, nu mai recunoșteam persoana. În ultimul an jumătate era așa. Și distanța a fost, dacă te vezi o săptămână pe lună. La mine a venit TJ Miles, la el a venit partenera lui, alături de care are un copil”.

În plus, artista a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut după divorț și despre cum a apelat la psiholog pentru a face față anxietății:

„Da, merg des la psiholog. Merg în fiecare săptămână la terapie. Când a început perioada cu divorțul a existat o perioadă în care apropiații nu știau toți și e anxietatea care vine natural. Evitam să mă întâlnesc cu oameni, pentru că nu voiam să dau explicații. Nu m-am ascuns de oameni niciodată ca în perioada asta cu divorțul. A fost greu”.

Francisca a recunoscut că, uneori, își mai verifică fostul soț pe rețelele de socializare, dar că relația lor rămâne civilizată:

„Mi-am verificat de multe ori fostul soț pe rețelele de socializare. N-am profil fals de Instagram. Uneori nu mă uitam eu și le puneam pe prietenele mele. Ultima dată l-am verificat pe fostul soț. Suntem OK, în sensul că putem să purtăm o conversație normală. E normal să discutăm civilizat”.

