Jeremy Clarkson suferă de cancer într-o formă agresivă. Anunțul emoționant făcut de cunoscutul realizator de emisiuni: „O parte din tratament nu a mers conform planului”

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Jeremy Clarkson a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer, într-un moment devastator surprins pentru emisiunea sa de pe Amazon Prime Video.

Fostul prezentator al emisiunilor Top Gear și The Grand Tour a făcut publică vestea în ultimele două episoade ale celui de-al cincilea sezon din emisiunea lui, Clarkson’s Farm, care au fost lansate în urmă cu câteva ore.

În episoade, Clarkson, în vârstă de 66 de ani și vizibil emoționat, le împărtășește vestea colegilor săi Charlie și Kaleb Cooper, care administrează împreună cu el ferma Diddly Squat din regiunea Cotswolds.

În emisiune, cei trei discutau despre planurile pentru recolta care urma să înceapă, când realizatorul TV a lansat vestea șocantă.

„Am cancer”.

Un Kaleb neîncrezător îi răspunde imediat:

„Nu ai. Unde?”

„Unde este nu privește pe nimeni. Știu din luna mai”, a venit răspunsul prezentatorului.

Tatăl a trei copii continuă, dezvăluind că a fost diagnosticat cu o formă „agresivă” de cancer și că va trebui să ia o pauză în timpul perioadei de recoltare.

„Mi-am făcut un control medical, vă amintiți, în luna mai. Am dispărut pentru câteva zile săptămâna trecută, am făcut o biopsie și este cancer. Este agresiv, dar a fost depistat foarte devreme, așa că tratamentul va fi, știți… Mă rugam să reușim să terminăm recoltatul și abia apoi să merg să fac tratamentul, dar se va întâmpla chiar în plină campanie de recoltare”.

Clarkson a mai spus în cadrul show-ului că are nevoie de o operație și că, drept urmare, corpul său va fi „scos din uz pentru o vreme”, adăugând că perspectiva aceasta „nu îl încântă deloc”.

„Am început anul cu boală coronariană și îl termin cu cancer. Putem să ne concentrăm cât vrem asupra tuturor lucrurilor rele care s-au întâmplat la fermă, dar cred că, acum, la sfârșitul anului, este mai bine să ne gândim la lucrurile bune care s-au întâmplat”, a mai spus acesta.

Emisiunea continuă apoi cu imagini în care Clarkson se află într-un pat de spital, unde dezvăluie că tratamentul nu a decurs în totalitate conform planului.

„Să spunem că o parte din tratament nu a mers conform planului. Voi mai rămâne aici o vreme. Nu am voie să mănânc sau să beau nimic și nu știu ce urmează să se întâmple. Ce voiam să vă spun este că, dacă totul va avea succes, ne vom vedea în sezonul șase. Dacă nu, nu ne vom mai vedea. Aveți grijă de voi, toți”.

Clarkson sugerase anterior că lucrurile nu stau tocmai bine, publicând ieri pe Instagram un clip în care îi avertiza pe telespectatori că episoadele următoare vor fi „dificil de urmărit”.

„Vești sumbre din Clarkson’s Farm. În mod normal, încercăm să păstrăm emisiunea într-o notă rurală, fermecătoare și optimistă. Dar ultimele două episoade, care apar în cursul nopții, nu sunt nimic din toate acestea. Sunt greu de privit. Foarte, foarte greu”.

Cu toate acestea, Clarkson a rămas activ după filmarea emisiunii. În prezent, sunt în desfășurare filmările pentru noul sezon al concursului „Who Wants to Be a Millionaire?”, pe care îl prezintă, iar Prime Video a comandat deja și un al șaselea sezon al serialului Clarkson’s Farm.

Aceste vești vin după câțiva ani dificili pentru prezentator, care a fost transportat de urgență la spital în 2024, după ce a suferit dureri în piept.

În timpul internării, medicii au descoperit că una dintre arterele sale era „complet blocată”, iar prezentatorul a declarat ulterior că fusese „la doar câteva zile de moarte”. Din fericire, chirurgii au reușit să rezolve problema prin implantarea unui stent.

Fostul prezentator Top Gear a dezvăluit că s-a simțit rău pentru prima dată în 2024, după o sesiune de înot în Oceanul Indian, în timpul unei vacanțe.

„Nu era o distanță mare, poate lungimea a două bazine de înot. Dar când am ajuns în cele din urmă la plajă, aveam mai multă apă în plămâni decât există în Lacul Superior și eram aproape mort”.

După intervenția chirurgicală care i-a salvat viața, medicii l-au avertizat că trebuie să facă schimbări majore în stilul său de viață.

De la lansarea sa pe Amazon Prime, în 2021, Clarkson’s Farm a devenit un succes uriaș și a avut până acum patru sezoane de mare succes. Sezonul al cincilea a fost anunțat în decembrie 2024, filmările au avut loc anul trecut, iar producția s-a încheiat în februarie 2026.

Foto: Getty

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