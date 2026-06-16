Kim Kardashian, mesaj emoționant pentru North West de ziua ei de naștere. Ce avere impresionantă are adolescenta la doar 13 ani

La doar 13 ani, North West este deja una dintre cele mai cunoscute adolescente din lume. Fiica lui Kim Kardashian și Kanye West și-a sărbătorit aniversarea, iar mama sa i-a dedicat un mesaj emoționant.

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  de  ELLE.ro
Kim Kardashian, mesaj emoționant pentru North West de ziua ei de naștere. Ce avere impresionantă are adolescenta la doar 13 ani

North West, fiica cea mare a lui Kim Kardashian și a lui Kanye West, a împlinit 13 ani și marchează intrarea oficială în adolescență. Cu această ocazie, celebra antreprenoare și vedetă de televiziune i-a dedicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în timp ce presa internațională a readus în atenție succesul impresionant pe care tânăra l-a acumulat încă de la o vârstă fragedă.

Deși pentru majoritatea copiilor de 13 ani această etapă înseamnă descoperirea propriilor pasiuni și adaptarea la anii adolescenței, North West este de multă vreme o prezență familiară în industria divertismentului, fiind considerată una dintre cele mai cunoscute „nepo babies” din lume. Pentru a marca aniversarea fiicei sale, Kim Kardashian a publicat un mesaj plin de afecțiune.

„La mulți ani, Northiiiiiieeeeeeeee (vocea lui Uzi!!!) Nu-mi vine să cred că ești oficial adolescentă! Nu există nimeni ca tine, fetița mea. Ador să fiu mama ta și să te văd crescând. Te iubesc până la galaxiile și extratereștrii despre care vorbeai când erai mică și chiar dincolo de ele”, a transmis vedeta.

Mesajul a fost însoțit de imagini de familie și de fotografii din diferite etape ale copilăriei lui North.

O celebritate încă dinainte de a se naște și o avere impresionantă

Povestea lui North West în lumina reflectoarelor a început chiar înainte de venirea sa pe lume. Sarcina lui Kim Kardashian a reprezentat unul dintre subiectele centrale ale reality-show-ului „Keeping Up with the Kardashians”, iar nașterea sa a fost inclusă în finalul celui de-al nouălea sezon al producției.

La doar 13 luni, North și-a făcut debutul în modă într-un pictorial pentru revista CR Fashion Book, purtând creații Chanel. Câțiva ani mai târziu, la vârsta de cinci ani, apărea deja pe prima sa copertă individuală pentru publicația WWD Beauty Inc.

North a început să își manifeste interesul pentru muzică foarte devreme. La doar șase ani a urcat pe scena unei prezentări de modă organizate de tatăl său la Paris Fashion Week, iar la zece ani a participat la o producție a musicalului „The Lion King”.

În ultimii ani, pasiunea pentru muzică s-a transformat într-un proiect serios. În februarie 2026, presa americană a relatat că North a semnat un contract cu Gamma, aceeași companie muzicală care colaborează și cu Kanye West. Recent, adolescenta a lansat și primul său EP, intitulat „N0rth4Evr”, după debutul său muzical cu piesa „PIERCING ON MY HAND”. În versurile noului material, North vorbește inclusiv despre presiunea de a crește într-una dintre cele mai cunoscute familii din lume și despre eticheta de „nepo baby” care o urmărește încă din copilărie.

Potrivit mai multor publicații americane, averea lui North West este estimată la aproximativ 50 de milioane de dolari, deși unele evaluări neoficiale susțin că suma ar putea fi mult mai mare. Veniturile sale provin din colaborări comerciale, proiecte media, apariții publice, contracte muzicale și activitatea desfășurată pe rețelele sociale.

Contul de TikTok pe care îl administrează împreună cu mama sa a depășit 21 de milioane de urmăritori, iar presa americană susține că videoclipurile publicate acolo generează venituri considerabile.

În paralel cu proiectele muzicale, North lucrează și la dezvoltarea propriei imagini de brand. Anul acesta, Kim Kardashian a depus mai multe cereri pentru înregistrarea mărcii „NOR11”, un nume inspirat de prenumele fiicei sale și de vârsta la care aceasta ar fi început să conceapă proiectul.

Documentele includ categorii precum îmbrăcăminte, accesorii, bijuterii, ceasuri, genți și produse lifestyle. Inițiativa confirmă interesul familiei pentru construirea unei cariere antreprenoriale încă din adolescență.

În ciuda programului încărcat, North și-a continuat studiile. Într-un interviu acordat în 2024, ea mărturisea că materia sa preferată era latina și că are o pasiune specială pentru artă. Totuși, Kim Kardashian a dezvăluit recent că a ales să o retragă din sistemul clasic de învățământ și să opteze pentru homeschooling. Vedeta a explicat că fiica sa petrece adesea chiar și opt ore pe zi în studio, unde compune, scrie versuri și lucrează la proiecte muzicale.

„Acasă va petrece opt ore într-un studio muzical, unde produce și scrie. Iar eu transform versurile pe care le scrie în exerciții pentru școală”, a explicat Kim.

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foto: Instagram 

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