Adela Popescu și Radu Vâlcan au dezvăluit noi imagini din casa lor de vacanță de la Șușani: „Cât am așteptat eu asta…”

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au făcut bagajele și au pornit într-o scurtă escapadă la Șușani, localitatea în care actrița a copilărit și unde părinții ei trăiesc încă. Familia a finalizat locuința în primăvara anului 2025, iar Adela a împărtășit cu fanii imagini din casa de la țară.

Noi imagini cu casa de la Șușani

Alături de cei trei băieți, Alexandru, Andrei și Adrian, Adela și Radu se bucură de câteva zile liniștite, departe de agitația Capitalei. După un drum de aproximativ trei ore, prima oprire a fost la părinții Adelei.

„Prima oprire, ca de fiecare dată, la mamaie și tataie. Aici parcăm mașina, scoatem ce e de scos, copiii încep să exploreze, mâncăm împreună și doar la culcare mergem sus, la noi. În seara asta, ne-am retras puțin mai devreme, că așa e când ai propria casă, ce nu se aerisește singură. Nici măcar așternuturile nu și le schimbă fără tine”, a scris actrița pe Instagram.

Ajunși la Șușani, familia a fost întâmpinată de patrupedul lor, Dogman, iar primul pas a fost să pregătească căminul pentru câteva zile de relaxare.

„Normal că ne-a întâmpinat Dogman. Și ne-am pus pe treabă. Eu: aspirator, praf, schimbat așternuturi; Radu: adus lemne pentru șemineu, cărat bagaje, pus vin în pahar; copiii: jucat Dogman, sărit în pat, alergat prin toată casa, uitat la televizor, duș și nani. Cât am așteptat eu asta…”, a povestit Adela.

Cuplul locuiește în București, alături de cei trei copii, și deține, din 2022, și un apartament pe litoral, în stațiunea Olimp. În plus, în mai 2024, Adela și Radu au deschis, împreună cu mai mulți prieteni, un hotel la Vama Veche. Experiența în proiecte imobiliare nu le lipsește, așadar, iar timpul petrecut la Șușani le oferă o bine-meritată evadare de weekend.

Adela Popescu a atras atenția pe rețelele sociale după ce a publicat mai multe imagini în costum de baie, dezvăluind că se află într-o perioadă de pregătire intensă pentru o nouă escapadă exotică. Vedeta urmează să plece în Thailanda, acolo unde Radu Vâlcan, soțul ei, va filma noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”.

Ce promisiune a făcut Adela Popescu

Deși fotografiile scot în evidență o siluetă apreciată de fani, Adela Popescu a ales să fie complet onestă și să vorbească deschis despre ultimele luni. Actrița a recunoscut că nu a fost tocmai disciplinată în ceea ce privește stilul de viață și că a simțit nevoia unui „restart”, apelând la ajutorul unei specialiste.

„N-am fost cea mai cuminte fată în ultimul timp, așa că am primit mustruluiala meritată. Dar i-am promis că tura asta, când merg la filmările soțului în Thailanda, voi fi top model internațional global intergalactic”, a scris Adela în mesajul care a însoțit imaginile postate pe Instagram.

Cu umorul care o caracterizează, vedeta a povestit și ce presupune planul ei de revenire în formă maximă. Programul este unul strict, iar motivația vine, mai ales, din respectul, amestecat cu o ușoară teamă, față de antrenoarea ei.

„De două ori pe săptămână la ea, sport și dietă. Mie mi-e frică să nu mă țin de promisiuni în fața ei. Vă întrebați de ce? Pentru că nu o cunoașteți.”

Foto: Instagram

