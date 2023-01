Vedete care au vorbit deschis despre presiunea de a trăi în umbra rudelor faimoase

Vedetele din lista de mai jos au vorbit despre cum este să trăiești într-o familie faimoasă și despre avantajele, dar și dezavantajele care vin cu acest statut.

1. Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen era mică în momentul în care surorile ei mai mari, Mary-Kate și Ashley Olsen, au cunoscut celebritatea. Își dorea să devină actriță și a avut acces pe platourile de filmare de la o vârstă fragedă. În timp ce surorile ei au lăsat în spate actoria pentru a se concentra pe brand-ul lor lansat în 2006, The Row, Elizabeth și-a făcut un nume în industrie. Într-un interviu pentru Glamour UK, a povestit că s-a lovit de nepotism la 10 ani, când a mers la audiții. „În acel moment m-am gândit: „Nu vreau să fiu asociată cu [Mary-Kate și Ashley].” Presupun că am înțeles cum era nepotismul în mod inerent când aveam 10 ani.”

2. Noah Cyrus

Noah Cyrus nu a ascuns faptul că i-a fost greu să fie în umbra surorii ei mai mari, Miley Cyrus. Piesa Young and Sad, cântată de Noah, are ca sursă de ispirație tocmai această relație dintre cele două și provocările întâlnite de-a lungul timpului, cum ar fi criticile de pe social media care i-au afectat încrederea în sine. „Întotdeauna toată lumea mi-a spus asta, că indiferent de motiv, aveam să fiu în acea umbră. Și mereu am crezut asta. Îmi este atât de greu să depășesc asta.”

3. Bella Hadid

Înainte să fie model, Bella Hadid s-a confruntat cu o serie de comparații între ea și sora ei, Gigi Hadid. În trecut, a punctat că între ele nu există o competiție, ci din contră, se susțin de fiecare dată. Bella Hadid a povestit pentru Vogue cum au făcut-o să se simtă aceste comentarii, dar și cum a ales să reacționeze. „Eram sora mai urâtă. Eram brunetă. Nu eram la fel de cool ca Gigi, nici la fel de sociabilă. Asta spuneau oamenii despre mine. Și, din păcate, când ți se spun lucruri de atâtea ori, pur și simplu le crezi.”

4. Solange Knowles

Solange Knowles este sora mai mică a lui Beyoncé și și-a consolidat o carieră în muzică. Ea nu a vrut să depindă de notorietatea surorii ei, însă e recunoscătoare pentru oportunitățile de care a avut parte ca urmare a succesului ei. „Am avut o mulțime de uși deschise datorită ei, dar, la sfârșitul zilei, sper că talentul meu va depăși orice legătură pe care o am cu ea. Din punct de vedere muzical, Beyoncé mă susține.”

5. Mónica Cruz

Mónica Cruz a mărturisit că nu a resimțit presiunea celebrității surorii ei, actrița Penélope Cruz. Consideră că sunt diferite, iar comparațiile nu își au rostul. „Penélope era hiperactivă – nu dormea și nu mânca – și eu am fost întotdeauna copilul calm. Penélope interpreta roluri, cânta și făcea glume, iar eu stăteam și mă uitam la sora mea”, a povestit Mónica Cruz pentru Daily Mail.

6. Ashlee Simpson

Mulți au avut impresia că Ashlee Simpson a vrut să o urmeze în carieră pe sora ei, Jessica Simpson. Dar, a făcut ceea ce o pasionează, iar o presupusă competiție între ele nu există. „Suntem surori. Pentru noi nu e competiție. Dacă ea reușește, atunci sunt fericită. Nu o să fac muzică pentru că sora mea cântă. Personalitățile noastre sunt atât de diferite încât se reflectă în muzica noastră”, a spus Ashlee Simpson pentru Today.

7. Dakota Fanning

Surorile Elle și Dakota Fanning au o relație apropiată și pe lângă asta, cele două colaborează și în plan profesional, motiv pentru care au pus bazele propriei lor companii de producție, care se numește Lewellen Pictures. „Eu și sora mea, Elle, suntem foarte apropiate. Așa am fost mereu. Suntem diferite, dar conectate. Nu vorbim în fiecare zi, dar nu trebuie. Avem acea legătură specială”, a declarat Dakota Fanning pentru revista Shape.

8. Kendall Jenner

Kendall Jenner, sora mai mică a lui Kim, Kourtney și Khloé Kardashian, avea 11 ani atunci când a avut loc premiera show-ului Keeping Up With the Kardashians, asistând la felul în care ele gestionau succesul. „Evident, succesul meu a venit după cel al surorilor mele și am putut să văd greșelile lor. (…) Una dintre cele mai bune lecții pe care le-am învățat vreodată de la surorile mele este să nu iau totul atât de în serios”, a spus Kendall Jenner pentru Vogue.

9. Dannii Minogue

Dannii Minogue a avut de suferit de pe urma faimei surorii ei mai mari, Kylie Minogue. Dannii a povestit că au deranjat-o extrem de tare comparațiile care existau între ea și artistă. „Este cu adevărat enervant. Îmi amintesc că s-au scris o mulțime de lucruri despre greutatea mea, iar fizicul meu era comparat cu cel al surorii mele. Ideea principală a fost că Kylie este această ființă umană perfectă și eu nu sunt”, a spus ea în cadrul Anh’s Brush with Fame.

10. Frankie Jonas

Frankie Jonas este fratele mai mic al lui Kevin, Joe și Nick Jonas. A avut câteva apariții în seriale, inclusiv alături de frații lui. El a privit ascensiunea lor, iar atunci când avea 5 ani, părinții i-au spus că întreaga familie se va muta în Los Angeles pentru cariera muzicală a fraților lui. Deși pe moment nu știa clar în ce direcție o va lua, ulterior a decis că și el va merge pe un drum artistic și acum are o comunitate strânsă pe TikTok.

