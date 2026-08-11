Logodnicul Paulei Chirilă, mesaj dur pentru cei care critică relația lui cu actrița. Ce a transmis Dan: „Nu e nimeni în măsură să decidă ce e mai bine și ce e mai rău…”

Dan, logodnicul actriței, a transmis un mesaj ferm celor care au criticat fotografiile cu ei în vacanță.

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  de  Andreea Ilie
Paula Chirilă și iubitul ei (1)
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Paula Chirilă este una dintre cele mai apreciate actrițe, care a cucerit publicul prin fiecare apariție a sa. Dincolo de talentul său actoricesc, vedeta este și foarte carismatică și reușește să capteze imediat atenția.

Paula Chirilă și logodnicul ei, criticați pe internet

Paula Chirilă și logodnicul ei, Dan, s-au bucurat de o vacanță de poveste în Grecia. Actrița a împărtășit cu fanii de pe Instagram mai multe imagini în care apare în ipostaze tandre cu iubitul ei. Fotografiile au fost însoțite și de o declarație superbă pentru Dan, alături de care trăiește o poveste de dragoste. 

„Am călătorit până în Grecia să văd mări albastre și apusuri fără sfârșit, dar am înțeles acolo, în brațele tale, ceva mult mai simplu: locul meu preferat ești tu. Și nici nu contează unde suntem, lângă tine mă simt acasă, în siguranță, exact unde trebuie să fiu…”, a transmis Paula Chirilă pe Instagram. 

Ulterior, sectiunea de comentarii a fost acaparată de mesaje venite din partea a mai multe persoane, care au criticat dur relația celor doi. Dan, logodnicul actriței, a transmis un mesaj ferm celor care au criticat fotografiile cu ei în vacanță.

„Am simțit nevoia să fac un video referitor la postarea pe care a făcut-o Paula, în care a pus niște poze cu noi doi din concediu. În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au lăsat mesaje drăguțe… Noi suntem fericiți și ne bucurăm unul de celălalt. Eu îmi trăiesc viața cum știu eu, cum pot, cum vreau, cum cred, cum ar trebui să o facă fiecare dintre noi. Nu cred că e nimeni în măsură să decidă ce e mai bine și ce e mai rău pentru altul”, a afirmat Dan Giuvelic în videoclipul său.

Logodnicul actriței a ținut să sublinieze că nu are resentimente față de cei care au lăsat comentarii jignitoare.

„Eu cred în karma. Fiecare primește ce aruncă în Univers! Așa că le mulțumesc și celor care au jignit.”

Paula Chirilă s-a logodit

După o perioadă în care a preferat să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor și după câteva relații discrete care nu au rezistat, Paula Chirilă pare că și-a găsit în sfârșit liniștea în brațele unui nou partener.

Actrița și prezentatoarea TV este mai fericită ca oricând și a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de partenerul ei. Primele imagini cu Paula Chirilă și iubitul ei au apărut în vara anului trecut, când cei doi au petrecut o vacanță de vis în Grecia.

Într-un interviu acordat zilele trecute, actrița a povestit despre momentul în care partenerul ei, Dan, a cerut-o în căsătorie și că inelul de logodnă primit este exact cum și-a dorit.

„Eu am acceptat cu surprindere. Nu mă așteptam. Relația evoluează frumos (…) Noi am mai discutat, dar nu mai sunt în punctul în care să mai cred în acte (…) Nu mai era ceva ce atinsesem, nici el, nici eu. Am trecut amândoi prin căsnicie, știm cum e și asta a venit așa surprinzător pentru mine (…) A fost un moment spontan (n.r. – cel al cererii în căsătorie)”, a declarat Paula Chirilă, citată de Spynews.ro.

În cadrul aceluiași interviu, actrița a vorbit și despre planurile de nuntă, precizând că își dorește un eveniment restrâns.

„O să fie ceva foarte restrâns, cu familia (…) Nu ne trebuie nuntă cu dar (…) Abia ce s-a întâmplat (n.r. –  cerere în căsătorie), e prea devreme, poate la vară, la toamnă, să nu fie nici frig și nici foarte cald. Poate să fie și în aer liber (n.r. – nunta). Am cam făcut (n.r. – lista de invitați), am vreo 60 și nu e gata lista. Încă nu (n.r. – dacă și-au ales nașii) (…) Mai este timp (…) O să vedem cum vor decurge lucrurile până atunci, o să hotărâm de comun acord (n.r. – dacă vor face și cununia religioasă). Avem o relație foarte frumoasă și cu multă iubire (…) E greu să nu îl placi, e un om extraordinar (n.r. – Dan, iubitul ei)”, a mai spus Paula Chirilă pentru sursa citată.

Ce spune actrița despre diferența de vârstă dintre ea și logodnicul ei

Paula Chirilă a vorbit deschis despre diferență de vârstă care există între ea și Dan Giuvelic, logodnicul său.

Actrița a fost invitată în cadrul emisiunii Furnicuțele de la Antena 1, unde a făcut mărturisiri despre viața ei amoroasă. Ea și Dan Giuvelic au o relație de aproximativ doi ani, acesta a mai fost căsătorit și din căsnicia anterioară are un fiu de șase ani.

„De vreo doi ani suntem împreună. Iubitul meu e mai tânăr cu vreo 15 ani. (…) El era regizor tehnic la teatrul respectiv (n.red. – când s-au îndrăgostit unul de celălalt) și și-a aruncat ochii spre mine și a zis ‘hmm. Eram destul de sceptică, l-am întrebat câți ani are și am zis ‘aoleu’', a spus Paula Chirilă, la Furnicuțele, citată de Spynews.ro.

Relația celor doi a evoluat foarte repede, în ciuda diferenței de 15 ani dintre ei, astfel că s-au mutat împreună după doar câteva luni.

„Ne-am mutat împreună după trei luni. Nu mai avea rost. Eu stăteam mai mult la ea. Aveam un apartament închiriat și zic: „Eu plătesc chirie de luni de zile și nu am călcat pe acolo”, a explicat partenerul actriței.

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Foto: Instagram

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