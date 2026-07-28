Jessica Biel revine pe marele ecran după nouă ani: „Mi s-a părut proiectul potrivit”

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Jessica Biel revine pe marele ecran după o pauză de nouă ani. Actrița în vârstă de 44 de ani face parte din distribuția filmului „Matchbox the Movie”, iar cu ocazia participării la San Diego Comic-Con 2026 a vorbit despre motivele care au determinat-o să accepte acest proiect.

Potrivit People, Jessica Biel a fost prezentă sâmbătă, 25 iulie, la San Diego Comic-Con, unde a promovat noul lungmetraj alături de colegii săi John Cena, Teyonah Parris, Sam Richardson și Arturo Castro.

În aceeași zi, Apple TV a lansat trailerul oficial al filmului, inspirat de celebrele mașinuțe Matchbox produse de Mattel. În cadrul evenimentului, actrița a mărturisit că își dorea de mai mult timp să revină în cinematografie. Ultimul lungmetraj în care a jucat a fost „Shock and Awe”, lansat în 2017.

„Revenirea în industria filmului este ceva ce îmi doream de mult să fac. Dar trebuia să fie momentul potrivit și proiectul potrivit”, a spus Jessica Biel pentru People.

Actrița a explicat că, înainte de a accepta un nou rol, ia în considerare mai mulți factori, inclusiv viața de familie.

„Am copii mici, iar pentru mine sunt multe aspecte care cântăresc atunci când iau o astfel de decizie. M-a inspirat această distribuție, m-au inspirat aceste mașini și nostalgia pe care o transmit. Îmi doream să fac din nou un film de acțiune, iar acesta mi s-a părut proiectul potrivit. Am fost foarte încântată să fac parte din el”, a declarat Jessica Biel pentru People.

Detalii despre viața privată a actriței

Luna trecută, Jessica Biel și soțul său, Justin Timberlake, și au fost surprinși ținându-se de mână în timp ce se plimbau pe străzile din New York. Pentru această ieșire, artistul în vârstă de 45 de ani și actrița de 44 de ani au ales ținute asortate, complet negre, și ochelari de soare.

Apariția lor a avut loc la trei luni după ce, în luna martie, au fost făcute publice imagini legate de arestarea lui Justin Timberlake pentru conducere sub influența alcoolului, incident petrecut în iunie 2024. La acel moment, o sursă apropiată a declarat pentru People că Jessica Biel a considerat situația „stresantă” și că își dorește să lase acel episod în urmă.

Tot în acea perioadă au apărut informații potrivit cărora Jessica i-ar fi dat lui Timberlake un ultimatum.

„Au existat câteva momente dificile în ultima perioadă, iar ea se concentrează pe viitor”, a declarat sursa pentru People. „Este cea mai fericită atunci când se poate dedica familiei și, în același timp, proiectelor profesionale pe care alege să le accepte”.

În ianuarie 2026, la gala Critics Choice Awards, Jessica Biel a vorbit deschis despre admirația pe care o are pentru soțul său. Într-un interviu acordat lui Justin Sylvester, de la E!, actrița a mărturisit că se numără printre cei mai mari fani ai artistului.

„Cred că sunt acolo sus, printre fanii lui numărul unu. Pur și simplu nu există nimeni ca el. Nimeni care să performeze ca el, nimeni care să cânte ca el. Aduce atât de multă bucurie”, a spus ea despre soțul său, despre care afirmă că este „absolut extraordinar pe scenă”.

Jessica a mărturisit și că nu îi pasă dacă entuziasmul ei o face să pară exagerată atunci când îl urmărește pe Timberlake în concerte.

„Nu-mi pasă dacă arăt ca o persoană nebună”, a spus ea. „O să dansez fără oprire două ore și jumătate. Îi iubesc muzica și nu-mi pasă, o spun direct: îl ador și îl iubesc ca artist”.

Justin Timberlake și Jessica Biel s-au căsătorit în 2012 și au vorbit de-a lungul anilor despre importanța familiei în viața lor. În iulie 2025, la finalul turneului mondial al artistului, actrița a publicat pe Instagram o serie de imagini și videoclipuri realizate în timpul lunilor petrecute pe drum alături de familie. Printre fotografii s-a aflat și una în care cei doi poartă tricouri vintage imprimate cu chipurile celuilalt, un gest care a atras imediat atenția fanilor.

Foto: Getty

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