Cher, dezvăluiri dureroase în cartea sa de memorii. Artista a fost agresată sexual la 17 ani

Cher mărturisește că a fost agresată sexual când avea 17 ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE
Cher, dezvăluiri dureroase în cartea sa de memorii. Artista a fost agresată sexual la 17 ani

Cher vorbește deschis, în prima sa carte de memorii, despre episoadele dificile din adolescență și începutul carierei sale, mărturisind că a fost agresata sexual la 17 ani.

Artista, dublă câștigătoare Grammy, povestește că incidentul a avut loc în 1963, când se afla într-o relație cu Sonny Bono, cel care avea să-i devină ulterior soț. Într-o seară în care Sonny lucra până târziu în studio, Cher a decis să rămână peste noapte la o prietenă.

„Plictisită și puțin speriată să stau singură, am petrecut o noapte la prietena și fosta mea colegă de apartament, Josita, care locuia într-un apartament cu două camere, împreună cu iubitul ei, Ulle, și încă o fată. După o seară petrecută împreună în oraș, ne-am întors la ea acasă, toți s-au dus la culcare, iar eu am adormit pe canapea. Câteva ore mai târziu, am devenit conștientă că cineva stătea întins lângă mine, cu mâna în chiloții mei. Pe jumătate adormită, am crezut că sunt acasă, apoi mi-am amintit brusc că nu eram. Era întuneric și tot ce vedeam era conturul unui bărbat. Încremenită, am rămas întinsă acolo, cu inima bătând puternic, până când s-a îndepărtat puțin”.

Artista explică apoi cum a reacționat:

„Prefăcându-mă amețită de somn, m-am ridicat și m-am dus la baie, neștiind ce să fac. Când am auzit o ușă închizându-se, m-am rugat să fi plecat, dar în clipa în care am realizat că era încă acolo, am fugit pe lângă el în dormitorul Jositei, țipând”.

„Ulle a sărit din pat și a aprins lumina și a văzut că iubitul beat al colegei lor de apartament se întorsese acasă cu prietena lui și, văzându-mă întinsă pe canapea, a crezut că poate să se întindă lângă mine și să mă atingă”.

Cher mai notează și motivul pentru care nu i-a spus lui Sonny Bono ce s-a întâmplat:

„Mi-a luat tot restul nopții să mă liniștesc și nu am îndrăznit să-i spun niciun cuvânt lui Sonny, de teamă că l-ar fi omorât pe tip”.

În prezent, Cher are o relație cu Alexander Edwards, 39 de ani, cu care, potrivit DailyMail, ar urma să se căsătorească înainte de a împlini 80 de ani. Sonny și Cher au divorțat oficial pe 26 iunie 1975, după 11 ani de căsnicie. Sonny Bono a murit în 1998, la 62 de ani, în urma unui accident de schi.

Memoriile sale aduc în discuție și întâlnirile cu Phil Spector. Cher povestește că l-a cunoscut la începutul anilor ’60, prin iubitul ei de atunci, muzicianul Antonino LoTempio, care a invitat-o, la 15 ani, să îl întâlnească pe producător într-o cameră de hotel.

„Poate că pentru mulți era un semizeu, dar se purta ciudat și nu mi-a plăcut felul în care se uita la mine”.

Ea povestește că Spector a privit-o „de sus până jos” și i s-a adresat în franceză:

„«Voulez-vous coucher avec moi?», a spus el, zâmbind șmecherește, întrebându-mă dacă vreau să mă culc cu el”.

Răspunsul ei a fost ironic:

„Fără să clipesc, l-am privit și i-am răspuns: «Oui, pour l’argent.»' („Da, pentru bani.”).

Artista relatează și un conflict ulterior, după ce Spector i-ar fi folosit ilegal vocea pe un single, la ani după colaborarea lor. Când l-a confruntat, situația ar fi escaladat, iar producătorul ar fi scos un pistol.

Cher rememorează și momentul confruntării directe cu producătorul:

„Privindu-l furioasă în timp ce îl învârtea pe degete, i-am spus: «Nu te pune cu mine, Phillip! Sunt eu, Cher, bine? … Lasă naibii arma jos și promite-mi că nu vei mai face niciodată asemenea lucruri cu muzica mea, bine?»”.

Ea notează că Phil Spector și-a cerut scuze ulterior. Spune că nu a crezut că ar fi tras, însă incidentul a deranjat-o profund.

Phil Spector a murit în 2021, din cauze naturale, în timp ce se afla în detenție pentru uciderea de gradul doi a actriței Lana Clarkson, din 2003.

Citește și:
Cauza morții actriței Catherine OHara. Ce se arată în certificatul ei de deces

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) Copiii si lumina - Ediția nr. 86 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 Precomanda DACIA 1300 - FEBRUARIE 2026 211.6 RON Cumpără acum
În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! În căutarea lui Dory - Ediția nr. 55 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Ioana Ginghină, mărturisiri despre relația apropiată cu fiica ei. De ce îi cere acordul de fiecare dată: "Orice psiholog poate să confirme"
People
Ioana Ginghină, mărturisiri despre relația apropiată cu fiica ei. De ce îi cere acordul de fiecare dată: "Orice psiholog poate să confirme"
Alina Sorescu își dorește o relație de pace cu fostul soț, Alexandru Ciucu. Declarațiile artistei: "Vreau ca tot ce a fost rău să rămână în trecut"
People
Alina Sorescu își dorește o relație de pace cu fostul soț, Alexandru Ciucu. Declarațiile artistei: "Vreau ca tot ce a fost rău să rămână în trecut"
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: "Niște stări groaznice"
People
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: "Niște stări groaznice"
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui
People
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui
Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro Fernandez, despre Eurovision România 2026: "Avem rețeta și formula completă"
People
Emil Rengle și partenerul lui, Alejandro Fernandez, despre Eurovision România 2026: "Avem rețeta și formula completă"
Brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle, din nou în centrul atenției. Noi detalii despre stocurile As ever
People
Brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle, din nou în centrul atenției. Noi detalii despre stocurile As ever
Libertatea
Tudor Chirilă, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea: „Nu sunt simpaticul mesei”. Despre teatru, familie, politică și patriotism
Tudor Chirilă, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea: „Nu sunt simpaticul mesei”. Despre teatru, familie, politică și patriotism
Călin Donca, acuzat că și-a „regizat” accidentarea la „Survivor România” 2026. Marian Godină rupe tăcerea. „A aflat de venirea mea aici”
Călin Donca, acuzat că și-a „regizat” accidentarea la „Survivor România” 2026. Marian Godină rupe tăcerea. „A aflat de venirea mea aici”
Reacția lui Mihai Bendeac după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său: „Domnișoara a inițiat gestul și a râs”
Reacția lui Mihai Bendeac după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său: „Domnișoara a inițiat gestul și a râs”
Câte kilograme a slăbit Oana Radu într-o săptămână: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede”
Câte kilograme a slăbit Oana Radu într-o săptămână: „Eu slăbesc foarte repede, dar mă îngraș la fel de repede”
Ego.ro
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Meghan și Harry, decizie de ultimă oră! Au recunoscut OFICIAL
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Cel mai avansat tratament pentru infertilitate
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini spectaculoase cu locuința Andreei Raicu din centrul Capitalei. Vila vedetei este un adevărat colț de rai
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată apartamentul în care locuiește Elena Gheorghe. Este dispus pe două etaje și a costat 300.000 de euro
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Cum arată pensiunea lui Marian Godină, concurentul Survivor România 2026. Cât costă o noapte de cazare
Unica.ro
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
Trădare, certuri, despărțiri și divorțuri! Zodia care ar putea încheia săptămâna în lacrimi
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
A venit barza în showbizul românesc!! Mami și tati s-au filmat chiar înainte de operație, iar între timp minunea lor a venit pe lume
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
În pijama, la cumpărături! Așa l-au surprins fotografii, aproape de miezul nopții! A cumpărat repede produsele de care avea nevoie și a fugit spre mașină. Ți-ai dat seama cine e în poză? E super celebru și îl vezi des la TV!
catine.ro
Gigi Hadid a deschis prezentarea de modă Ralph Lauren de la New York. Ce ținute a purtat vedeta
Gigi Hadid a deschis prezentarea de modă Ralph Lauren de la New York. Ce ținute a purtat vedeta
Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 februarie 2026. Peștii sunt împliniți din toate punctele de vedere. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra melodiilor sale. Ce sumă a câștigat vedeta
Britney Spears și-a vândut drepturile asupra melodiilor sale. Ce sumă a câștigat vedeta
Șase planete se aliniază într-un moment cosmic rar. Ce eveniment unic va avea loc în februarie 2026
Șase planete se aliniază într-un moment cosmic rar. Ce eveniment unic va avea loc în februarie 2026
Mai multe din people
Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare: "Viața este scurtă..."
Ileana Lazariuc, confesiune surprinzătoare pe rețelele de socializare: "Viața este scurtă..."
People

Ileana Lazariuc a transmis un mesaj pe rețelele de socializare care a uimit pe toată lumea.

+ Mai multe
Sandra Bullock, apariție rară alături de fiica sa. Cât de mult a crescut Laila și cum a fost surprinsă împreună cu actrița
Sandra Bullock, apariție rară alături de fiica sa. Cât de mult a crescut Laila și cum a fost surprinsă împreună cu actrița
People

Sandra Bullock a fost surprinsă alături de fiica ei de 12 ani, Laila, care îi seamănă izbitor.

+ Mai multe
Cătălina Grama, declarații sincere despre creșterea celor doi copii și provocările pe care le întâmpină: "Am avut senzația că nu fac suficient"
Cătălina Grama, declarații sincere despre creșterea celor doi copii și provocările pe care le întâmpină: "Am avut senzația că nu fac suficient"
People

Cătălina Grama a oferit detalii neștiute despre rolul de mamă și despre cum reușește să rămână implicată în viața celor doi copii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC