Gwyneth Paltrow, criticată dur după implicarea într-o campanie de promovare a unui proiect imobiliar de lux din Israel

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Gwyneth Paltrow se confruntă cu un val de reacții negative după ce a devenit imaginea unei campanii de promovare pentru un proiect rezidențial de lux din Herzliya, Israel. Apariția actriței în reclamă a stârnit numeroase controverse în mediul online, în contextul genocidului pe care Israel îl comite în Gaza.

Potrivit Middle East Eye, actrița premiată cu Oscar și fondatoarea brand-ului Goop este protagonista campaniei pentru 51 Park, un proiect dezvoltat de grupul imobiliar israelian Aviv Melisron. Campania a fost realizată de agenția israeliană Why Worry și filmată la New York.

În materialul publicitar, Gwyneth Paltrow promovează complexul drept un simbol al stilului de viață exclusivist, comparându-l cu reședințele premium din apropierea marilor parcuri din New York. Abia la finalul reclamei este dezvăluit faptul că destinația este Herzliya, Israel.

Numeroși utilizatori ai rețelelor sociale au considerat campania scandaloasă, având în vedere genocidul din Gaza. Conform Middle East Eye, peste 72.900 de palestinieni au fost uciși până în prezent din octombrie 2023, Israelul încălcând zilnic armistițiul semnat în octombrie. De la intrarea în vigoare a încetării focului, cel puțin 970 de palestinieni au fost uciși, iar numărul total al răniților a depășit 3.000.

Controversele au fost amplificate și de istoria orașului Herzliya, fondat în 1924 de coloniști sioniști pe teritoriul fostului sat palestinian al-Haram. Potrivit sursei citate, locuitorii palestinieni ai satului au fost forțați să plece în 1948, în timpul Nakba.

Numeroși internauți au susținut că actrița contribuie la îmbunătățirea imaginii politicilor de colonizare ale Israelului, prin implicarea sa într-un proiect imobiliar de lux, într-o perioadă în care palestinienii sunt uciși, înfometați și forțați să își părăsească locuințele. Reacțiile au readus în atenție și pozițiile publice exprimate anterior de Gwyneth Paltrow cu privire la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023 și la situația ostaticilor israelieni.

În septembrie 2024, după recuperarea trupurilor a șase ostatici israelieni, actrița a publicat un mesaj de susținere pe rețelele sociale.

„Vă trimit toată inima mea. M-am gândit la voi în fiecare zi timp de 11 luni”, a scris aceasta.

Criticii au susținut că vedeta a vorbit în repetate rânduri despre suferința israelienilor, însă nu a comentat situația victimelor palestiniene și rapoartele organizațiilor internaționale privind abuzuri asupra deținuților palestinieni.

De asemenea, unii utilizatori au amintit declarațiile anterioare ale actriței despre presupusele violențe sexuale comise de Hamas, afirmând că aceasta nu a manifestat aceeași preocupare față de acuzațiile similare formulate de palestinieni împotriva soldaților israelieni. Potrivit Middle East Eye, mai multe rapoarte publicate după 7 octombrie 2023 au documentat cazuri de abuzuri și violențe sexuale în închisorile israeliene, pe baza mărturiilor victimelor și a investigațiilor unor organizații internaționale.

Publicația notează, de asemenea, că investigații realizate de Middle East Eye și Al Jazeera au concluzionat că nu există dovezi care să susțină existența unor violuri în masă sau a unui fenomen sistematic de violență sexuală în atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Pentru mulți dintre cei care au comentat online, participarea lui Gwyneth Paltrow la această campanie nu reprezintă doar o colaborare comercială, ci o alegere cu implicații politice.

Un utilizator a rezumat reacțiile apărute pe rețelele sociale astfel: „Este ca și cum ai face reclamă unor vile de lux în Germania nazistă în plin Holocaust”.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro