Cum s-a schimbat relația dintre Alina Eremia și soțul ei, Edi Barbu, la un an de când s-au căsătorit: „Chiar recomand să faceți asta…”

Alina Eremia a vorbit despre regulile pe care ea și soțul ei le aplică în căsnicie.

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  de  Andreea Ilie
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Alina Eremia a făcut confesiuni rare despre relația cu soțul ei, Edi Barbu, la aproape un an de când s-au căsătorit.

Alina Eremia, despre relația cu soțul ei

Alina Eremia și Edi Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025. Ceremonia a avut loc la Palatul Snagov, într-un cadru de poveste, iar la eveniment au participat numeroase vedete.

Artista și partenerul ei au făcut acest pas după nouă ani de relație. Cei doi s-au logodit la începutul anului 2024 și se bucură din plin de viața împreună.

Într-un interviu acordat recent, Alina Eremia a vorbit despre regulile pe care ea și soțul ei le aplică în căsnicie.

„Să nu ne luăm prea mult în serios la un moment dat. Profesional suntem mega-promți, profi, ne place să fie un nivel foarte ridicat de tot ce înseamnă muncă și standarde, dar când vine vorba de timpul nostru liber și de timpul în doi, încercăm să ne detensionăm cât mai mult și să facem tot ce ne trece prin cap”, a povestit ea pentru Cancan.ro.

Artista a mărturisit că nu s-a schimbat după ce s-a căsătorit, personalitatea ei fiind una dintre trăsăturile pe care soțul ei le apreciază cel mai mult.

„Soțul meu este foarte obișnuit cu mine și cu personalitatea mea, dar eu mereu am fost așa și cred că e unul din lucrurile care l-au determinat să mă iubească în cele din urmă. Îi place, îi place latura asta a mea, plus că ne prostim împreună, ne jucăm împreună, ne simțim bine, suntem așa în largul nostru și redevenim copii și mi se pare foarte sănătos și chiar recomand să faceți asta”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Alina Eremia, despre dorința de a deveni mamă

Artista și partenerul ei trăiesc o poveste de dragoste de mulți ani, iar cei doi nu exclud posibilitatea de a-și mări familia. Alina Eremia și Edi Barbu s-au întâlnit pentru prima dată la sala de sport. S-au apropiat, iar în timp legătura lor a evoluat spre una amoroasă. Recent, artista a recunoscut că are o serie de frici referitoare la rolul de mamă.

„Mă sperie, de fapt, frica de necunoscut, frica că nu o să știu să tratez lucrurile așa cum trebuie, dar cine știe? E o chestie pe care o înveți pe parcurs, să fii o mamă bună. Am tot felul de preconcepții despre cum ar trebui să fie lucrurile, dar vreau să mi le anihilez, pentru că nu cred că este sănătos. Cred că important este să fii acolo și să fii prezent”, a spus Alina Eremia în podcastul „Unu Noaptea”.

Alina Eremia consideră că secretul unei relații armonioase constă în împărtășirea valorilor și a sentimentelor.

„Ca o relație ca să funcționeze cred că trebuie să se sprijine pe o prietenie adevărată, pe lângă sentimentele de iubire. Cred că trebuie să existe o compatibilitate din punct de vedere al valorilor și optică. Dacă perspectivele sunt foarte diferite, e foarte greu să ajungi la o congruență. Da, la prima vedere, ni s-au intersectat privirile și instant s-a aprins flacăra.”

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Foto: Instagram

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