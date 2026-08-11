Cine este copilul care a cântat împreună cu Nick Cave pe scenă la Summer Well 2026. Matei Nițulescu are 10 ani și o experiență vastă în actorie

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Festivalul Summer Well 2026 s-a desfășurat între 7-9 august pe Domeniul Știrbey din Buftea și a reunit artiști de excepție. Ediția de anul acesta a marcat 15 ani de la lansarea festivalului și a fost încheiată cu un show impresionant și emoționant susținut de legendarul muzician Nick Cave și trupa sa, The Bad Seeds.

Nick Cave, pe scena de la Summer Well 2026

Nick Cave, care e muzician, scriitor, actor australian și unul dintre cei mai apreciați și remarcabili compozitori ai generației sale, a fost printre cei mai așteptați artiști de la Summer Well 2026. Artistul a oferit publicului un show care a durat mai bine de două ore și jumătate, în care și-a expus toată energia electrizantă, precum și fragilitatea și sensiblitatea artistică. Pe parcursul serii, Nick Cave a pășit în fața fanilor așezați în primele rânduri, le-a oferit autografe, s-a aplecat direct spre ei, i-a ținut de mână și le-a întins microfonul pentru a fredona împreună piese emblematice, precum Get Ready for Love, Carnage, Hollywood, Rings of Saturn, Bright Horses, Henry Lee și Red Right Hand. Nick Cave și-a încheiat show-ul cântând la pian Into My Arms. El a fost acompaniat și de către fani, care imediat au început să cânte versurile piesei.

Unul dintre cele mai înduioșătoare momente a fost atunci când Nick Cave a ajutat un băiețel din primele rânduri să se urce pe scenă alături de el pentru a cânta. Copilul respectiv este Matei Nițulescu, care are 10 ani și o experiență deja vastă în actorie și performance. Matei Nițulescu a cântat pe scena de la Summer Well 2026 împreună cu Nick Cave piesa O Children.

Foto: Arhiva personală

Foto: Arhiva personală

Cine este Matei Nițulescu, copilul care a cântat împreună cu Nick Cave la Summer Well 2026

La vârsta de 10 ani, Matei Nițulescu deține deja un parcurs remarcabil în lumea actoriei și a performance-ului. Printre proiectele sale se numără de/Loc de joacă, de la Teatrelli, un performance în care se vorbește despre conxiune și prietenia care se formează în jurul dansului și a mișcării, unde împarte scena cu coregrafa Mădălina Dan.

Foto: PR

Matei Nițulescu poate fi văzut și în spectacolul Cred în unicorni de la Teatrul Ion Creangă, regizat de Bobi Pricop, dramatizat și adaptat de către Mihaela Michailov, și unde mai e în distribuție cu Alexandrina Halic, Andreea Mera, Alexandru Prica, Carmen Palcu, Marius Boboc, Ana Toda și Andra Mirescu. În acest spectacol, el îl joacă pe Thomas, a cărui viața i se schimbă complet în momentul în care descoperă lectura și visează cu ochii deschiși prin intermediul poveștilor explorate în cărți.

De asemenea, Matei Nițulescu face parte din echipa curatorială de la Artown NOW, singura anuală de artă urbană din România, care se va desfășura la Ploiești între 18 septembrie și 4 octombrie 2026. El va susține tururi ghidate și va fi vocea unor evenimente de comunitate din cadrul anualei.

Citește și:

Mesajul transmis de Randi după ce a fost criticat dur pentru concertul susținut în Rusia: „Nu noi alegem locurile în care muzica noastră este necesară, oamenii o fac…'

Foto: Getty Images, Arhiva personală

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro