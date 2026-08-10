Anunțul special făcut de Laura Cosoi la o săptămână de când a născut al cincilea copil: „După 11 ani de căsnicie și cinci fetițe minunate, cred că…”

Laura Cosoi a dezvăluit imagini rare de la nunta cu soțul ei, cei doi sărbătorind 11 ani de căsătorie.

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  de  Andreea Ilie
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Laura Cosoi a născut recent cel de-al cincilea copil. Actrița a adus pe lume o fetiță, pentru care a ales numele Nina Elisabeta.

Laura Cosoi și soțul ei au sărbătorit Nunta de Oțel

Laura Cosoi a devenit recent mamă pentru a cincea oară. Actrița a născut o fetiță, pentru care a ales numele Nina. Vedeta mai are patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

La scurt timp după ce a născut cea de-a cincea fetiță, pe Nina Elisabeta, Laura Cosoi a dezvăluit imagini rare de la nunta cu soțul ei, cei doi sărbătorind 11 ani de căsătorie

„Nunta de Otel 

Sunt 11 ani de când ne-am spus „da”, iar între timp viața ne-a dăruit cinci fetițe minunate. Dacă mă uit în urmă, îmi dau seama că cel mai mare dar nu este doar familia pe care am construit-o, ci faptul că am avut alături omul potrivit cu care să o construiesc.
Pentru că partea absolut minunată din călătoria asta cu copiii este și tatăl lor.
Îl văd în fiecare zi: în răbdarea cu care ascultă, în felul în care se joacă, în îmbrățișările care alungă orice supărare, în încrederea pe care le-o dă. Îl văd cum crește odată cu ele, cum învață, cum se emoționează, cum se bucură sincer de fiecare etapă”, și-a început actrița mesajul.

Laura Cosoi a vorbit în termeni lauditivi la adresa soțului ei si a modului în care acesta se comportă cu fetițele lor.

„Noi, mamele, vorbim adesea despre cât de intensă este maternitatea. Dar adevărul este că un tată prezent schimbă totul. Face drumul mai ușor, mai frumos și mai plin de sens. Le oferă copiilor rădăcini și curaj, iar mie îmi amintește, în fiecare zi, că nu duc această aventură singură.
După 11 ani de căsnicie și cinci fetițe minunate, cred că iubirea nu înseamnă doar promisiunile făcute într-o zi de vară. Înseamnă toate zilele care au urmat. Și recunoștința că partea cea mai frumoasă din povestea noastră este că ele îl au pe el de tată, iar eu îl am pe el alături”, a mai scris actrița.

Laura Cosoi, declarații despre al șaselea copil

Laura Cosoi a luat pe toată lumea prin surprindere cu declarația că și-ar mai dori un copil.

„Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori. Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede. Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune. Acum simt că familia este completă. Casa este plină, brațele sunt pline. Cum va vrea Dumnezeu, așa va fi, dar cred că acesta este ultimul botez. Cel puțin așa simt acum”, a spus Laura Cosoi pentru cancan.ro.

Laura Cosoi, noi dezvăluiri despre nașterea celui de-a cincilea copil

Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a vorbit pe larg despre nașterea micuței Nina. Actrița a adus pe lume o fetiță, a cincea, care s-a născut pe 30 iulie 2026.

„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională… Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară. Travaliul nu este întotdeauna ușor. Este, fără îndoială, o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar, în același timp, te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi”, a povestit ea.

Actrița a dezvăluit cu această ocazie și mai multe imagini realizate în maternitate, în care apare alături de micuța Nina și soțul ei, Cosmin Curticăpean.

„A cincea naștere a venit, cum este și normal, cu bucurie, dar cu emoții. Știam că Nina este măricică, a fost pe tot parcursul sarcinii și, chiar dacă aveam experiența celei de-a patra nașteri cu Aida, care a avut 4.100 g, nu știam cum va fi dacă a cincea fetiță va fi și mai măricică”, a mai zis ea.

Laura Cosoi a povestit că soțul ei i-a fost alături pe tot parcursul nașterii, iar travaliul a durat aproape trei ore.

„Nina a ales să vină pe lume pe 30 iulie, la aproape 41 de săptămâni, pe cale naturală, cântărind 4.400 grame și măsurând 55 cm. A fost o naștere blândă, exact așa cum ne-am dorit, iar astăzi, după cinci nașteri, sunt mai convinsă ca oricând că, dincolo de siguranța mamei și a copilului, cel mai important este să ai alături oamenii în care ai deplină încredere. Alături de noi a fost Cosmin, alături de care am parcurs travaliul de aproximativ 3 ore. A durat 4 ore de când am ajuns dimineața la maternitate și până am ținut-o pe Nina în brațe.”

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Foto: Instagram

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