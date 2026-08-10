Lecția prețioasă învățată de Adelina Pestrițu după 16 ani de lucrat în media: „Gura lumii va vorbi oricum”

Adelina Pestrițu a vorbit despre lecțiile învățate în cei 16 ani de când lucrează în media.

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  . Actualizat 10.08.2026, 15:46,  de  ELLE.ro
Adelina Pestrițu, prezentatoarea noului reality show de la PRO TV
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Adelina Pestrițu le-a împărtășit fanilor ei câteva dintre sfaturile pe care le are după 16 ani de activitate în media și lecția importantă pe care a învățat-o în tot acest timp. 

Lecția învățată de Adelina Pestrițu după 16 ani de lucrat în media

Adelina Pestrițu este activă în media de 16 ani și astăzi este considerată una dintre creatoarele de conținut de succes din România. Pe Instagram, ea a vorbit cu sinceritate despre experiența ei de a fi expusă în fața publicului de atâta vreme, dar și despre sfaturile pe care le are pentru oamenii care vor să urmeze o carieră similară. 

„Cel mai sincer sfat pe care pot să ți-l dau după 16 ani în media?
Crede în tine și lasă lumea să vorbească.
O să fii criticat. O să fii judecat. O să existe mereu cineva care va avea ceva de spus.
Dar adevărul e simplu: nu poți să mulțumești pe toată lumea. Și nici măcar nu ăsta este scopul tău pe lumea asta.
Așa că nu-ți mai consuma energia încercând.
Fă ce simți. Muncește pentru ce îți doreșți. Rămâi fidel ție. Nu te opri indiferent ce auzi.
Gura lumii va vorbi oricum. Important e ca tu să nu-ți pierzi vocea”, a spus Adelina Pestrițu pe Instagram. 

Când începe la PRO TV emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”, pe care o prezintă Adelina Pestrițu

Adelina Pestrițu s-a alăturat echipei PRO TV și este prezentatoarea noului reality show „Burlacii: Foc în Paradis.”

Din 14 septembrie, iubirea se joacă după alte reguli. „Burlacii: Foc în Paradis” debutează la PRO TV și pe VOYO, pregătit să transforme serile de toamnă într-un spectacol al emoțiilor, al atracțiilor irezistibile și al deciziilor care pot schimba totul într-o clipă. Filmat într-un decor spectaculos din Turcia, reality show-ul este prezentat de Adelina Pestrițu, care revine în televiziune într-o postură care a consacrat-o și îi va însoți pe concurenți într-o aventură în care fiecare alegere contează, iar fiecare zi poate rescrie complet povestea lor de dragoste.

În prima zi a difuzării emisiunii, 13 concurenți vor păși în Paradisul dragostei, fiecare convins că își poate găsi iubirea. Însă, nimic nu rămâne neschimbat pentru mult timp. Pe parcursul sezonului, vor avea loc eliminări dramatice, iar noi concurenți vor intra în competiție, pregătiți să răstoarne relațiile deja formate și să schimbe complet echilibrul dintre participanți. În acest paradis al tentațiilor, nimeni nu este în siguranță, iar orice nouă apariție poate da peste cap cele mai puternice conexiuni.

„Burlacii: Foc în Paradis este o experiență în care vezi oameni care își dau voie să simtă, să riște și să fie vulnerabili. M-am atașat de concurenți, am trăit alături de ei emoții reale, surprize și momente pe care nici eu nu le-am anticipat. Au fost situații care m-au făcut să zâmbesc, altele care m-au emoționat și multe care m-au ținut cu sufletul la gură. Sunt convinsă că și cei de acasă se vor regăsi în poveștile lor și vor descoperi că, în Paradis, iubirea poate apărea exact atunci când te aștepți mai puțin. Îmi place foarte mult să ascult poveștile oamenilor și să fac parte din ele”, spune Adelina Pestrițu.

Spre deosebire de formatele clasice de dating, „Burlacii: Foc în Paradis” este și o competiție, iar la final miza este un premiu de 50.000 de Euro. Pentru a rămâne în joc, concurenții trebuie să formeze conexiuni autentice și să primească un trandafir în cadrul ceremoniei trandafirului, momentul-cheie al fiecărei etape. Trandafirul înseamnă șansa de a merge mai departe în competiție, în timp ce lipsa lui înseamnă sfârșitul aventurii și întoarcerea acasă. Fiecare ceremonie aduce tensiune și răsturnări de situație, iar seducția, strategia, manipularea și confruntările devin parte din joc. Cuplurile se formează și se destramă rapid, sentimentele sunt puse constant la încercare, iar concurenții trebuie să decidă dacă își urmează inima sau joacă strategic pentru a rămâne în competiție. În acest paradis al tentațiilor, nimeni nu este în siguranță, iar fiecare alegere poate schimba complet cursul poveștii.

Din 14 septembrie, publicul este invitat să descopere un reality show în care emoțiile sunt reale, atracția poate apărea în orice moment, iar iubirea este pusă la încercare la fiecare pas. „Burlacii: Foc în Paradis” începe la PRO TV și pe VOYO, iar paradisul va deveni locul unde orice poveste se poate schimba într-o singură clipă. În curând vor fi anunțați primii concurenți ai sezonului, iar publicul va descoperi cine sunt cei care intră primii în paradis și sunt gata să riște totul în numele iubirii.

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Foto: Instagram

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