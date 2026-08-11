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Jon Hamm și soția sa, Anna Osceola, urmează să devină părinți! Soția actorului în vârstă de 55 de ani este însărcinată cu primul lor copil, a confirmat luni o sursă pentru revista People. Anna Osceola are 38 de ani.

Vestea vine la trei ani după ce Hamm a oferit un indiciu important despre planurile lor de a-și întemeia o familie. Întrebat, într-un interviu acordat în iunie 2023 pentru „Table for Two”, dacă se gândește să aibă copii sau să-și întemeieze o familie, starul din „Mad Men” a răspuns: „Rămâne de văzut”.

Actorul, care la momentul interviului se pregătea să se căsătorească peste doar câteva zile, spunea că traversează „o etapă interesantă a vieții”, caracterizată de „stabilitate și confort”.

Hamm și Osceola s-au căsătorit în iunie 2023, în Big Sur, California. De altfel, tot acolo s-au cunoscut, în 2015, în timpul filmărilor pentru episodul final al serialului „Mad Men”. Cei doi au început însă o relație abia după ce s-au reîntâlnit, cinci ani mai târziu. Hamm a cerut-o în căsătorie pe Osceola în 2023.

Ulterior, cei doi au lucrat din nou împreună la cel de-al doilea sezon al serialului „Your Friends & Neighbors”, producția Apple TV în care Hamm joacă alături de Olivia Munn. În luna aprilie, actorul a vorbit pentru People despre experiența „distractivă” de a lucra cu soția sa.

„Uneori putem să aducem și câinele cu noi, ceea ce este foarte plăcut. Economisim banii pe care i-am fi dat cuiva ca să aibă grijă de el”, a glumit Hamm.

În plus, faptul că lucrau împreună îi scutea de „o conversație de o oră despre ce a făcut el la serviciu”.

În cadrul filmului „Top Gun: Maverick”, actorul și-a făcut în cele din urmă debutul pe covorul roșu cu Osceola în martie 2022, fiind prezenți la petrecerea de vizionare a premiilor Oscar Mercedes-Benz, urmată de petrecerea anuală afterparty a Vanity Fair. Hamm i-a declarat ulterior lui Howard Stern că este „foarte îndrăgostit' de Osceola și că „cu siguranță” se vede petrecându-și restul vieții alături de ea.

„Este bine și confortabil, și este un sentiment despre a avea grijă de altcineva și a fi îngrijit”, a spus el despre relația lor în septembrie 2022.

Înainte de relația cu actuala sa soție, Hamm a format un cuplu cu actrița Jennifer Westfeldt, nominalizată la premiile Tony, între 1997 și 2015. Cu câțiva ani înainte de despărțirea lor, actorul explica într-un interviu pentru Playboy de ce considera că mariajul nu „însemna nimic' pentru el.

„Nu vreau să spun că nu ar trebui să însemne ceva pentru alți oameni. (…) Este doar experiența mea. Nu am avut acel model ideal de viață de cuplu la care să mă uit și să mă gândesc: ‘Da, exact asta este! Asta îmi doresc!'”, declara el în interviul din 2012.

La vremea respectivă, Hamm spunea că nu simțea nici „o dorință puternică” de a-și întemeia o familie, însă nu excludea această posibilitate.

foto: Getty Images

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