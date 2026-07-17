George și Amal Clooney, apariție elegantă pe un iaht în Capri. Cuplul a atras toate privirile

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George și Amal Clooney au atras toate privirile pe Coasta Amalfitană, unde au fost surprinși într-o escapadă exclusivistă la bordul unui iaht, în Capri.

Actorul premiat cu Oscar în vârstă de 65 de ani și avocata specializată în drepturile omului în vârstă de 48 de ani au fost fotografiați pe 14 iulie în timpul unei vizite la celebra Villa Bragaglia, aflată pe insula Capri, în largul coastei orașului Napoli. Proprietatea a fost construită în anii 1940 de regizorul și producătorul italian Carlo Ludovico Bragaglia.

Pentru această apariție, George Clooney a ales o ținută clasică și relaxată, formată dintr-un tricou polo alb, pantaloni eleganți gri și mocasini albi. Amal Clooneya impresionat într-o rochie halter cu franjuri, în nuanțe de turcoaz, portocaliu și maro, accesorizată cu sandale bej cu platformă și o geantă maro din piele Aquazzura, cu decupaje. Amândoi și-au completat ținutele cu ochelari de soare.

În timpul vizitei, cei doi, căsătoriți din septembrie 2014, au mers braț la braț spre proprietate. La urcarea și coborârea de pe iaht, George i-a întins mâna soției sale, într-un gest elegant și atent.

George și Amal Clooney nu sunt singurele vedete care își petrec vacanța de vară în Italia. În aceeași zi, Jennifer Lopez a fost fotografiată în Sicilia, unde a participat la prezentarea colecției Dolce & Gabbana Alta Moda 2026. Artista a publicat pe Instagram imagini în care poartă o rochie mini albă din dantelă perforată și o eșarfă asortată.

Tot în Italia și-a petrecut weekendul aniversar și Sofía Vergara. Actrița din Modern Family a sărbătorit împlinirea vârstei de 54 de ani la bordul unui iaht și a distribuit pe Instagram fotografii în care apare într-un costum de baie roșu din două piese, la o zi după aniversarea sa din 10 iulie.

De asemenea, Jessica Alba și iubitul ei, Danny Ramirez, s-au bucurat de o vacanță romantică în Europa. Actrița a împărtășit pe rețelele sociale, pe 8 iulie, mai multe fotografii și videoclipuri din călătoria lor.

Escapada lui George și Amal Clooney în Italia vine după ce actorul din Ocean’s Eleven a vorbit, într-un interviu acordat revistei People, despre schimbările pe care le-au făcut în viața lor după ce au devenit părinți. Cei doi îi au pe gemenii Alexander și Ella, născuți în 2017.

„Nu mai poți face lucrurile la fel ca înainte. Eu și Amal a trebuit să ne schimbăm planurile privind locurile în care călătorim. Îmi plăcea să merg în zone periculoase. Mergeam în Munții Nuba, în Darfur și Abyei, în regiuni afectate de război. Mi se părea palpitant. Iar Amal a petrecut doi ani într-un buncăr din Beirut, ocupându-se de procese. După ce au apărut copiii, a trebuit să luăm decizia de a renunța la astfel de experiențe. Regulile s-au schimbat.”, a declarat George Clooney pentru People, la premiera filmului Jay Kelly, din cadrul AFI Fest, în octombrie 2025.

Pentru George și Amal Clooney, Italia nu este doar o destinație de vacanță, ci și o a doua casă. Actorul deține celebra Villa Oleandra, situată pe malul Lacului Como, în nordul Italiei. Reședința istorică a găzduit de-a lungul anilor numeroase vedete, printre care Emily Blunt și John Krasinski, care s-au căsătorit acolo în 2010. Vila a fost folosită recent și ca decor pentru filmările producției The Devil Wears Prada 2.

Foto: Arhiva ELLE

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