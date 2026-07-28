Suri Cruise și-a schimbat oficial numele. Cum se numește acum fiica lui Tom Cruise

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Suri Cruise, fiica actorilor Tom Cruise și Katie Holmes, poartă oficial un alt nume. Potrivit Page Six, tânăra în vârstă de 20 de ani a renunțat la numele de familie Cruise și se numește din punct de vedere legal Suri Noelle.

Conform documentelor publice consultate de publicație, Suri s-a înregistrat pentru a vota în statul Pennsylvania, unde locuiește în prezent, în octombrie 2024, în primul său an de studii la Carnegie Mellon University. Înregistrarea a fost făcută în comitatul Allegheny folosind numele Suri Noelle, ceea ce confirmă că acesta este numele său legal. Instanțele din Pennsylvania au confirmat pentru Page Six că persoanele care se înregistrează pentru vot trebuie să utilizeze numele lor legal.

Publicația precizează că Suri nu a depus o cerere de schimbare a numelui în comitatul Allegheny, ceea ce sugerează că demersul a fost făcut anterior, în statul New York, unde tânăra a locuit împreună cu mama sa, Katie Holmes, în vârstă de 47 de ani.

Nu este cunoscut momentul exact în care Suri Noelle a devenit numele său legal, însă fiica actorilor îl folosește public de câțiva ani. Potrivit Page Six, unul dintre primele momente în care acest lucru a atras atenția a fost ceremonia de absolvire a liceului LaGuardia High School, în iunie 2024. În programul evenimentului, Suri nu a mai folosit numele de familie Cruise.

La acel moment, o sursă declara pentru Page Six că alegerea numelui Noelle, al doilea prenume al lui Katie Holmes, reprezenta o modalitate prin care Suri își exprima aprecierea față de mama sa. Aceeași sursă susținea că adolescenta își dorea să „evite paparazzi”, să își construiască „propria identitate” și să „înceapă un nou capitol la facultate”.

Tom Cruise și Katie Holmes au devenit părinții lui Suri în aprilie 2006 și s-au căsătorit șapte luni mai târziu. Cei doi au divorțat în august 2012, iar Suri a rămas în grija mamei sale. În ultimii ani, Katie Holmes a declarat că ea și fiica sa „au crescut, într-un fel, împreună”.

Relația dintre Tom Cruise și Suri a fost intens comentată de-a lungul timpului, actorul fiind înstrăinat de fiica sa de mai mulți ani.

„Suri nu-și mai cunoaște tatăl și nu a mai petrecut timp cu el de un deceniu. Ea nu merge să-i vadă filmele, iar el nu are niciun rol în viața ei”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

În timpul unei depoziții susținute în cadrul procesului de defăimare intentat în 2012 împotriva Bauer Media, soluționat ulterior pe cale amiabilă, actorul din „Top Gun” a recunoscut că apartenența sa la Biserica Scientologică a avut un rol în distanțarea de fiica sa. Întrebat dacă Holmes a pus capăt relației lor „în parte pentru a o proteja pe Suri de scientologie”, Tom Cruise a răspuns: „Aceasta a fost una dintre afirmații, da”.

Înainte de căsătoria cu Katie Holmes, Tom Cruise a fost căsătorit cu Nicole Kidman, alături de care are doi copii adoptați. Relația dintre cei doi actori s-a încheiat, potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului, pe fondul implicării lui Tom Cruise în Biserica Scientologică. Atât Nicole Kidman, cât și Katie Holmes ar fi fost considerate persoane indezirabile de conducerea organizației religioase din care actorul face parte de mulți ani.

Suri Cruise își continuă cariera în actorie

În plan profesional, Suri și-a descoperit interesul pentru actorie încă din perioada liceului, când a interpretat rolul Morticia Addams în musicalul „The Addams Family: A New Musical”. În prezent, studiază teatru muzical în cadrul Școlii de Dramă a Carnegie Mellon University.

În luna martie a acestui an, ea a interpretat personajul Angel în „Cosmic Microwave Background”, o lectură scenică prezentată într-o singură reprezentație la New Hazlett Theater din Pittsburgh. Iar săptămâna trecută, Page Six a anunțat că fiica lui Tom Cruise va juca într-o adaptare contemporană a piesei „Visul unei nopți de vară”.

Tânăra va urca pe scena Peirce Studio, din cadrul Trust Arts Education Center din Pittsburgh, Pennsylvania, alături de colegii săi de la Carnegie Mellon University. Spectacolul, intitulat „Midsummer!”, va avea două reprezentații, programate pe 31 iulie și 1 august.

Ulterior, distribuția și echipa producției vor merge în Regatul Unit, unde „Midsummer!” va fi prezentat în cadrul Edinburgh Festival Fringe 2026, desfășurat între 7 și 31 august.

Foto: Arhiva ELLE

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