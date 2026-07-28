Anca Serea dezvăluie motivul pentru care a plecat în vacanță fără familie: „Sunt împăcată cu deciziile mele”

Anca Serea a călătorit 40 de ore cu trenul până la Milano, după ce anxietatea a făcut-o să renunțe la zborurile cu avionul în urmă cu un deceniu.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Anca Serea a plecat în vacanță
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Pentru Anca Serea, vacanțele în străinătate presupun un traseu diferit de cel urmat de restul familiei. În timp ce soțul său, Adi Sînă, și copiii aleg avionul, fosta prezentatoare TV se deplasează cu trenul sau cu mașina din cauza anxietății severe provocate de zbor. Vedeta nu a mai urcat într-un avion de aproximativ zece ani, astfel că își organizează atent fiecare călătorie în funcție de variantele terestre disponibile. Recent, aceasta a plecat în Italia pentru a se întâlni cu familia sa, însă drumul dintre București și Milano a durat aproximativ 40 de ore.

Ce traseu a urmat Anca Serea până la Milano

O călătorie cu avionul între București și Milano durează, de regulă, aproximativ două ore. În cazul Ancăi Serea, traseul a inclus mai multe trenuri și opriri în orașe importante din Europa. Aceasta a trecut prin Budapesta, Viena, Innsbruck și Veneția înainte de a ajunge la Milano. Pentru porțiunile mai lungi ale traseului, vedeta a ales vagonul de dormit, încercând astfel să facă deplasarea cât mai confortabilă.

Anca Serea le-a propus urmăritorilor săi să îi trimită întrebări despre această experiență, promițând să le prezinte etapele călătoriei și detaliile practice ale traseului. Totodată, ea a dezvăluit că, în timp ce restul familiei ajunge în doar câteva ore la destinație, traseul ei este mult mai lung.

„Dacă sunteți curioși cum este o călătorie București–Budapesta–Viena–Innsbruck–Veneția–Milano cu vagonul de dormit, lăsați-mi întrebările voastre în comentarii. Promit să vă răspund la toate și să vă arăt fiecare etapă a drumului. Nu am mai urcat într-un avion de zece ani. Așa că, pentru mine, fiecare vacanță începe într-un vagon de dormit sau cu mașina. Unii ajung la Milano în două ore, eu în 40, dar sunt împăcată cu deciziile mele”, le-a mărturisit Anca Serea celor care o urmăresc pe rețelele sociale.

Călătoriile familiei necesită o organizare atentă

Planificarea unei vacanțe este cu atât mai complicată în cazul unei familii numeroase. Anca Serea și Adi Sînă au împreună o familie cu șase copii, iar plecările presupun organizarea bagajelor și sincronizarea unor programe diferite. De această dată, membrii familiei au ajuns în Italia cu avionul, în timp ce Anca Serea a traversat mai multe țări cu trenul. Pe lângă durata mare a drumului, aceasta a trebuit să fie atentă la legăturile feroviare, deoarece pierderea unei conexiuni i-ar fi putut modifica întregul traseu.

Anca Serea și Adrian Sînă, apariție împreună după zvonurile despre despărțire

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

În ultima perioadă s-au vehiculat speculații conform cărora Anca Serea și Adrian Sînă ar fi pe punctul de a se despărți. Aceste zvonuri s-au dovedit a fi false, după cum a dezvăluit chiar Anca Serea. Recent, cei doi s-au afișat împreună și au transmis un mesaj ironic față de aceste speculații. 

„Cum facem cu divorțul ăla?”, a transmis Anca Serea alături de o fotografie cu soțul ei, Adrian Sînă. 

Anca Serea, primele declarații după ce s-a zvonit că ar divorța de Adrian Sînă

Recent, au circulat zvonuri conform cărora Anca Serea și Adrian Sînă s-ar îndrepta spre divorț, după ce fanii au observat că nu s-au mai afișat împreună de ceva vreme. Într-un interviu acordat recent, Anca Serea a reacționat în urma acestor speculații.

„Merci mult că mi-ai zis, evident că nu știam despre acest articol absolut aberant. Ar fi fost frumos din partea colegilor de breaslă să ne sune și pe noi, dar nu s-a întâmplat asta. Noi suntem foarte bine, Doamne ajută! Ne pregătim de vacanță!”, a spus Anca Serea pentru Spynews.ro.

Citește și:
Anghel Damian, gest superb pentru Theo Rose. Regizorul i-a făcut o surpriză artistei: „A fost extraordinar'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Mesajul transmis de Andreea Marin după ce a fost victima unei fraude online. Imaginea ei, folosită într-o schemă cu criptomonede
People
Mesajul transmis de Andreea Marin după ce a fost victima unei fraude online. Imaginea ei, folosită într-o schemă cu criptomonede
Suri Cruise și-a schimbat oficial numele. Cum se numește acum fiica lui Tom Cruise
People
Suri Cruise și-a schimbat oficial numele. Cum se numește acum fiica lui Tom Cruise
Adela Popescu vrea să facă o schimbare în stilul ei de viață. Ce o nemulțumește pe actriță: "Eram gata să mă las"
People
Adela Popescu vrea să facă o schimbare în stilul ei de viață. Ce o nemulțumește pe actriță: "Eram gata să mă las"
Jessica Biel revine pe marele ecran după nouă ani: "Mi s-a părut proiectul potrivit"
People
Jessica Biel revine pe marele ecran după nouă ani: "Mi s-a părut proiectul potrivit"
Dima Trofim a ajuns pe mâna medicilor în vacanță. Cât a plătit pentru o perfuzie în Bulgaria
People
Dima Trofim a ajuns pe mâna medicilor în vacanță. Cât a plătit pentru o perfuzie în Bulgaria
Primul soț al lui Jennifer Lopez lansează acuzații grave la adresa artistei și face dezvăluiri despre relația ei cu Sean "Diddy" Combs: "Știam că mă înșela"
People
Primul soț al lui Jennifer Lopez lansează acuzații grave la adresa artistei și face dezvăluiri despre relația ei cu Sean "Diddy" Combs: "Știam că mă înșela"
Publicitate
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Cvadrupleți născuți prematur la Miercurea Ciuc, transferați la Maternitatea Brașov. Zeci de medici s-au mobilizat pentru a-i salva. Niciunul nu cântărea mai mult de 800 grame
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Iustina Loghin a născut. Fosta concurentă de la Insula Iubirii și Cornel Luchian au devenit părinți pentru a doua oară
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Toți au privit-o pe Mirabela Grădinaru. Un singur detaliu din ținută a eclipsat tot la întâlnirea cu președinta Indiei
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Așa arată Bianca Drăgușanu pe plajă, la 44 de ani. Fotografiile au stârnit un val de reacții
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Bogdan Cîrlan și-a refăcut viața după Claudia Florescu. Cum arată femeia care i-a cucerit inima
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Surpriză pentru elevi și părinți! Școala începe mai devreme ca de obicei toamna aceasta! Ce a decis Ministerul Educației
Surpriză pentru elevi și părinți! Școala începe mai devreme ca de obicei toamna aceasta! Ce a decis Ministerul Educației
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Nadine, declarații emoționante despre fiul ei. Cu ce se ocupă Noah, în vârstă de 15 ani: „Unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care un tânăr le poate face în viață...”
Nadine, declarații emoționante despre fiul ei. Cu ce se ocupă Noah, în vârstă de 15 ani: „Unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care un tânăr le poate face în viață...”
People

Nadine este stabilită de ani buni în Franța, acolo unde locuiește alături de soțul și fiul ei.

+ Mai multe
Orlando Bloom, surprins în ipostaze tandre cu partenera sa, Luisa Laemmel. Cei doi sunt în vacanță în Italia
Orlando Bloom, surprins în ipostaze tandre cu partenera sa, Luisa Laemmel. Cei doi sunt în vacanță în Italia
People

Orlando Bloom și noua sa iubită, modelul Luisa Laemmel, au fost surprinși în ipostaze tandre în timpul unei vacanțe petrecute în Italia.

+ Mai multe
Alice Peneacă, declarații inedite despre nunta fabuloasă cu Dragoș Caliminte: "A fost exact cum am visat toată viața"
Alice Peneacă, declarații inedite despre nunta fabuloasă cu Dragoș Caliminte: "A fost exact cum am visat toată viața"
People

Alice Peneacă a făcut primele declarații despre nunta ei de vis cu Dragoș Caliminte.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC