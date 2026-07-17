Andreea Bănică, adevărul despre operațiile ei estetice. Ce intervenții și-a făcut, de fapt, artista: „Îmbunătățirile astea sunt binevenite”

Andreea Bănică a vorbit cu sinceritate despre operațiile ei estetice.

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  de  ELLE.ro
Andreea Bănică
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Andreea Bănică a vorbit deschis despre stilul ei de viață. Cu această ocazie, artista a spus adevărul despre operațiile sale estetice, după ce mai multă vreme au existat speculații pe seama acestui subiect. Ce intervenții și-a făcut, de fapt, cântăreața? 

Andreea Bănică spune adevărul despre operațiile ei estetice

Andreea Bănică este atentă la stilul ei de viață și încearcă să mențină o alimentație sănătoasă. Pe lângă asta, obișnuiește să meargă la sală pentru a face exerciții fizice. Artista a recunoscut că unul dintre regretele ei are legătură cu eventuale îmbunătățiri pe care ar fi putut să le facă asupra corpului ei. 

„Mănânc ce trebuie, merg la sală și mă chinui. Toată viața m-am chinuit. Regret că nu am curajul de a face diverse îmbunătățiri asupra corpului meu. N-am avut curajul ăsta niciodată. Pentru mine, sinceră să fiu, nu mă frustrează, dar mă enervează așa.

Da, la intervenții, la operații estetice, la diverse chestii de genul ăsta. Odată cu timpul, cu vârsta, nu mai e același lucru, oricât ai face, tot ce-ai face. Ideea e că îmbunătățirile astea sunt binevenite dacă știi să le faci cu cap. Uite, nu am curaj. Și când le văd pe altele că au curaj și sunt bine mersi, mă oftic. Că toată lumea îți spune: „Lasă, că nu trebuie. Doamne ferește, se poate întâmpla orice.” Și numai așa o ții: „Doamne ferește, se poate întâmpla orice”, a spus Andreea Bănică pentru cancan.ro

De asemenea, Andreea Bănică a ținut să lămurească zvonurile care circulă în ceea ce privește operațiile ei estetice. Multă vreme, artista a fost urmărită de speculații referitoare la presupuse intervenții la care ar fi apelat. Ei bine, acum vedeta a înlăturat orice fel de curiozitate care există în privința acestui subiect foarte discutat. 

„Bine, nu prea mă crede nimeni, dar mă rog. Nu prea mă crede, pentru că sunt multe voci și toată viața am fost urmărită de treaba asta: dacă am silicoane, dacă am la față, dacă mi-am tras, dacă mi-am făcut. Dar nu am o problemă cu asta. Nu mi-am făcut nimic!”

Andreea Bănică, despre cei care o judecă pentru cum se îmbracă

Andreea Bănică a primit, cu diverse ocazii, reacții nu tocmai pozitive despre stilul ei vestimentar. Artista le-a transmis un mesaj celor care au judecat-o pentru cum alege să se îmbrace la apariții publice sau în concerte. 

„Stilul meu vestimentar este o formă de auto-exprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port. Criticile sunt parte din viața publică, iar pentru mine este important să rămân fidelă stilului meu. Dacă am reușit să stârnesc reacții, înseamnă că am provocat ceva, iar asta nu poate fi decât un semn că am făcut o alegere interesantă. Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a spus Andreea Bănică într-un interviu pentru Libertatea.

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Foto: Instagram

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