Cher, dezvăluiri dureroase în cartea sa de memorii. Artista a fost agresată sexual la 17 ani

Cher vorbește deschis, în prima sa carte de memorii, despre episoadele dificile din adolescență și începutul carierei sale, mărturisind că a fost agresata sexual la 17 ani.

Artista, dublă câștigătoare Grammy, povestește că incidentul a avut loc în 1963, când se afla într-o relație cu Sonny Bono, cel care avea să-i devină ulterior soț. Într-o seară în care Sonny lucra până târziu în studio, Cher a decis să rămână peste noapte la o prietenă.

„Plictisită și puțin speriată să stau singură, am petrecut o noapte la prietena și fosta mea colegă de apartament, Josita, care locuia într-un apartament cu două camere, împreună cu iubitul ei, Ulle, și încă o fată. După o seară petrecută împreună în oraș, ne-am întors la ea acasă, toți s-au dus la culcare, iar eu am adormit pe canapea. Câteva ore mai târziu, am devenit conștientă că cineva stătea întins lângă mine, cu mâna în chiloții mei. Pe jumătate adormită, am crezut că sunt acasă, apoi mi-am amintit brusc că nu eram. Era întuneric și tot ce vedeam era conturul unui bărbat. Încremenită, am rămas întinsă acolo, cu inima bătând puternic, până când s-a îndepărtat puțin”.

Artista explică apoi cum a reacționat:

„Prefăcându-mă amețită de somn, m-am ridicat și m-am dus la baie, neștiind ce să fac. Când am auzit o ușă închizându-se, m-am rugat să fi plecat, dar în clipa în care am realizat că era încă acolo, am fugit pe lângă el în dormitorul Jositei, țipând”.

„Ulle a sărit din pat și a aprins lumina și a văzut că iubitul beat al colegei lor de apartament se întorsese acasă cu prietena lui și, văzându-mă întinsă pe canapea, a crezut că poate să se întindă lângă mine și să mă atingă”.

Cher mai notează și motivul pentru care nu i-a spus lui Sonny Bono ce s-a întâmplat:

„Mi-a luat tot restul nopții să mă liniștesc și nu am îndrăznit să-i spun niciun cuvânt lui Sonny, de teamă că l-ar fi omorât pe tip”.

În prezent, Cher are o relație cu Alexander Edwards, 39 de ani, cu care, potrivit DailyMail, ar urma să se căsătorească înainte de a împlini 80 de ani. Sonny și Cher au divorțat oficial pe 26 iunie 1975, după 11 ani de căsnicie. Sonny Bono a murit în 1998, la 62 de ani, în urma unui accident de schi.

Memoriile sale aduc în discuție și întâlnirile cu Phil Spector. Cher povestește că l-a cunoscut la începutul anilor ’60, prin iubitul ei de atunci, muzicianul Antonino LoTempio, care a invitat-o, la 15 ani, să îl întâlnească pe producător într-o cameră de hotel.

„Poate că pentru mulți era un semizeu, dar se purta ciudat și nu mi-a plăcut felul în care se uita la mine”.

Ea povestește că Spector a privit-o „de sus până jos” și i s-a adresat în franceză:

„«Voulez-vous coucher avec moi?», a spus el, zâmbind șmecherește, întrebându-mă dacă vreau să mă culc cu el”.

Răspunsul ei a fost ironic:

„Fără să clipesc, l-am privit și i-am răspuns: «Oui, pour l’argent.»' („Da, pentru bani.”).

Artista relatează și un conflict ulterior, după ce Spector i-ar fi folosit ilegal vocea pe un single, la ani după colaborarea lor. Când l-a confruntat, situația ar fi escaladat, iar producătorul ar fi scos un pistol.

Cher rememorează și momentul confruntării directe cu producătorul:

„Privindu-l furioasă în timp ce îl învârtea pe degete, i-am spus: «Nu te pune cu mine, Phillip! Sunt eu, Cher, bine? … Lasă naibii arma jos și promite-mi că nu vei mai face niciodată asemenea lucruri cu muzica mea, bine?»”.

Ea notează că Phil Spector și-a cerut scuze ulterior. Spune că nu a crezut că ar fi tras, însă incidentul a deranjat-o profund.

Phil Spector a murit în 2021, din cauze naturale, în timp ce se afla în detenție pentru uciderea de gradul doi a actriței Lana Clarkson, din 2003.

