Când începe Masterchef România sezonul 11 și ce schimbări aduce. Anunțul făcut oficial de PRO TV: „Totul este dus la un alt nivel”

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, revin într-un nou sezon MasterChef România

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  de  Andreea Ilie
MasterChef Romania – sezonul 11 (1)
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Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu revin în curând la PRO TV în cel mai așteptat show culinar al momentului.

Masterchef România sezonul 11 are premiera pe 7 septembrie

Din 7 septembrie, Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol, revin într-un nou sezon MasterChef România, care promite și mai multă emoție, mai multă presiune, probe spectaculoase și preparate demne de cei mai mari pasionați de bucătărie din România.

Dincolo de farfuriile impresionante și verdictul celor trei Chefi, noul sezon aduce concurenți cu povești puternice, locuri surprinzătoare în care vor găti și o competiție extremă pentru premiul de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România 2026. Pentru prima dată într-un show culinar din România, 120 de concurenți vor găti simultan, într-una dintre cele mai ample probe realizate vreodată în cadrul show-ului.

Gina Pistol, cea care îi va însoți pe concurenți pe tot parcursul show-ului, spune că noul sezon îi va surprinde pe telespectatori încă din primul episod.

„Fiecare sezon MasterChef vine cu bucuria de a descoperi concurenți noi și poveștile lor. Anul acesta totul este dus la un alt nivel: de la primul episod, în care 120 de concurenți gătesc simultan pentru un loc în bucătăria MasterChef, până la curajul cu care pun în farfurie combinații spectaculoase de ingrediente, gusturi și texturi, la emoția cu care așteaptă verdictul Chefilor și la determinarea cu care luptă să ajungă cât mai departe în competiție. Este un sezon pe care telespectatorii îl vor trăi alături de concurenți și în care se vor regăsi. Abia aștept să-i cunoașteți și voi și să descoperiți tot ce au pregătit. Din 7 septembrie, ne vedem la PRO TV și pe VOYO, în cel de-al 11-lea sezon MasterChef România!”, a spus Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii.

Ce schimbare majoră aduce sezonul 11

Noul sezon Masterchef vine și cu un decor complet nou, construit special pentru competiție și conceput pentru a transforma fiecare probă într-un adevărat spectacol vizual. Totodată, competiția se extinde dincolo de platou, cu mai multe probe pe echipe și filmări în locații spectaculoase, care vor pune la încercare creativitatea și rezistența concurenților.

Este un spațiu gândit pentru tensiune, precizie, spectacol și transformare — locul în care concurenții vor lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro și pentru titlul de MasterChef România. Cu ajutorul unei echipe impresionante, construcția decorului a fost realizată în timp record: 4 săptămâni. Noul decor impresionează nu doar prin estetică, ci și prin amploarea tehnică a construcției sale.

Pentru realizarea acestuia au fost folosite:
– tone de structură metalică, necesare susținerii elementelor arhitecturale și a echipamentelor de producție;
– mii de metri pătrați de panouri din lemn, MDF și materiale compozite, finisate special pentru rezistență la temperatură, umiditate și uz intens;
– mii de metri liniari de cabluri electrice și de date, integrați în decor pentru iluminat scenic, aparatură de filmare și sisteme de control;
– sute de corpuri de iluminat arhitectural și scenic, programabile, care permit transformarea rapidă a atmosferei pentru probele individuale;
– elemente modulare personalizate (blaturi, insule de gătit, rafturi, structuri mobile), gândite astfel încât decorul să poată fi adaptat rapid diferitelor tipuri de probe.

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Foto: PR, Instagram

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