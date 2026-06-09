Katy Perry și Justin Trudeau, debut oficial pe covorul roșu. Gesturile și ținutele lor au atras toate privirile

Katy Perry și Justin Trudeau au dus relația la următorul nivel. Cei doi și-au făcut debutul oficial pe covorul roșu, la premiera documentarului "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris", organizată la New York.

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  de  ELLE.ro
Katy Perry și Justin Trudeau, debut oficial pe covorul roșu. Gesturile și ținutele lor au atras toate privirile

Katy Perry și Justin Trudeau au făcut un nou pas în relația lor. Cei doi și-au făcut debutul pe covorul roșu la New York, luni seară, la premiera mondială a documentarului-concert „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris”, organizată în cadrul Festivalului Tribeca 2026.

Pentru eveniment, artista a ales o rochie albă vintage semnată Lanvin, în timp ce fostul premier al Canadei a purtat un smoking elegant.

Pe covorul roșu, cei doi au pozat ca un cuplu obișnuit, însă fotografii au surprins și numeroase momente tandre, priviri intense și zâmbete schimbate între ei. Într-una dintre imagini, Katy Perry și Justin Trudeau și-au apropiat frunțile și au râs împreună.

Artista, în vârstă de 41 de ani, și fostul prim-ministru canadian, în vârstă de 54 de ani, au alimentat pentru prima dată zvonurile despre o relație în iulie 2025. În acea perioadă, cei doi au fost văzuți petrecând timp împreună în Montreal, iar Trudeau a participat chiar și la un concert din cadrul turneului „Lifetimes”, alături de fiica sa adolescentă, Ella-Grace.

Deși relația lor a traversat o perioadă mai rezervată la început, cei doi au reapărut împreună în octombrie, la Paris, unde au fost fotografiați ținându-se de mână în timpul unei ieșiri organizate cu ocazia zilei de naștere a cântăreței. În decembrie, cuplul și-a oficializat relația pe Instagram, publicând fotografii intime dintr-o călătorie în Tokyo.

După ce au petrecut sărbătorile de iarnă și începutul noului an împreună, cei doi au fost văzuți și la festivalul Coachella, în aprilie 2026, unde au urmărit concertul lui Justin Bieber.

Pe măsură ce se apropie de aniversarea unui an de relație, o sursă a dezvăluit pentru Page Six că Katy Perry a făcut un gest neașteptat după prima întâlnire cu Trudeau, vara trecută.

„Katy a ajuns acasă la Justin, în Montreal, după prima lor întâlnire și de atunci au fost de nedespărțit”, a declarat sursa.

Aceeași persoană a adăugat că cei doi „își fac mereu timp unul pentru celălalt”, în ciuda programelor lor extrem de încărcate.

Relația dintre Katy Perry și Justin Trudeau pare să devină tot mai serioasă. Potrivit US Weekly, artista și fostul premier canadian ar fi făcut un nou pas important înainte ca relația lor să împlinească un an, prezentându-și copiii unii altora. O sursă citată de publicație a dezvăluit că Perry și Trudeau au considerat că este momentul potrivit pentru ca familiile lor să se cunoască.

„Amândoi consideră că este important să își unească familiile într-un mod atent și într-un ritm confortabil pentru toată lumea”, a declarat sursa pentru US Weekly.

Katy Perry este mama lui Daisy Dove, în vârstă de 5 ani, pe care o are împreună cu fostul său logodnic, Orlando Bloom. De cealaltă parte, Justin Trudeau are trei copii din căsnicia cu Sophie Grégoire Trudeau: Xavier, în vârstă de 18 ani, Ella-Grace, de 17 ani, și Hadrien, de 12 ani.

Aceeași sursă a precizat că Katy Perry și Justin Trudeau suntfoarte serioși” în privința relației lor și că aceasta „s-a intensificat în ultimele luni”.

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foto: Arhiva ELLE

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