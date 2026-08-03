Gwyneth Paltrow și-a făcut debutul pe TikTok. Ipostaza provocatoare în care a apărut actrița

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Gwyneth Paltrow și-a făcut debutul pe TikTok. Actrița în vârstă de 53 de ani și-a lansat oficial contul pe platformă vineri, publicând un videoclip autoironic filmat în mai multe locuri din Europa, în care își parodiază încercările de a realiza clipul perfect.

„Se pare că acum sunt pe TikTok”, a scris fondatoarea Goop în descrierea videoclipului, pe care l-a distribuit ulterior și pe Instagram.

Montajul o surprinde pe Gwyneth Paltrow în mai multe destinații, printre care Franța, Italia, un muzeu, o barcă, un elicopter și chiar la bordul unui avion. Pe parcursul videoclipului, actrița alternează între engleză, franceză și italiană, schimbând în același timp ținutele și ochelarii.

Unul dintre cadrele care au atras atenția fanilor o surprinde pentru câteva secunde topless, în timp ce se relaxează în pat.

Într-o altă scenă, apare într-o cadă, continuând să comenteze, într-o manieră amuzantă, dificultățile întâmpinate în încercarea de a filma videoclipul ideal pentru TikTok.

La final, câștigătoarea premiului Oscar își ridică mâinile în semn de frustrare și spune în glumă: „Pot, vă rog, să fac odată nenorocitul ăsta de TikTok?”.

Deși acesta este primul videoclip publicat pe contul său personal, Gwyneth Paltrow este deja o prezență cunoscută pe platformă. În trecut, actrița a apărut în mai multe clipuri distribuite pe contul oficial Goop, promovând produse din cadrul brand-ului său de lifestyle.

Gwyneth Paltrow, criticată dur pe rețelele de socializare

Debutul pe TikTok vine la scurt timp după o altă campanie care a stârnit numeroase reacții. Pentru promovarea celui mai nou produs Goop Beauty, Paltrow a apărut într-un teaser filmat într-un câmp cu flori sălbatice, unde își lasă dramatic prosopul să cadă înainte ca logo-ul Goop Beauty să apară pe ecran.

În urmă cu câteva luni, Gwyneth Paltrow a fost criticată dur după implicarea într-o campanie de promovare a unui proiect imobiliar de lux din Israel. Apariția actriței în reclamă a stârnit numeroase controverse în mediul online, în contextul genocidului pe care Israel îl comite în Gaza.

Potrivit Middle East Eye, actrița premiată cu Oscar și fondatoarea brand-ului Goop este protagonista campaniei pentru 51 Park, un proiect dezvoltat de grupul imobiliar israelian Aviv Melisron. Campania a fost realizată de agenția israeliană Why Worry și filmată la New York.

În materialul publicitar, Gwyneth Paltrow promovează complexul drept un simbol al stilului de viață exclusivist, comparându-l cu reședințele premium din apropierea marilor parcuri din New York. Abia la finalul reclamei este dezvăluit faptul că destinația este Herzliya, Israel.

Numeroși utilizatori ai rețelelor sociale au considerat campania scandaloasă, având în vedere genocidul din Gaza. Conform Middle East Eye, peste 72.900 de palestinieni au fost uciși până în prezent din octombrie 2023, Israelul încălcând zilnic armistițiul semnat în octombrie. De la intrarea în vigoare a încetării focului, cel puțin 970 de palestinieni au fost uciși, iar numărul total al răniților a depășit 3.000.

Controversele au fost amplificate și de istoria orașului Herzliya, fondat în 1924 de coloniști sioniști pe teritoriul fostului sat palestinian al-Haram. Potrivit sursei citate, locuitorii palestinieni ai satului au fost forțați să plece în 1948, în timpul Nakba.

Numeroși internauți au susținut că actrița contribuie la îmbunătățirea imaginii politicilor de colonizare ale Israelului, prin implicarea sa într-un proiect imobiliar de lux, într-o perioadă în care palestinienii sunt uciși, înfometați și forțați să își părăsească locuințele. Reacțiile au readus în atenție și pozițiile publice exprimate anterior de Gwyneth Paltrow cu privire la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 și la situația ostaticilor israelieni.

În septembrie 2024, după recuperarea trupurilor a șase ostatici israelieni, actrița a publicat un mesaj de susținere pe rețelele sociale.

„Vă trimit toată inima mea. M-am gândit la voi în fiecare zi timp de 11 luni”, a scris aceasta.

Criticii au susținut că vedeta a vorbit în repetate rânduri despre suferința israelienilor, însă nu a comentat situația victimelor palestiniene și rapoartele organizațiilor internaționale privind abuzuri asupra deținuților palestinieni.

De asemenea, unii utilizatori au amintit declarațiile anterioare ale actriței despre presupusele violențe sexuale comise de Hamas, afirmând că aceasta nu a manifestat aceeași preocupare față de acuzațiile similare formulate de palestinieni împotriva soldaților israelieni. Potrivit Middle East Eye, mai multe rapoarte publicate după 7 octombrie 2023 au documentat cazuri de abuzuri și violențe sexuale în închisorile israeliene, pe baza mărturiilor victimelor și a investigațiilor unor organizații internaționale.

Publicația notează, de asemenea, că investigații realizate de Middle East Eye și Al Jazeera au concluzionat că nu există dovezi care să susțină existența unor violuri în masă sau a unui fenomen sistematic de violență sexuală în atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Pentru mulți dintre cei care au comentat online, participarea lui Gwyneth Paltrow la această campanie nu reprezintă doar o colaborare comercială, ci o alegere cu implicații politice. Un utilizator a rezumat reacțiile apărute pe rețelele sociale astfel: „Este ca și cum ai face reclamă unor vile de lux în Germania nazistă în plin Holocaust”.

Foto: Getty, Tik Tok

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