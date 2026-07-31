10 filme fascinante, care au provocat spectatorii să iasă din zona de confort

Filmele din această listă au propus experiențe cinematografice în fața cărora nu poți rămâne fără nicio emoție.

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  de  Braslasu Iulia
1. The Unbearable Weight of Massive Talent
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POZA 1 / 11

Premisele de la care au plecat următoarele filme sunt presărate cu povești îndrăznețe, care au scos privitorii din zona lor de confort și i-au condus către tot soiul de forme de expresie cinematografică.

1. The Unbearable Weight of Massive Talent

În The Unbearable Weight of MassiveNicolas Cage a interpretat o versiune fictivă a sa. Comedia descrie provocările prin care trece actorul care decide să revină în actorie după ce a luat o pauză. Dar, în acest drum, ajunge să fie implicat în diverse întâmplări periculoase.

2. The Substance

The Substance este unul dintre cele mai puternice filme lansate în ultimii ani, cu interpretări de excepție din partea actrițelor Demi Moore și Margaret Qualley. Când Elisabeth Sparkle este dată afară din emisiunea de aerobic pe care o prezenta pentru că era percepută bătrână, acest lucru îi activează dorința de a reveni pe sticlă cu orice preț. Și chiar asta face, pentru că găsește un drog experimental care aduce la viață o versiune mai tânără a propriei persoane, pe care o cheamă Sue.

3. Adaptation

În filmul Adaptation, regizat de Spike Jonze, Nicolas Cage interpretează două roluri. Primul este cel al scenaristului Charlie Kaufman, iar cel de-al doilea este fratele său fictiv, Donald Kaufman. Filmul are ca punct de pornire povestea regizorului și scenaristului Charlie Kaufman. Pelicula surprinde blocajul creativ prin care trece Charlie și ajutorul de care are parte din partea lui Donald. 

4. The Lobster

Acțiunea filmului The Lobster, al regizorului Yorgos Lanthimos, se petrece într-un viitor distopic, când persoanele singure sunt duse la un hotel straniu și obligate să își găsească un partener romantic în 45 de zile. Cei care nu reușesc să facă asta, vor fi transformați în animale și alungați în apropiere, într-o pădure.

5. Mulholland Drive

În Mulholland Drive, filmul clasic ce poartă semnătura regizorului David Lynch, Betty, jucată de Naomi Watts, vine în oraș pentru a da o probă pentru un film, pregătită să devină o actriță de succes. E plină de speranță și vrea să își pună abilitățile în valoare și se mută în apartamentul mătușii ei, Ruth. Iar întâlnirea cu Rita, interpretată de Laura Harring, pe străzile din Los Angeles îi aduce un traseu cel puțin interesant.

6. Barbarian

În filmul horror Barbarian, o femeie află că apartamentul pe care l-a rezervat de pe o platformă de închirieri a fost deja închiriat altcuiva. Așa, află că un bărbat pe care nu îl cunoaște stă deja acolo. Decide, totuși, să nu plece și să își petreacă noaptea acolo, alegere pe care mai târziu o va regreta. 

7. Perfect Days

Filmul Perfect Days, al regizorului Wim Wenders, explorează ideea de simplitate și fericire în lucrurile mărunte. Hirayama, jucat de Kōji Yakusho, este un bărbat de vârstă mijlocie care lucrează ca persoană de serviciu pentru toaletele publice din Tokyo. Are un ritual pe care îl respectă cu strictețe în fiecare zi și demonstrează că, până la urmă, e importantă perspectiva din care alegi să te raportezi la viață. 

8. Dream Scenario

În filmul Dream Scenario, Nicolas Cage joacă rolul unui profesor de biologie, Paul Matthews, care are o carieră de care e mulțumit, dar fără să iasă prea mult în evidență. Ei bine, lucrurile vor lua o întorsătură cel puțin dramatică atunci când apare în visele tuturor, de la studenți și până la oameni pe care nu îi cunoaște absolut deloc. 

9. I Saw the TV Glow

I Saw the TV Glow este o dramă psihologică care trasează o linie foarte fină și fragilă între ceea ce înseamă realitatea și ficțiunea. Doi adolescenți singuratici dezvoltă o obsesie pentru un serial de televiziune, The Pink Opaque. Amândoi își găsesc refugiul în timpul petrecut împreună și par să găsească o doză foarte mare de încredere unul în celălalt. 

10. Swiss Army Man

Swiss Army Man, scris și regizat de Daniel Kwan și Daniel Scheinert, a fost catalogat drept un film cu o poveste extrem de bizară și absurdă, pentru că Hank, jucat de Paul Dano, este prins pe o insulă pustie și nu mai vrea să trăiască. El găsește ceea ce inițial credea că e supraviețuitorul unui naufragiu, dar de fapt e un cadavru adus de țărm, pe care mai târziu îl numește Manny. Hank pornește la drum alături de acest cadavru, având conversații cu el despre prietenie, dragoste și speranță. 

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Foto: PR

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