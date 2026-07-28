Adela Popescu vrea să facă o schimbare în stilul ei de viață. Ce o nemulțumește pe actriță: „Eram gata să mă las”

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Adela Popescu este convinsă că vrea să facă o schimbare în stilul ei de viață. Deși este activă, iar sportul face parte din rutina ei, în ultima perioadă nu a observat rezultatele pe care le aștepta.

Adela Popescu vrea să facă o schimbare în stilul ei de viață

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, și-au construit o casă la Șușani, locul ei natal. Cei doi se refugiază des acolo împreună cu cei trei copii ai lor și se bucură de relaxare, departe de agitația din București. Recent, actrița le-a dezvăluit fanilor că își continuă activitatea fizică și în perioada în care se află la Șușani. Cu toate că iese în fiecare zi la alergat și parcurge 12.000 de pași, se aștepta să obțină alte rezultate. Vedeta își propune să nu renunțe la mișcare și să vadă partea bună a lucrurilor, și anume că nu a acumulat kilograme în plus.

„Bună dimineața. Am ieșit la mișcare. Vreau să vă zic atât: e frumos să ieși la mișcare, cu siguranță e și foarte sănătos, dar cântarul nici nu s-a mișcat. Și, de trei săptămâni, zi de zi, facem cel puțin 12.000 de pași. Dar nu mă las. De fapt, are dreptate Radu. E bine că nu s-a mișcat cântarul, că se putea mișca în direcția opusă. Adevărul e că, la cum se mănâncă pe aici, pe la țară… Da, ai dreptate, pentru că am făcut mișcare am stagnat și nu m-am îngrășat, cum se întâmpla de fiecare dată. Gata, nu mă mai las, că eram gata să mă las de mișcare.”

Obiceiurile care o ajută pe Adela Popescu să își păstreze echilibrul

Adela Popescu le-a dezvăluit urmăritorilor săi câteva dintre obiceiurile care o ajută să își păstreze echilibrul în timpul verii. Lista sa reunește activități benefice pentru sănătatea fizică, dar și momente dedicate familiei, relaxării și recunoștinței.

Pentru actriță, vacanța nu înseamnă doar odihnă, ci și respectarea unei rutine simple. Hidratarea, mișcarea zilnică, lectura și timpul petrecut în aer liber se numără printre prioritățile sale. La fel de importante sunt mesele alături de familie și surprizele pregătite pentru persoanele apropiate.

Vedeta încearcă să facă zilnic 10.000 de pași și își rezervă cel puțin 30 de minute pentru citit. De asemenea, nu neglijează consumul de apă și alege să se bucure de soare cu moderație. Din rutina sa fac parte și preparatele locale, pepenele de Dăbuleni, pauzele petrecute în natură și momentele în care își amintește să aprecieze lucrurile importante din viața sa.

„Să nu uit să beau apă. Cel puțin 30 de minute de citit pe zi. 10.000 de pași în fiecare zi, alături de Dogman. Mese în familie, cu preparate locale. Să iau pauze conștiente pentru a mă hidrata. Să nu uit să fiu recunoscătoare pentru ceea ce am, simt și trăiesc. Să îmi dau întâlnire cu soarele, moderat, în fiecare zi. Să îmi bucur papilele gustative cu lubeniță de Dăbuleni. Surprize pentru cei iubiți, aici îl sărbătoream pe Adrian. Să mă minunez de miracolul vieții. Să mă bucur de căsuța noastră”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

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Foto: Instagram

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