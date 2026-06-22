Dua Lipa și Callum Turner au publicat primele imagini de la nuntă. Artista a strălucit într-o creație CHANEL Haute Couture

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Dua Lipa și Callum Turner au publicat fotografiile oficiale de la cea de-a doua ceremonie fastuoasă pe care au organizat-o în Sicilia, la începutul acestei luni.

Artista, în vârstă de 30 de ani, a distribuit sâmbătă pe Instagram o serie de imagini, însoțite de mesajul: „Mr & Mrs”, Pentru marele eveniment, Dua Lipa a purtat o rochie CHANEL Haute Couture creată de Matthieu Blazy, decorată cu pene și cristale, potrivit Vogue.

„Rezultatul relației apropiate dintre Dua Lipa și CHANEL și adus la viață printr-un savoir-faire excepțional, rochia de mireasă Haute Couture a artistei a fost realizată manual în atelierele de pe Rue Cambon nr. 31 din Paris”, a transmis casa de modă într-un comunicat publicat sâmbătă.

CHANEL a precizat, de asemenea, că voalul de mireasă al cântăreței „a fost brodat manual cu mărgele și pene și completat cu aplicații din organza decupate manual”.

„Pentru a completa ținuta, pantofii albi din satin au fost creați special de Massaro”

La rândul său, Callum Turner, în vârstă de 36 de ani, a ales un costum Louis Vuitton realizat pe comandă. Fotografiile intime îi surprind pe cei doi în ipostaze tandre, pozând în decorul spectaculos al locației în care a avut loc ceremonia și sărbătorind cu șampanie. O sursă a declarat anterior pentru Page Six că weekendul petrecut în Sicilia cu ocazia nunții urma să fie „un eveniment uriaș și ultra-luxos, cuplul rezervând integral un hotel.

Înainte de ceremonia din Italia, artista și actorul s-au căsătorit discret civil, în luna mai, la Old Marylebone Town Hall din Londra. Atunci, Dua Lipa a purtat o creație Schiaparelli Haute Couture realizată special pentru ea, în timp ce Callum Turner a optat pentru un costum bleumarin Ferragamo.

Ulterior, cei doi, împreună cu familia și prietenii apropiați, au plecat în Italia pentru o petrecere extravagantă de trei zile organizată la Villa Valguarnera din Bagheria, în apropiere de Palermo.

Recent, au fost surprinși în ipostaze romantice în timpul lunii de miere, petrecând timp la plajă și relaxându-se la soare.

Relația dintre cei doi a devenit publică în ianuarie 2024, după ce au fost surprinși dansând la petrecerea organizată după premiera serialului „Masters of Air”, în care joacă actorul. La acea vreme, o sursă declara că Dua Lipa și Callum Turner sunt „nebuni unul după celălalt”.

La doar câteva luni distanță, cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice pe străzile din New York. În iunie 2025, cântăreața a confirmat logodna și a vorbit cu entuziasm despre inelul de logodnă creat special pentru ea de starul din „Eternity”.

„Sunt obsedată de el. Mă reprezintă perfect. Este minunat să știi că persoana cu care îți vei petrece restul vieții te cunoaște atât de bine”, a declarat Dua Lipa pentru British Vogue.

Artista a mărturisit că nu înțelesese pe deplin importanța căsătoriei înainte de a se logodi cu Callum Turner.

„Această decizie de a îmbătrâni împreună, de a construi o viață împreună și, nu știu, de a rămâne cei mai buni prieteni pentru totdeauna este un sentiment cu adevărat special”, a spus ea.

În octombrie, Callum Turner a rememorat pentru The Sunday Times momentul în care s-au cunoscut, mărturisind că între ei a existat o conexiune instantanee.

foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro