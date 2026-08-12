Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime, după 10 ani de relație. Cum arată verighetele celor doi

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez, care formează un cuplu de mulți ani, s-au căsătorit în Portugalia.

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  . Actualizat 12.08.2026, 08:16,  de  Andreea Ilie
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime, după 10 ani de relație. Cum arată verighetele celor doi

Felicitările sunt de rigoare pentru Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez!

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez, care formează un cuplu de mulți ani, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii civile pe 11 august 2026, în Cascais, Portugalia.

Într-o postare comună pe Instagram, sportivul în vârstă de 41 de ani și modelul în vârstă de 32 de ani au publicat o fotografie în care mâna lui se odihnește delicat peste mâna ei, ambii purtând verighete simple din aur. Cei doi au însoțit fotografia de mesajul „CG”.

În luna iulie, au apărut zvonuri potrivit cărora Ronaldo și Rodríguez s-ar fi căsătorit în secret, după ce amândoi au fost surprinși purtând inele pe degetele inelare. În fotografiile care au circulat atunci pe internet, cei doi au încercat să păstreze discreția în timp ce soseau în Mallorca, Spania, însă inelele strălucitoare nu au putut trece neobservate.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez formează un cuplu de aproape un deceniu. S-au întâlnit pentru prima dată în 2016, într-un magazin Gucci din Madrid, unde Rodríguez lucra ca asistentă de vânzări.

„Am simțit ceva în interiorul meu ce nu poate fi explicat, ca și cum ne-am fi cunoscut toată viața”, a declarat ea pentru Vogue Arabia în mai 2025.

Modelul a mai spus că, atunci când cei doi „s-au ținut de mână pentru prima dată”, au simțit „o pace și o energie inexplicabile”.

„Când oamenii sunt îndrăgostiți așa cum suntem noi, știu ce înseamnă acea conexiune puternică. Scânteia pe care am avut-o încă de când ne-am cunoscut a crescut și s-a maturizat, de asemenea, de-a lungul timpului”, a adăugat ea.

Ronaldo a mărturisit în serialul Netflix I Am Georgina că nu se aștepta să se înțeleagă atât de bine cu ea atât de repede.

„Dar, după un timp, am simțit că ea este femeia vieții mele”, a spus el, vizibil îndrăgostit.

Când s-au cunoscut, Ronaldo îl avea deja pe fiul său, Cristiano Ronaldo Jr., pe care îl are cu o femeie a cărei identitate nu a fost dezvăluită, și pe gemenii Eva și Mateo, născuți cu ajutorul unei mame surogat.

Ronaldo și Rodríguez au devenit părinți pentru prima dată împreună pe 12 noiembrie 2017.

În octombrie 2021, Ronaldo și Rodríguez au dezvăluit că așteaptă gemeni, alături de o fotografie în care apăreau ținând imagini ecografice.

Însă, în aprilie 2022, tatăl a cinci copii a anunțat vestea devastatoare că unul dintre gemenii săi a murit în timpul nașterii.

„Cu cea mai profundă tristețe, trebuie să anunțăm că băiețelul nostru a murit. Este cea mai mare durere pe care o poate simți orice părinte”, au anunțat atunci Ronaldo și Rodríguez într-o declarație comună publicată pe rețelele sociale.

„Doar nașterea fetiței noastre ne dă puterea de a trăi acest moment cu puțină speranță și fericire”, au continuat cei doi, confirmând că Bella a supraviețuit.

În noiembrie 2022, Ronaldo a dezvăluit că el și familia sa păstrează în continuare vie amintirea fiului lor, Ángel, și vorbesc despre el în fiecare zi.

Legendarul sportiv și influencerul au stârnit anterior zvonuri privind o posibilă căsătorie, în iulie 2024, când Ronaldo s-a referit la ea drept „soția” sa în timpul unui videoclip de antrenament acasă pentru brandul de fitness Whoop.

„Cel mai important lucru este nu ceea ce faci, ci faptul că trebuie să faci mișcare. Când nu mă antrenez la club, îmi place să lucrez împreună cu soția mea acasă”, a spus el în videoclipul distribuit pe Instagram.

După apariția videoclipului, reprezentantul de presă al portughezului a declarat pentru Page Six: „În acest moment, nu pot confirma și nici infirma faptul că Cristiano s-a căsătorit cu Georgina. Pur și simplu, nu știu.”

Cu toate acestea, cei doi și-au anunțat logodna în august 2025, Rodríguez etalându-și la acea vreme impresionantul inel cu diamant într-o postare pe Instagram.

„Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”, a scris ea în descrierea fotografiei.

Page Six a dezvăluit în exclusivitate că inelul de logodnă impresionant ar putea costa între 2 și 5 milioane de dolari.

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Foto: Instagram

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