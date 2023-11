Ce a dezvăluit Alina Ceușan despre relația cu soțul ei după 12 ani de când formează un cuplu: „Trebuie să existe doar momente pentru voi doi și pentru intimitate”

Alina Ceușan este una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. Ea are o comunitate numeroasă în mediul online, iar urmăritorii sunt mereu interesați de ceea ce postează pe rețelele de socializare. Pe lângă activitatea pe care o are pe social media, ea este implicată și într-o serie de afaceri.

Alina Ceușan și Raul Tișa sunt căsătoriți de 4 ani, iar împreună au un băiețel pe nume Rock. Cei doi se înțeleg de minune și formează o echipă atât acasă, cât și în viața profesională. Creatoarea de conținut și partenerul ei se sprijină reciproc și s-au înțeles de la începutul relației lor în privința limitelor din relație și în privința așteptărilor pe care fiecare partener le are de la celălalt.

Invitată în cadrul unui podcast, Alina Ceușan a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, cei doi formând un cuplu de 12 ani.

„L-am cunoscut pe soțul meu când eram la începutul zonei de online. Atunci începeam zona de online, atunci când l-am cunoscut. Soțul meu este un om creativ, un hairstylist foarte bun în momentul de față, dar și în momentul în care l-am cunoscut era un om foarte popular. Nu am spus și nici nu mi-am spus niciodată că mă despart sau că îl părăsesc pe soțul meu. Nu am avut astfel de momente și cred că nici nu ar trebui să le ai. Dacă primele trei – patru luni din relație nu sunt lapte și miere în care trebuie să existe doar momente pentru voi doi și pentru intimitate nu te poți aștepta ca restul vieții sau restul relației să fie ok. Noi suntem împreună de 12 ani și nu am avut niciun moment în care să mă gândesc la despărțire”, a declarat Alina Ceușan în cadrul podcastului găzduit de Damian Drăghici.