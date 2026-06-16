Katy Perry și Justin Trudeau, ipostaze romantice în parc alături de fiica ei, Daisy. Cum au fost surprinși cei trei

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Katy Perry și Justin Trudeau au fost fotografiați într-o ipostază romantică în timpul unui picnic petrecut într-un parc din sudul Californiei.

Cântăreața și fostul premier al Canadei au fost surprinși sărutându-se pasional pe o pătură întinsă pe iarbă, în Santa Barbara, sâmbătă. La un moment dat, artista s-a așezat deasupra lui Trudeau și l-a privit cu afecțiune înainte de a-l săruta.

Cei doi nu au fost singuri. La ieșire au participat și Daisy, fiica în vârstă de 5 ani a lui Katy Perry din relația cu Orlando Bloom, un alt băiat și o femeie care i-a însoțit.

Katy Perry, în vârstă de 41 de ani, și Justin Trudeau, de 54 de ani, au părut relaxați și au urmărit copiii jucându-se în apropiere. La un moment dat, grupul s-a așezat la masă pentru a lua masa împreună, înainte de a pleca într-un automobil vintage de tip Jeep, condus chiar de artistă.

Primele speculații privind o posibilă relație între cei doi au apărut în iulie 2025, când au fost văzuți luând cina la restaurantul Le Violon din Montreal, cu puțin timp înainte ca Perry să susțină un concert din cadrul turneului său „Lifetimes”. În aceeași perioadă, cântăreața confirma că ea și Orlando Bloom au decis să pună capăt logodnei lor, după un deceniu petrecut împreună.

Ulterior, Katy Perry și Justin Trudeau și-au oficializat relația după ce au fost fotografiați în ipostaze tandre în timpul unei vacanțe pe un iaht în largul coastei Californiei. Mai târziu, cei doi au făcut relația publică și pe Instagram, publicând imagini dintr-o călătorie la Tokyo, în decembrie, și petrecând împreună sărbătorile de iarnă.

Cea mai recentă apariție a cuplului a avut loc săptămâna trecută, la premiera filmului-concert „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris”, organizată în cadrul Festivalului Tribeca. Evenimentul a reprezentat și debutul lor pe covorul roșu ca pereche. În timpul discuțiilor cu presa, artista nu și-a ascuns sentimentele față de partenerul său.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri moderate de jurnalistul muzical Tomás Mier, Katy Perry l-a descris pe Justin Trudeau drept „iubirea vieții mele”.

„Simt că sunt mult mai echilibrată acum, din punct de vedere personal, în multe aspecte ale vieții mele”, a spus artista, explicând că Trudeau o ajută să fie mai ancorată și mai stabilă.

Justin Trudeau s-a despărțit de soția sa, Sophie Grégoire, în august 2023, după 18 ani de relație. Cei doi au împreună trei copii.

Relația dintre Katy Perry și Justin Trudeau pare să devină tot mai serioasă. Potrivit US Weekly, artista și fostul premier canadian ar fi făcut un nou pas important înainte ca relația lor să împlinească un an, prezentându-și copiii unii altora. O sursă citată de publicație a dezvăluit că Perry și Trudeau au considerat că este momentul potrivit pentru ca familiile lor să se cunoască.

„Amândoi consideră că este important să își unească familiile într-un mod atent și într-un ritm confortabil pentru toată lumea”, a declarat sursa pentru US Weekly.

Katy Perry este mama lui Daisy Dove, în vârstă de 5 ani, pe care o are împreună cu fostul său logodnic, Orlando Bloom. De cealaltă parte, Justin Trudeau are trei copii din căsnicia cu Sophie Grégoire Trudeau: Xavier, în vârstă de 18 ani, Ella-Grace, de 17 ani, și Hadrien, de 12 ani.

foto: Arhiva ELLE

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