Dua Lipa și Callum Turner, ipostaze romantice din luna de miere. Ce destinație celebră au ales

La doar câteva zile după nunta lor spectaculoasă din Italia, Dua Lipa și Callum Turner au fost surprinși în timpul lunii de miere. Cei doi s-au afișat mai îndrăgostiți ca niciodată pe Coasta Amalfi.

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  de  ELLE.ro
Dua Lipa și Callum Turner, ipostaze romantice din luna de miere. Ce destinație celebră au ales

După nunta lor romantică din Italia, Dua Lipa și Callum Turner par să trăiască una dintre cele mai fericite perioade ale vieții lor. Cei doi proaspăt căsătoriți au fost fotografiați în timpul lunii de miere petrecute pe Coasta Amalfi, afișându-se extrem de apropiați și îndrăgostiți.

Imaginile surprinse îi arată bucurându-se de o ieșire pe mare, în largul coastei italiene. Actorul, în vârstă de 36 de ani, și cântăreața, de 30 de ani, au schimbat numeroase gesturi tandre și săruturi în apă, în timp ce se relaxau împreună în timpul excursiei.

Dua Lipa a purtat un costum de baie format din două piese, iar cei doi au fost surprinși petrecând mare parte din timp împreună pe o saltea gonflabilă în nuanțe de roz și alb. După ce au ieșit din apă, s-au retras pe șezlonguri, unde au continuat să se bucure de momente de relaxare în doi.

Cuplul a ajuns luni la luxosul hotel San Domenico Palace din Taormina, după ce și-au unit destinele pe 6 iunie, în cadrul unei ceremonii organizate în Italia, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

Potrivit publicației The Sun, buchetul miresei a fost realizat de un florist local și a inclus bujori, lăcrămioare și zambile. După ceremonia desfășurată în aer liber, petrecerea de nuntă a continuat la Villa Valguarnera din Palermo, acolo unde mirii și invitații au sărbătorit până târziu în noapte.

Meniul serii a inclus preparate tradiționale italiene precum panelle, crocché, anelletti alla Norma, cannoli și cassata, toate pregătite de chef-ul cu stea Michelin Tony Lo Coco. Unul dintre cele mai spectaculoase momente ale serii a fost recitalul susținut de Elton John, care a interpretat piesa „Your Song” pentru miri. Evenimentul s-a încheiat cu un impresionant foc de artificii.

Printre invitații celebri s-au numărat Mark Ronson, Grace Gummer, Joe Alwyn, Charli XCX, George Daniel și Troye Sivan, care au fost alături de cei doi la unul dintre cele mai importante momente din viața lor.

Înainte de ceremonia fastuoasă din Italia, Dua Lipa și Callum Turner se căsătoriseră deja civil pe 31 mai, în cadrul unei ceremonii restrânse desfășurate la Old Marylebone Town Hall din Londra.

Deși evenimentul a fost unul discret, ținuta aleasă de artistă a atras imediat atenția. Inspirată de stilul Biancăi Jagger, fosta soție a lui Mick Jagger, Dua Lipa a purtat un costum haute couture Schiaparelli realizat la comandă. Ansamblul, creat de designerul Daniel Roseberry, a inclus un sacou ivoire cu nasturi aurii și o fustă asimetrică, completată de un corset roz pal decorat cu dantelă albă.

Dua Lipa și Callum Turner au fost asociați pentru prima dată din punct de vedere romantic la începutul anului 2024. Relația lor a devenit oficială în ianuarie, când au apărut împreună la petrecerea organizată după premiera unui proiect Apple TV+.

Artista a confirmat logodna cu actorul în iunie 2025, într-un interviu acordat revistei British Vogue, după luni întregi de speculații privind relația lor.

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foto: Arhiva ELLE

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