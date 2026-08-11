Fiica Amaliei Enache a împlinit 10 ani. Ce mesaj a transmis prezentatoarea TV pentru Alma

Alma, fiica Amaliei Enache, a împlinit 10 ani.

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  de  ELLE.ro
Amalia Enache și fiica ei
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Amalia Enache a sărbătorit-o recent pe fiica ei, Alma, care a împlinit 10 ani. Ce i-a transmis prezentatoarea TV?

Alma, fiica Amaliei Enache, a împlinit 10 ani

Amalia Enache a împărtășit recent mai multe fotografii simpatice cu fiica ei, care și-a sărbătorit ziua de naștere. În imaginile postate de prezentatoarea TV, Alma e surprinsă în timp ce mănâncă un pepene roșu

„Copilul nostru de 10. Și nu doar de ani. Dar cu totul de 10! Îți mulțumesc!”

Amalia Enache dezvăluie ce principii îi transmite fiicei sale

Amalia Enache se preocupă să îi transmită fiicei sale, Alma, valori de viață și principii armonioase și sănătoase. Prezentatoarea de la PRO TV, care are o carieră admirabilă și îndelungată în televiziune, susține că a preluat de la copilul ei numeroase lecții prețioase, care își susține cu multă convingere punctele de vedere. 

„De la fiica mea am învățat, în primul rând, curajul. Cred că este mult mai curajoasă decât mine, iar acest lucru o ajută să fie o învingătoare. A învățat foarte repede multe sporturi — patinaj, înot — pentru că are în ea dorința de a încerca și de a îndrăzni. O privesc cu multă admirație, inclusiv din acest punct de vedere. În plus, acum, apropiindu-se de 10 ani, are curajul să vorbească, să spună ce nu-i convine și să-și exprime sentimentele. Mă bucur foarte mult că este așa și recunosc că învăț de la ea”, a spus Amalia Enache pentru VIVA!

Amalia Enache a învățat-o de la o vârstă fragedă pe fiica ei, Alma, că lumea funcționează după reguli și limite clar stabilite, dar și că este esențial să fie empatică față de cei din jurul ei. 

„Îmi doresc foarte mult să facă lucrurile bine, să aibă plăcerea de a le face responsabil și conștient, indiferent care sunt acestea. Vreau să iubească oamenii din jur și să nu-i rănească. Am un copil care funcționează deja în acest fel: este atentă la sentimentele celorlalți și își stabilește singură niște limite foarte frumoase. Am o mare încredere că nu ar spune altor copii lucruri dureroase. Și, pe lângă tot ceea ce face pentru ea, mi-aș dori să învețe din familia noastră că este important să oferi și celorlalți.”

Amalia Enache, detalii despre educația fiicei sale, Alma

Într-un interviu, Amalia Enache a mărturisit cum încearcă să o țină pe Alma departe de tentațiile lumii moderne, punând accent pe valori și experiențe care contează cu adevărat. Fiica prezentatoarei are deja dorințe și aspirații neașteptate, iar vedeta se bucură să o încurajeze, lăsând-o să descopere lumea în ritmul ei.

„În afară de un cal pe care și l-ar dori, pentru că iubește nespus animalele, dar noi nu locuim la o fermă, Alma nu are cine știe ce dorințe, e foarte rezonabilă. Are de la fiecare dintre noi, dar și părți numai ale ei, pe care nu le recunoaștem, niciunul dintre noi, ca fiind ale noastre.

Probabil cu un atașament sănătos în familie, cu educație multă legată de riscuri, cu educarea grijii față de propriul corp, cu preocupări valoroase care să îi facă plăcere, cu o conectare emoțională puternică și care să nu o determine să caute astfel de compensări. Și da, cu un control al mediului în care se dezvoltă copilul. Sună foarte teoretic, dar având un copil încă mic nu pot decât să sper că încă de pe acum pregătesc terenul viitoarei adolescente cu ceea ce psihologia și teoria atașamentului sănătos spun că e indicat”, a spus Amalia Enache într-un interviu pentru revista VIVA!

De asemenea, Amalia Enache a dezvăluit că a început un proces complex prin care o învață pe fiica ei valoarea banilor și cum trebuie să îi gestioneze în viitor.

„E un proces continuu și necesar, copilul trebuie să înțeleagă care sunt limitele și limitările, ca în toate celelalte. Îmi place să cred că Alma înțelege din familia noastră că altele ne sunt țelurile, nu banii, care sunt doar un mijloc de supraviețuire. A vândut de mai multe ori din jucăriile ei la târguri de vechituri și banii obținuți nu i-a cheltuit, ea îi tot strânge în speranța că vom îngriji un cal. De fapt, tot ce primește, de la bunică, unchi, mătuși, merge în pușculița pentru cal. E clar că în casa noastră nu are loc, așa încât poate găsim o formă de „adopție la distanță.”

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Foto: Instagram

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