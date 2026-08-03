Ryan Gosling și Eva Mendes și-au mărit familia: „Suntem îndrăgostiți!”

Ryan Gosling și Eva Mendes au anunțat că familia lor are un nou membru.

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  de  ELLE
Ryan Gosling și Eva Mendes și-au mărit familia: "Suntem îndrăgostiți!"

Ryan Gosling și Eva Mendes și-au mărit recent familia. Actrița în vârstă de 52 de ani a anunțat, printr-o postare publicată pe Instagram, că ea și partenerul său au adoptat un câine de la un centru de salvare, pe nume Charlie.

Eva Mendes a distribuit mai multe fotografii în care Charlie se joacă în iarbă alături de celălalt câine al familiei, Magic.

În postare apare și un scurt videoclip în care actrița îi îmbrățișează pe cei doi căței.

„Vi-l prezentăm pe Charlie, cel mai nou membru al familiei noastre. Suntem îndrăgostiți!”, a scris Eva Mendes în descrierea imaginilor.

În mesajul dedicat noului membru al familiei, Eva Mendes a etichetat organizația California Doodle Rescue, de unde a fost adoptat Charlie. Reprezentanții centrului au reacționat în secțiunea de comentarii, scriind că cei doi câini „au cei mai buni părinți din oraș”.

Eva Mendes și Ryan Gosling au împreună două fiice, Esmeralda Amada, în vârstă de 11 ani, și Amada Lee, în vârstă de 10 ani. Actorul, care nu deține un cont oficial de Instagram, nu apare în imaginile publicate de partenera sa. Nici cele două fiice ale cuplului, pe care cei doi le țin departe de atenția publicului, nu sunt prezente în postare.

Adopția lui Charlie a avut loc la scurt timp după ce a fost anunțat un nou proiect din cariera lui Ryan Gosling. La sfârșitul lunii iulie, actorul a urcat pe scena San Diego Comic-Con, unde a confirmat că îl va interpreta pe Ghost Rider într-un viitor film dedicat celebrului personaj din universul cinematografic Marvel.

Detalii despre relația lui Ryan Gosling cu Eva Mendes

Ryan Gosling și Eva Mendes s-au cunoscut în 2011, pe platourile de filmare ale peliculei The Place Beyond the Pines. Curând după ce au terminat munca pentru film, cei doi au fost fotografiați la Disneyland împreună. Zvonurile despre o posibilă căsătorie au prins avânt în 2016, când publicația US Weekly anunța o nuntă secretă, dar cei doi au dezmințit știrea.

Cei doi, care au două fiice, născute în 2014 și 2016, au făcut de-a lungul timpului câteva declarații despre viața lor de familie, Mendes susținând că „oriunde sunt ei, acolo este acasă”, iar Gosling povestind că își alege unele dintre proiecte cu gândul la fiicele sale.

„Sunt tată în primul rând și o parte din motivul pentru care am făcut filmul The Gray Man a fost ocazia de a merge în locuri interesante cu copiii mei”.

Eva Mendes, mesaj rar despre relația cu Ryan Gosling

Eva Mendes a transmis un mesaj rar despre relația cu Ryan Gosling, reacționând public la cel mai nou proiect cinematografic al partenerului său. Actorul joacă în filmul science-fiction Project Hail Mary, unde personajul său, Ryland Grace, un profesor de științe devenit astronaut, pornește într-o misiune spațială menită să salveze Pământul de la un dezastru global. Pe parcursul călătoriei, acesta întâlnește un extraterestru neobișnuit, Rocky, care devine aliatul său. Personajul este reprezentat ca o creatură cu mai multe picioare și este dublat de actorul James Ortiz.

Într-un comentariu lăsat pe Instagram, la o postare JustJared despre film, Eva Mendes a glumit pe seama relației de pe ecran dintre Ryan Gosling și personajul extraterestru. Actrița în vârstă de 51 de ani a scris că Rocky este „singurul coleg de platou pe care am fost vreodată geloasă”.

Ea a continuat într-un ton la fel de amuzant: „Au petrecut mult prea mult timp împreună. Și-au luat chiar și inele la fel. Ce naiba!!?”.

Remarca a atras atenția fanilor tocmai pentru că Eva Mendes și Ryan Gosling sunt cunoscuți pentru discreția lor. Cu toate acestea, actrița a susținut vizibil lansarea filmului. Ea a distribuit trailer-ul pe contul său de Instagram și a încurajat publicul să participe la premieră. De asemenea, a publicat un videoclip în care Gosling aruncă o minge de fotbal american personalizată cu tema filmului.

Project Hail Mary este adaptarea romanului omonim publicat în 2021 de Andy Weir și îi mai are în distribuție pe Sandra Hüller, Ken Leung și Lionel Boyce.

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Foto: Getty, Instagram

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