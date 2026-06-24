Orlando Bloom, surprins în Milano alături de presupusa lui parteneră, Luisa Laemmel

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Orlando Bloom și noua sa parteneră, modelul Luisa Laemmel, și-au făcut apariția la Săptămâna Modei Masculine de la Milano, unde designerii își prezintă colecțiile de primăvară-vară 2027. Cei doi, între care există o diferență de vârstă de 21 de ani, au fost surprinși împreună luni, în capitala italiană a modei.

Luisa Laemmel, în vârstă de 28 de ani, a atras toate privirile într-o pereche de pantaloni scurți albi, cu margini destrămate, și un top scurt. Orlando Bloom, de 49 de ani, a optat pentru un look casual, format dintr-un tricou bej și pantaloni în aceeași nuanță. Actorul a fost fotografiat în timp ce aranja bagajele în portbagajul mașinii.

Recent, Orlando a participat singur la prezentarea Tod’s, fără ca Luisa să îl însoțească pe covorul foto. Cei doi au preferat să își păstreze relația departe de atenția publicului, după ce au fost văzuți pentru prima dată împreună în luna februarie.

Cine este Luisa Laemmel, noua iubită a lui Orlando Bloom

Originară din Elveția, Luisa Laemmel și-a construit o carieră de succes în modeling și a colaborat cu branduri importante din industria frumuseții și modei, printre care L’Oréal, YSL Beauty, Maybelline, Max Factor și Calvin Klein.

Primele zvonuri despre relația lor au apărut după ce au fost văzuți plecând împreună, ținându-se de braț, de la Super Bowl, desfășurat în Santa Clara, California. Potrivit martorilor, cei doi au fost foarte apropiați pe parcursul serii, iar Luisa a publicat ulterior imagini de la eveniment pe contul său de Instagram. În interiorul stadionului, Orlando și noua sa parteneră s-au aflat în compania mai multor prieteni celebri ai actorului, printre care și Jamie Foxx.

O sursă a declarat pentru The Sun că relația lor durează de câteva luni și că între ei există o conexiune puternică.

„Orlando și Luisa se întâlnesc discret de câteva luni. Au devenit o mică familie, iar Orlando și-a adus inclusiv cățelul, Biggie Smalls, în timpul unei călătorii. El locuiește în Los Angeles, iar ea în New York, așa că nu se pot vedea mereu, însă vorbesc constant și există o chimie reală între ei”, a declarat sursa.

Între timp, fosta parteneră a actorului, Katy Perry, a vorbit recent despre perioada dificilă prin care a trecut după separare. Cântăreața și Orlando Bloom s-au despărțit în iunie 2025, după nouă ani de relație. Cei doi s-au logodit în 2019 și au împreună o fiică, Daisy, născută în august 2020.

Potrivit publicației, artista și-a refăcut între timp viața sentimentală alături de fostul premier al Canadei, Justin Trudeau, pe care l-a descris drept „o binecuvântare de la Dumnezeu”. Invitată în emisiunea „The Zane Lowe Show” de la Apple Music, Katy Perry a mărturisit că anul trecut a fost unul extrem de dificil, dar care a adus și schimbări importante în viața sa.

„Anul trecut a fost atât cel mai greu, cât și cel mai frumos an. Pentru că fiecare lucru are două fețe, iar eu am ales să îl privesc pe partea bună. Am mers în spațiu și mi-am creat spațiu pentru propria viață. Și apoi, dintr-odată, a apărut această binecuvântare uriașă în viața mea.”

Artista a sugerat și că s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală.

„Totul este acum diferit, real, mai așezat și mai stabil. Sunt atât de fericită că am ales să mai merg înainte încă un an, pentru că, dacă pur și simplu continui să trăiești, viața se poate îmbunătăți. Este incredibil să mă gândesc unde eram exact acum un an. Îmi amintesc perfect. În iunie anul trecut eram în turneul Lifetimes, plângeam și mă aflam în Adelaide. Tocmai mă despărțisem și treceam prin foarte multe, atât public, cât și în privat. Și mă gândeam: ‘Doamne, este atât de intens. Oare un om chiar este făcut să simtă și să ducă toate acestea?'”.

Foto: Arhiva ELLE

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