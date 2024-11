TJ Miles acuză autoritățile că l-au dat afară din secția de votare: „Am sunat polițiștii”

TJ Miles, fostul concurent de la Survivor România, a povestit pe Instagram despre o experiență neplăcută la secția de votare, în timpul alegerilor prezidențiale. Influencerul, cetățean român cu pașaport valabil, a ajuns la urne hotărât să își exercite dreptul de vot, însă a fost surprins când președintele comisiei i-a interzis să voteze. Motivația acestuia a fost că TJ Miles nu ar deține un buletin românesc, deși el avea pașaportul la el.

După o discuție în contradictoriu, creatorul de conținut a fost evacuat din secție, iar pentru a lămuri situația, a fost necesară intervenția poliției. După incident, TJ Miles a contactat Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), care i-a confirmat că, în calitate de cetățean român, poate vota folosind pașaportul.

„Am votat la primărie. Fii atent. Să vă spun ce s-a întâmplat. Am venit aici și nu mi-a dat voie să votez la început. Mi-a spus că nu am voie să votez că nu am buletin. Le-am spus că eu sunt născut în România, eu am pașaport românesc și am voie să votez. Punct. Mi-a spus că nu am voie să votez și să plec. Zicea că așa e legea, vorbea președintele secției. A chemat și poliția, m-au scos afară cu forța. Ok, am înțeles. Am sunat la Autoritatea Electorală Permanentă. Am sunat polițiștii și au zis să sun la Autoritatea Electorală și că o să mă ajute ei, o să-mi spună dacă pot vota”, a povestit Tj Miles pe Instagram.