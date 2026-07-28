Anca Serea dezvăluie motivul pentru care a plecat în vacanță fără familie: „Sunt împăcată cu deciziile mele”

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Pentru Anca Serea, vacanțele în străinătate presupun un traseu diferit de cel urmat de restul familiei. În timp ce soțul său, Adi Sînă, și copiii aleg avionul, fosta prezentatoare TV se deplasează cu trenul sau cu mașina din cauza anxietății severe provocate de zbor. Vedeta nu a mai urcat într-un avion de aproximativ zece ani, astfel că își organizează atent fiecare călătorie în funcție de variantele terestre disponibile. Recent, aceasta a plecat în Italia pentru a se întâlni cu familia sa, însă drumul dintre București și Milano a durat aproximativ 40 de ore.

Ce traseu a urmat Anca Serea până la Milano

O călătorie cu avionul între București și Milano durează, de regulă, aproximativ două ore. În cazul Ancăi Serea, traseul a inclus mai multe trenuri și opriri în orașe importante din Europa. Aceasta a trecut prin Budapesta, Viena, Innsbruck și Veneția înainte de a ajunge la Milano. Pentru porțiunile mai lungi ale traseului, vedeta a ales vagonul de dormit, încercând astfel să facă deplasarea cât mai confortabilă.

Anca Serea le-a propus urmăritorilor săi să îi trimită întrebări despre această experiență, promițând să le prezinte etapele călătoriei și detaliile practice ale traseului. Totodată, ea a dezvăluit că, în timp ce restul familiei ajunge în doar câteva ore la destinație, traseul ei este mult mai lung.

„Dacă sunteți curioși cum este o călătorie București–Budapesta–Viena–Innsbruck–Veneția–Milano cu vagonul de dormit, lăsați-mi întrebările voastre în comentarii. Promit să vă răspund la toate și să vă arăt fiecare etapă a drumului. Nu am mai urcat într-un avion de zece ani. Așa că, pentru mine, fiecare vacanță începe într-un vagon de dormit sau cu mașina. Unii ajung la Milano în două ore, eu în 40, dar sunt împăcată cu deciziile mele”, le-a mărturisit Anca Serea celor care o urmăresc pe rețelele sociale.

Călătoriile familiei necesită o organizare atentă

Planificarea unei vacanțe este cu atât mai complicată în cazul unei familii numeroase. Anca Serea și Adi Sînă au împreună o familie cu șase copii, iar plecările presupun organizarea bagajelor și sincronizarea unor programe diferite. De această dată, membrii familiei au ajuns în Italia cu avionul, în timp ce Anca Serea a traversat mai multe țări cu trenul. Pe lângă durata mare a drumului, aceasta a trebuit să fie atentă la legăturile feroviare, deoarece pierderea unei conexiuni i-ar fi putut modifica întregul traseu.

Anca Serea și Adrian Sînă, apariție împreună după zvonurile despre despărțire

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

În ultima perioadă s-au vehiculat speculații conform cărora Anca Serea și Adrian Sînă ar fi pe punctul de a se despărți. Aceste zvonuri s-au dovedit a fi false, după cum a dezvăluit chiar Anca Serea. Recent, cei doi s-au afișat împreună și au transmis un mesaj ironic față de aceste speculații.

„Cum facem cu divorțul ăla?”, a transmis Anca Serea alături de o fotografie cu soțul ei, Adrian Sînă.

Anca Serea, primele declarații după ce s-a zvonit că ar divorța de Adrian Sînă

Recent, au circulat zvonuri conform cărora Anca Serea și Adrian Sînă s-ar îndrepta spre divorț, după ce fanii au observat că nu s-au mai afișat împreună de ceva vreme. Într-un interviu acordat recent, Anca Serea a reacționat în urma acestor speculații.

„Merci mult că mi-ai zis, evident că nu știam despre acest articol absolut aberant. Ar fi fost frumos din partea colegilor de breaslă să ne sune și pe noi, dar nu s-a întâmplat asta. Noi suntem foarte bine, Doamne ajută! Ne pregătim de vacanță!”, a spus Anca Serea pentru Spynews.ro.

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Foto: Instagram

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